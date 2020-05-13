Внеочередное заседание Рады: в повестке дня "антиКоломойский" законопроект. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Верховная Рада Украины сегодня, 13 мая, собралась на внеочередное пленарное заседание.

Депутаты должны рассмотреть 22 законопроекта, в частносности "антиКоломойский" законопроект, передает Цензор.НЕТ.

Также на повестке дня рассмотрение двух проектов постановлений ВР, в том числе о возобновлении работы Верховной Рады Украины в пленарном режиме.

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Кроме того, во время внеочередного заседании 13 мая ВР планирует провести Час вопросов к правительству и заслушать доклад председателя Национального банка Украины о деятельности Нацбанка.