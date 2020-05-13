Кількість хворих на пневмонію в Україні знижується, - Степанов

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що карантинні заходи, запроваджені урядом, знизили кількість хворих на пневмонію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів під час онлайн-брифінгу.

За словами Степанова в Україні хороша статистика захворюваності на пневмонію.

"Якщо раніше ми тестували, а ми тестуємо всіх хворих на пневмонію - незалежно від симптоматики, 800-900 осіб на добу, які хворіли на пневмонію в цілому по Україні, то зараз ця кількість не перевищує 250-300 осіб на добу. Тобто ми бачимо зниження кількості хворих на пневмонію. Тобто ті карантинні заходи, які були запроваджені, які діяли і продовжують діяти, вони дають свій ефект, і ми це бачимо в статистиці, яку ми даємо щодня", - пояснив він.

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