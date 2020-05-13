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Новости Коронавирус и карантин
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Количество больных пневмонией в Украине снижается, - Степанов

Количество больных пневмонией в Украине снижается, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантинные меры, введенные правительством, снизили количество болеющих пневмонией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал во время онлайн-брифинга.

По словам Степанова в Украине хорошая статистика заболеваемости пневмонией.

"Если раньше мы тестировали, а мы тестируем всех больных пневмонией - независимо от симптоматики, 800-900 человек в сутки, которые болели пневмонией в целом по Украине, то сейчас это количество не превышает 250-300 человек в сутки. То есть мы видим снижение количества больных пневмонией. То есть те карантинные мероприятия, которые были введены, которые действовали и продолжающих действовать, они дают свой эффект, и мы это видим в статистике, которую мы даем каждый день", - объяснил он.

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Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Пора открывать границу!
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13.05.2020 10:23 Ответить
"Почему у нас 5 пальцев? Почему их не 4? Потому что есть перчатки. Как тогда б мы их носили?"
Вы путаете причину и следствие. Уже всё вокруг открывается пора открывать, и поэтому падает количество больных.
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13.05.2020 10:37 Ответить
"Вы путаете причину и следствие. Уже всё вокруг открывается пора открывать, и поэтому падает количество больных."- а кількість кретинів галопуючи зростає!
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13.05.2020 10:48 Ответить
Виздихують потрохи... Он головному лікареві франківської станції швидкої допомоги шести днів до екзітусу вистачило...
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13.05.2020 10:23 Ответить
И количество больных коронопсихозом тоже снижается. В ваши истерики и запугиванмя никто не верит. В Беларуси нет гор трупов
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13.05.2020 10:29 Ответить
Ура!-прафигительству с его хорошей статистикой
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13.05.2020 10:34 Ответить
є пневмонія причиною, якої є коронавірус, а є сезонна.
так от ... сезонна зменшується, бо вже травень і карантин тут ні до чого.
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13.05.2020 11:01 Ответить
Так тепло в природе стало, меньше простуд, меньше от этого и осложнений. Степанову по секрету скажу: Здравоофранения в этом не виновно))).
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13.05.2020 13:11 Ответить
 
 