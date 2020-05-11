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Новини Коронавірус і карантин
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Греція планує відкрити туристичний сезон з 1 липня

Греція планує відкрити туристичний сезон з 1 липня

Офіційно туристичний сезон у Греції може відкритися 1 липня. Однак очікується, що ЄС сформує єдину позицію з цього приводу.

Після ослаблення карантину минулого тижня уряд Греції зосередив увагу на підтримці економіки, особливо туризму, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ekathimerini.

Розроблений профільними відомствами план "передбачає дуже обережне перезавантаження сектора туризму зі строгими правилами для готелів та інших місць розміщення туристів, для поромів та інших видів транспорту, а також для ресторанів, пристаней для яхт і пляжів".

Зокрема, обов'язковим є використання маски для обличчя у всіх видах транспорту. 15 червня цей захід буде переглянуто. Те ж саме застосовуватиметься до персоналу в готелях та інших туристичних локаціях. Також співробітників навчать дотримуватися соціальної дистанції і повідомляти про підозру коронавірусу лікаря, який зможе на місці провести тести. Крім того, персонал буде зобов'язаний проживати в окремих кімнатах і щодня вимірювати свою температуру.

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Місця загального користування будуть регулярно дезінфікувати, а принцип соціальної дистанції застосовувати в їдальнях і навколо басейнів.

План передбачає, що у туристів має бути довідка про здоров'я, після прибуття їм вимірюватимуть температуру. Якщо під час відпочинку проявляться симптоми коронавірусу, планується перевести відпочиваючого в карантин, для чого будуть виділені спеціальні приміщення.

Нагадаємо, станом на ранок 11 травня у світі зареєстрували понад 4,1 млн випадків інфікування COVID-19, зафіксовано 282 719 смертей.

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Автор: 

Греція (608) карантин (18172) туризм (1567) туристи (276) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Люди почти все сегодня без масок ходят.
Фактически люди сами отменили карантин, а власть лишь констатирует факт и пытается успеть за настроениями людей, послабляя карантин, которого никто не придерживается и которого реально нет.
Люди не верят ни в какой ужасный всезаражающий и всеумертвляющий короновирус.
И факты подтверждают это.
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11.05.2020 19:51 Відповісти
+5
мода сезону 2020

Греція планує відкрити туристичний сезон з 1 липня - Цензор.НЕТ 9681
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11.05.2020 20:17 Відповісти
+4
З такими обмеженнями краще відпочивати в Україні!
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11.05.2020 19:59 Відповісти
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Люди почти все сегодня без масок ходят.
Фактически люди сами отменили карантин, а власть лишь констатирует факт и пытается успеть за настроениями людей, послабляя карантин, которого никто не придерживается и которого реально нет.
Люди не верят ни в какой ужасный всезаражающий и всеумертвляющий короновирус.
И факты подтверждают это.
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11.05.2020 19:51 Відповісти
А в Европе всех зашугали толерастов.
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11.05.2020 20:00 Відповісти
Всё верно, нужно выходить из этого ЗЕлёного вирусобесия. Иначе, все помрём от депрессии.
Жизнь она тепло любит, солнце, и свежий воздух. Хай живе Україна !
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11.05.2020 20:06 Відповісти
Тобто, ти пропонуєш продовжити карантин до першого липня?
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11.05.2020 20:12 Відповісти
Предлагаю начать этот эксперимент на руцькЫх..
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11.05.2020 19:53 Відповісти
Зара наші рвануть як ненормальні.
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11.05.2020 19:54 Відповісти
І, що вони там будуть робити до 1-го липня?
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11.05.2020 19:58 Відповісти
За какие шиши, ЗЕбилы 2 месяца на карантине, и их кловун только на днях сказал что ещё + 140К безработных в стране, это бонусом к уже имеющимся 3 миллионам...Теперь ЗЕбилы будут ездить отдыхать на огороды с лопатой в руках...
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11.05.2020 19:59 Відповісти
" План предусматривает, что у туристов должна быть справка о здоровье, по прибытии им будут измерять температуру" - веселенький такой отпускняк...
кино и хреки....
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11.05.2020 19:56 Відповісти
З такими обмеженнями краще відпочивати в Україні!
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11.05.2020 19:59 Відповісти
О,слуги народа покатят.Жены и любовницы уже как 2 дня без сна,отели выбирают!
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11.05.2020 20:02 Відповісти
Да ну нафик такой отдых, сплошная дезинфекция а чуть кашлянешь или перегреешься на пляже и поднимется температура, готовься к карантину.
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11.05.2020 20:14 Відповісти
мода сезону 2020

Греція планує відкрити туристичний сезон з 1 липня - Цензор.НЕТ 9681
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11.05.2020 20:17 Відповісти
Саакашвілі: Українці після карантину зрозуміють - грошей немає

Українці зрозуміють після завершення карантину, що грошей немає. Хоча в перші кілька тижнів після скасовування складеться враження, що економіка запрацювала і все стало на свої місця. Про це сказав голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі.

"Все ж зараз, під час карантину, велика кількість людей не витрачали багато грошей, але вони підуть в салони, по магазинах, купувати якісь речі. Десь 2-3 тижні буде враження, що економіка заворушилась і щось таки починається. Але потім майже всі зрозуміють, що грошей більше немає", - сказав він в інтерв'ю https://24tv.ua/ "24 канал"

Саакашвілі зауважив, що люди повинні зрозуміти - не тільки немає грошей, але і не буде робочих місць.
"Значна частина робочих місць просто не повернеться. Дуже велика кількість малих і середніх підприємств збанкрутують, великі також", - сказав він.
Саакашвілі нагадав, що в Україну повернулися близько 2 млн заробітчан. Орієнтовно мільйон із них повернеться до Польщі. За його словами, в країні буде 2-3 млн додаткових безробітних "при тому, що немає жодних можливостей для економічного зростання".
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11.05.2020 20:24 Відповісти
Серьезно справки о здоровье может еще нотариально заверить где гарантии что там скажут это фальшивка и как она должна выглядеть должен бы быть единый европейский стандарт и быть преведена на английский ведь по украински или русски они не поймут а еще наверно на пляжах в намордиках сами тогда отдыхайте так
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11.05.2020 20:32 Відповісти
 
 