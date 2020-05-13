Позачергове засідання Ради: на порядку денному "антиКоломойський" законопроєкт. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Верховна Рада України сьогодні, 13 травня, зібралася на позачергове пленарне засідання.
Депутати мають розглянути 22 законопроєкти, зокрема "антиКоломойський", передає Цензор.НЕТ.
Також на порядку денному розгляд двох проєктів постанов ВР, у тому числі про відновлення роботи Верховної Ради України в пленарному режимі.
Крім того, під час позачергового засіданні 13 травня ВР планує провести Годину запитань до уряду і заслухати доповідь голови Національного банку України про діяльність Нацбанку.
Топ коментарі
+5 Alx
показати весь коментар13.05.2020 10:54 Відповісти Посилання
+3 5 копійок
показати весь коментар13.05.2020 10:22 Відповісти Посилання
+3 Власов Сергей #321358
показати весь коментар13.05.2020 11:43 Відповісти Посилання
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- Хочете зробити антиколомойський закон, приймайте закон конкретно по банку Приват. Але навіщо зелені хочуть нацбанк зробити ще одною гілкою влади, яка може будь який банк без рішення суду націоналізувати, а гроші його вкладників привласнити? Хто тоді понесе свої гроші в банк? Це буде кінець банківської системи України. Тим більш, що керівництво нацбанку фактично керується з за кордону
Але люди, які думають телевізором олігархів все одно будуть гадити собі в тарілку.
Тебе и галоперидол с героином не поможет...
Наше будущее, которое сегодня стирают «ластиком»….
Есть три модели конкурентоспособности любой экономики: факторная; производительности труда; инновационная. Правда есть еще и «миксы», но в посте не буду усложнять.
Об этом https://www.facebook.com/profile.php?id=100002112044676 пишет в Фейсбуке экономический эксперт Алексей Кущ.
На ближайшие пять лет, пока уровень прямых иностранных инвестиций в нашу экономику не превысит 10 млрд. дол., наш удел - факторное развитие.
И одним из таких факторов роста должна/могла/обязана быть дешевая электроэнергия для всех субъектов бизнеса и населения.
Что в этом контексте означает остановка блоков АЭС? По сути единственный еще оставшийся фактор конкурентоспособности выбивают у экономики как табуретку из-под ног приговоренного к повешению.
С такой политикой, через год-два нас ждет уродливый, но очень дорогой гибрид карбоно-зеленой энергетики и это уже будет фактор экономической деградации, ведь высокая стоимость электроэнергии отсечет практически все виды бизнеса, где энергетическая составляющая играет сколь-нибудь значимую роль.
С точки зрения экологии - это тоже будет тот еще гибрид: одновременно загрязняем тепловой и «чистим» зеленой.
Ну и нам, конечно, на фоне высоких тарифов будут говорить об энергоэффективности производства. Для факторной экономики - это как раз то, что нужно, как для Монгольской народной республики скачек из феодализма в социализм.
Без изменения модели энергорынка мы скоро утратим свой главный «скарб» - атомную энергетику. Ну так уж повелось, что для нас интереснее несуществующий «скарб Полуботка». В отличие от властителей «карбона» и «зелени», которые более практичны.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80.html Готовится остановка трех блоков Энергоатома ради Ахметова - экс-нардеп
- https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86-%D0%B8-%D1%88%D0%BC%D1%8B.html Как Ахметов с помощью Буславец и Шмыгаля зарабатывает на электроэнергии и украинцах - Дубинский
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