Количество больных пневмонией в Украине снижается, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантинные меры, введенные правительством, снизили количество болеющих пневмонией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал во время онлайн-брифинга.

По словам Степанова в Украине хорошая статистика заболеваемости пневмонией.

"Если раньше мы тестировали, а мы тестируем всех больных пневмонией - независимо от симптоматики, 800-900 человек в сутки, которые болели пневмонией в целом по Украине, то сейчас это количество не превышает 250-300 человек в сутки. То есть мы видим снижение количества больных пневмонией. То есть те карантинные мероприятия, которые были введены, которые действовали и продолжающих действовать, они дают свой эффект, и мы это видим в статистике, которую мы даем каждый день", - объяснил он.

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