Греція планує відкрити туристичний сезон з 1 липня

Офіційно туристичний сезон у Греції може відкритися 1 липня. Однак очікується, що ЄС сформує єдину позицію з цього приводу.

Після ослаблення карантину минулого тижня уряд Греції зосередив увагу на підтримці економіки, особливо туризму, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ekathimerini.

Розроблений профільними відомствами план "передбачає дуже обережне перезавантаження сектора туризму зі строгими правилами для готелів та інших місць розміщення туристів, для поромів та інших видів транспорту, а також для ресторанів, пристаней для яхт і пляжів".

Зокрема, обов'язковим є використання маски для обличчя у всіх видах транспорту. 15 червня цей захід буде переглянуто. Те ж саме застосовуватиметься до персоналу в готелях та інших туристичних локаціях. Також співробітників навчать дотримуватися соціальної дистанції і повідомляти про підозру коронавірусу лікаря, який зможе на місці провести тести. Крім того, персонал буде зобов'язаний проживати в окремих кімнатах і щодня вимірювати свою температуру.

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Місця загального користування будуть регулярно дезінфікувати, а принцип соціальної дистанції застосовувати в їдальнях і навколо басейнів.

План передбачає, що у туристів має бути довідка про здоров'я, після прибуття їм вимірюватимуть температуру. Якщо під час відпочинку проявляться симптоми коронавірусу, планується перевести відпочиваючого в карантин, для чого будуть виділені спеціальні приміщення.

Нагадаємо, станом на ранок 11 травня у світі зареєстрували понад 4,1 млн випадків інфікування COVID-19, зафіксовано 282 719 смертей.

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