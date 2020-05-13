Внеочередное заседание Рады: в повестке дня "антиКоломойский" законопроект. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Верховная Рада Украины сегодня, 13 мая, собралась на внеочередное пленарное заседание.
Депутаты должны рассмотреть 22 законопроекта, в частносности "антиКоломойский" законопроект, передает Цензор.НЕТ.
Также на повестке дня рассмотрение двух проектов постановлений ВР, в том числе о возобновлении работы Верховной Рады Украины в пленарном режиме.
Кроме того, во время внеочередного заседании 13 мая ВР планирует провести Час вопросов к правительству и заслушать доклад председателя Национального банка Украины о деятельности Нацбанка.
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+5 Alx
показать весь комментарий13.05.2020 10:54 Ответить Ссылка
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+3 Власов Сергей #321358
показать весь комментарий13.05.2020 11:43 Ответить Ссылка
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- Хочете зробити антиколомойський закон, приймайте закон конкретно по банку Приват. Але навіщо зелені хочуть нацбанк зробити ще одною гілкою влади, яка може будь який банк без рішення суду націоналізувати, а гроші його вкладників привласнити? Хто тоді понесе свої гроші в банк? Це буде кінець банківської системи України. Тим більш, що керівництво нацбанку фактично керується з за кордону
Але люди, які думають телевізором олігархів все одно будуть гадити собі в тарілку.
Тебе и галоперидол с героином не поможет...
Наше будущее, которое сегодня стирают «ластиком»….
Есть три модели конкурентоспособности любой экономики: факторная; производительности труда; инновационная. Правда есть еще и «миксы», но в посте не буду усложнять.
Об этом https://www.facebook.com/profile.php?id=100002112044676 пишет в Фейсбуке экономический эксперт Алексей Кущ.
На ближайшие пять лет, пока уровень прямых иностранных инвестиций в нашу экономику не превысит 10 млрд. дол., наш удел - факторное развитие.
И одним из таких факторов роста должна/могла/обязана быть дешевая электроэнергия для всех субъектов бизнеса и населения.
Что в этом контексте означает остановка блоков АЭС? По сути единственный еще оставшийся фактор конкурентоспособности выбивают у экономики как табуретку из-под ног приговоренного к повешению.
С такой политикой, через год-два нас ждет уродливый, но очень дорогой гибрид карбоно-зеленой энергетики и это уже будет фактор экономической деградации, ведь высокая стоимость электроэнергии отсечет практически все виды бизнеса, где энергетическая составляющая играет сколь-нибудь значимую роль.
С точки зрения экологии - это тоже будет тот еще гибрид: одновременно загрязняем тепловой и «чистим» зеленой.
Ну и нам, конечно, на фоне высоких тарифов будут говорить об энергоэффективности производства. Для факторной экономики - это как раз то, что нужно, как для Монгольской народной республики скачек из феодализма в социализм.
Без изменения модели энергорынка мы скоро утратим свой главный «скарб» - атомную энергетику. Ну так уж повелось, что для нас интереснее несуществующий «скарб Полуботка». В отличие от властителей «карбона» и «зелени», которые более практичны.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80.html Готовится остановка трех блоков Энергоатома ради Ахметова - экс-нардеп
- https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86-%D0%B8-%D1%88%D0%BC%D1%8B.html Как Ахметов с помощью Буславец и Шмыгаля зарабатывает на электроэнергии и украинцах - Дубинский
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