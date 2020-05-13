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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість хворих на пневмонію в Україні знижується, - Степанов

Кількість хворих на пневмонію в Україні знижується, - Степанов

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що карантинні заходи, запроваджені урядом, знизили кількість хворих на пневмонію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів під час онлайн-брифінгу.

За словами Степанова в Україні хороша статистика захворюваності на пневмонію.

"Якщо раніше ми тестували, а ми тестуємо всіх хворих на пневмонію - незалежно від симптоматики, 800-900 осіб на добу, які хворіли на пневмонію в цілому по Україні, то зараз ця кількість не перевищує 250-300 осіб на добу. Тобто ми бачимо зниження кількості хворих на пневмонію. Тобто ті карантинні заходи, які були запроваджені, які діяли і продовжують діяти, вони дають свій ефект, і ми це бачимо в статистиці, яку ми даємо щодня", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держпідприємству "Новатор" із Хмельницького дозволили випускати апарати ШВЛ, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Пора открывать границу!
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13.05.2020 10:23 Відповісти
"Почему у нас 5 пальцев? Почему их не 4? Потому что есть перчатки. Как тогда б мы их носили?"
Вы путаете причину и следствие. Уже всё вокруг открывается пора открывать, и поэтому падает количество больных.
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13.05.2020 10:37 Відповісти
"Вы путаете причину и следствие. Уже всё вокруг открывается пора открывать, и поэтому падает количество больных."- а кількість кретинів галопуючи зростає!
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13.05.2020 10:48 Відповісти
Виздихують потрохи... Он головному лікареві франківської станції швидкої допомоги шести днів до екзітусу вистачило...
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13.05.2020 10:23 Відповісти
И количество больных коронопсихозом тоже снижается. В ваши истерики и запугиванмя никто не верит. В Беларуси нет гор трупов
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13.05.2020 10:29 Відповісти
Ура!-прафигительству с его хорошей статистикой
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13.05.2020 10:34 Відповісти
є пневмонія причиною, якої є коронавірус, а є сезонна.
так от ... сезонна зменшується, бо вже травень і карантин тут ні до чого.
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13.05.2020 11:01 Відповісти
Так тепло в природе стало, меньше простуд, меньше от этого и осложнений. Степанову по секрету скажу: Здравоофранения в этом не виновно))).
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13.05.2020 13:11 Відповісти
 
 