РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11923 посетителя онлайн
Новости
4 058 18

Внеочередное заседание Рады: в повестке дня "антиКоломойский" законопроект. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Верховная Рада Украины сегодня, 13 мая, собралась на внеочередное пленарное заседание.

Депутаты должны рассмотреть 22 законопроекта, в частносности "антиКоломойский" законопроект, передает Цензор.НЕТ.

Также на повестке дня рассмотрение двух проектов постановлений ВР, в том числе о возобновлении работы Верховной Рады Украины в пленарном режиме.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада сегодня рассмотрит "антиКоломойский" законопроект и заслушает Кабмин и Нацбанк

Кроме того, во время внеочередного заседании 13 мая ВР планирует провести Час вопросов к правительству и заслушать доклад председателя Национального банка Украины о деятельности Нацбанка.

Автор: 

ВР (29303) внеочередное заседание (262)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Позачергове засідання Ради: на порядку денному "антиКоломойський" законопроєкт - Цензор.НЕТ 1724
показать весь комментарий
13.05.2020 10:54 Ответить
+3
Чому відразу не прийняли його як закон? Щоб наробити в ньому дірок для Бєні?
показать весь комментарий
13.05.2020 10:22 Ответить
+3
У приговоренной к повешению экономики Украины выбивают табуретку из-под ног - эксперт Май 13, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/05/%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba.html#respond Комментарии: 0

Наше будущее, которое сегодня стирают «ластиком»….

Позачергове засідання Ради: на порядку денному "антиКоломойський" законопроєкт - Цензор.НЕТ 1177

Есть три модели конкурентоспособности любой экономики: факторная; производительности труда; инновационная. Правда есть еще и «миксы», но в посте не буду усложнять.
Об этом https://www.facebook.com/profile.php?id=100002112044676 пишет в Фейсбуке экономический эксперт Алексей Кущ.
На ближайшие пять лет, пока уровень прямых иностранных инвестиций в нашу экономику не превысит 10 млрд. дол., наш удел - факторное развитие.
И одним из таких факторов роста должна/могла/обязана быть дешевая электроэнергия для всех субъектов бизнеса и населения.
Что в этом контексте означает остановка блоков АЭС? По сути единственный еще оставшийся фактор конкурентоспособности выбивают у экономики как табуретку из-под ног приговоренного к повешению.
С такой политикой, через год-два нас ждет уродливый, но очень дорогой гибрид карбоно-зеленой энергетики и это уже будет фактор экономической деградации, ведь высокая стоимость электроэнергии отсечет практически все виды бизнеса, где энергетическая составляющая играет сколь-нибудь значимую роль.
С точки зрения экологии - это тоже будет тот еще гибрид: одновременно загрязняем тепловой и «чистим» зеленой.
Ну и нам, конечно, на фоне высоких тарифов будут говорить об энергоэффективности производства. Для факторной экономики - это как раз то, что нужно, как для Монгольской народной республики скачек из феодализма в социализм.
Без изменения модели энергорынка мы скоро утратим свой главный «скарб» - атомную энергетику. Ну так уж повелось, что для нас интереснее несуществующий «скарб Полуботка». В отличие от властителей «карбона» и «зелени», которые более практичны.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80.html Готовится остановка трех блоков Энергоатома ради Ахметова - экс-нардеп
- https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86-%D0%B8-%D1%88%D0%BC%D1%8B.html Как Ахметов с помощью Буславец и Шмыгаля зарабатывает на электроэнергии и украинцах - Дубинский
Добро пожаловать в каменноугольный период пятой олигархической эры.
показать весь комментарий
13.05.2020 11:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чому відразу не прийняли його як закон? Щоб наробити в ньому дірок для Бєні?
показать весь комментарий
13.05.2020 10:22 Ответить
А ты его читало? Может как раз эти дырки там латают?
показать весь комментарий
13.05.2020 10:28 Ответить
№80
показать весь комментарий
13.05.2020 10:31 Ответить
Тебя заклинило? Попей водички.
показать весь комментарий
13.05.2020 10:36 Ответить
Позачергове засідання Ради: на порядку денному "антиКоломойський" законопроєкт - Цензор.НЕТ 1724
показать весь комментарий
13.05.2020 10:54 Ответить
Ще один мародер українців ділить...
показать весь комментарий
13.05.2020 11:02 Ответить
Юля каже:
- Хочете зробити антиколомойський закон, приймайте закон конкретно по банку Приват. Але навіщо зелені хочуть нацбанк зробити ще одною гілкою влади, яка може будь який банк без рішення суду націоналізувати, а гроші його вкладників привласнити? Хто тоді понесе свої гроші в банк? Це буде кінець банківської системи України. Тим більш, що керівництво нацбанку фактично керується з за кордону
показать весь комментарий
13.05.2020 11:01 Ответить
Якби не "з за кордону", то тут би вже станок повним ходом друкував гроші.
показать весь комментарий
13.05.2020 12:10 Ответить
Чомусь за Юлі навіть в світову кризу станок не працював повним ходом. А економіка росла.
показать весь комментарий
13.05.2020 17:15 Ответить
Юлька всегда стояла на защите интересов Кремля и Коломойского
показать весь комментарий
13.05.2020 14:08 Ответить
У Бєні забрала Одеський припортовий, а з Рашою підписала кабальний для Раші договір, який Раша https://www.pravda.com.ua/news/2018/03/2/7173430/ хотіла розірвати попри мільярдні штрафи .
Але люди, які думають телевізором олігархів все одно будуть гадити собі в тарілку.
показать весь комментарий
13.05.2020 17:14 Ответить
Заем денег у Янкеля под залог суверенности! Сорос когда-то впервые в истории девальвировал фунт стерлингов, ради шоб доказать и показать. Кажись Украине хотят отплатить за погромы Хмельницкого и гражданской войны... Хотя я ни разу не антисемит, но у всех свои заебы в голове, которые не дают спокойно спать...
показать весь комментарий
13.05.2020 11:27 Ответить
Ты забыл галоперидол принять, срочно иди на уколы.
показать весь комментарий
13.05.2020 11:51 Ответить
У вас, дебилов, всему одно объяснение - галоперидол совок не принял!
Тебе и галоперидол с героином не поможет...
показать весь комментарий
13.05.2020 12:20 Ответить
Смотрю статистику ДТП - в основном водилы от 19 до 35 лет спровоцировали! Эти самые 73%, которые дорвались до порулить. Ребята, садитесь в машину и прокатимся с ветерком! Не смотрите шо водитель очень даже слегка забухавший, слепой и никогда раньше на машине не ездил - зато он взяток никогда не брал и хочет шоб шаурма была для всех! Даже на поминках!
показать весь комментарий
13.05.2020 11:31 Ответить
Голова НБУ доповідаючи посилається на дослідження "Центру Разумкова"???? Це, бл*д*, якийсь сюр... панове..... Сраколиз....
показать весь комментарий
13.05.2020 11:37 Ответить
У приговоренной к повешению экономики Украины выбивают табуретку из-под ног - эксперт Май 13, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/05/%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba.html#respond Комментарии: 0

Наше будущее, которое сегодня стирают «ластиком»….

Позачергове засідання Ради: на порядку денному "антиКоломойський" законопроєкт - Цензор.НЕТ 1177

Есть три модели конкурентоспособности любой экономики: факторная; производительности труда; инновационная. Правда есть еще и «миксы», но в посте не буду усложнять.
Об этом https://www.facebook.com/profile.php?id=100002112044676 пишет в Фейсбуке экономический эксперт Алексей Кущ.
На ближайшие пять лет, пока уровень прямых иностранных инвестиций в нашу экономику не превысит 10 млрд. дол., наш удел - факторное развитие.
И одним из таких факторов роста должна/могла/обязана быть дешевая электроэнергия для всех субъектов бизнеса и населения.
Что в этом контексте означает остановка блоков АЭС? По сути единственный еще оставшийся фактор конкурентоспособности выбивают у экономики как табуретку из-под ног приговоренного к повешению.
С такой политикой, через год-два нас ждет уродливый, но очень дорогой гибрид карбоно-зеленой энергетики и это уже будет фактор экономической деградации, ведь высокая стоимость электроэнергии отсечет практически все виды бизнеса, где энергетическая составляющая играет сколь-нибудь значимую роль.
С точки зрения экологии - это тоже будет тот еще гибрид: одновременно загрязняем тепловой и «чистим» зеленой.
Ну и нам, конечно, на фоне высоких тарифов будут говорить об энергоэффективности производства. Для факторной экономики - это как раз то, что нужно, как для Монгольской народной республики скачек из феодализма в социализм.
Без изменения модели энергорынка мы скоро утратим свой главный «скарб» - атомную энергетику. Ну так уж повелось, что для нас интереснее несуществующий «скарб Полуботка». В отличие от властителей «карбона» и «зелени», которые более практичны.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80.html Готовится остановка трех блоков Энергоатома ради Ахметова - экс-нардеп
- https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86-%D0%B8-%D1%88%D0%BC%D1%8B.html Как Ахметов с помощью Буславец и Шмыгаля зарабатывает на электроэнергии и украинцах - Дубинский
Добро пожаловать в каменноугольный период пятой олигархической эры.
показать весь комментарий
13.05.2020 11:43 Ответить
За пару років всі передохнимо і фіг з нами. Головне, щоб абинеюлька
показать весь комментарий
13.05.2020 17:21 Ответить
 
 