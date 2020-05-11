Греція планує відкрити туристичний сезон з 1 липня
Офіційно туристичний сезон у Греції може відкритися 1 липня. Однак очікується, що ЄС сформує єдину позицію з цього приводу.
Після ослаблення карантину минулого тижня уряд Греції зосередив увагу на підтримці економіки, особливо туризму, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ekathimerini.
Розроблений профільними відомствами план "передбачає дуже обережне перезавантаження сектора туризму зі строгими правилами для готелів та інших місць розміщення туристів, для поромів та інших видів транспорту, а також для ресторанів, пристаней для яхт і пляжів".
Зокрема, обов'язковим є використання маски для обличчя у всіх видах транспорту. 15 червня цей захід буде переглянуто. Те ж саме застосовуватиметься до персоналу в готелях та інших туристичних локаціях. Також співробітників навчать дотримуватися соціальної дистанції і повідомляти про підозру коронавірусу лікаря, який зможе на місці провести тести. Крім того, персонал буде зобов'язаний проживати в окремих кімнатах і щодня вимірювати свою температуру.
Місця загального користування будуть регулярно дезінфікувати, а принцип соціальної дистанції застосовувати в їдальнях і навколо басейнів.
План передбачає, що у туристів має бути довідка про здоров'я, після прибуття їм вимірюватимуть температуру. Якщо під час відпочинку проявляться симптоми коронавірусу, планується перевести відпочиваючого в карантин, для чого будуть виділені спеціальні приміщення.
Нагадаємо, станом на ранок 11 травня у світі зареєстрували понад 4,1 млн випадків інфікування COVID-19, зафіксовано 282 719 смертей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Фактически люди сами отменили карантин, а власть лишь констатирует факт и пытается успеть за настроениями людей, послабляя карантин, которого никто не придерживается и которого реально нет.
Люди не верят ни в какой ужасный всезаражающий и всеумертвляющий короновирус.
И факты подтверждают это.
Жизнь она тепло любит, солнце, и свежий воздух. Хай живе Україна !
кино и хреки....
Українці зрозуміють після завершення карантину, що грошей немає. Хоча в перші кілька тижнів після скасовування складеться враження, що економіка запрацювала і все стало на свої місця. Про це сказав голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі.
"Все ж зараз, під час карантину, велика кількість людей не витрачали багато грошей, але вони підуть в салони, по магазинах, купувати якісь речі. Десь 2-3 тижні буде враження, що економіка заворушилась і щось таки починається. Але потім майже всі зрозуміють, що грошей більше немає", - сказав він в інтерв'ю https://24tv.ua/ "24 канал"
Саакашвілі зауважив, що люди повинні зрозуміти - не тільки немає грошей, але і не буде робочих місць.
"Значна частина робочих місць просто не повернеться. Дуже велика кількість малих і середніх підприємств збанкрутують, великі також", - сказав він.
Саакашвілі нагадав, що в Україну повернулися близько 2 млн заробітчан. Орієнтовно мільйон із них повернеться до Польщі. За його словами, в країні буде 2-3 млн додаткових безробітних "при тому, що немає жодних можливостей для економічного зростання".