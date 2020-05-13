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Непогода в Днепре: сильный ветер ночью валил деревья. ФОТО

Непогода в Днепре: сильный ветер ночью валил деревья. ФОТО

Порывы ветра в Днепре прошлой ночью достигали 20 м/с.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасателям пришлось убирать поваленные ветром деревья, которые перекрыли движение транспорта. Одно из них рухнуло на улице Паторжинского в Соборном районе города.

"Чрезвычайщики при помощи двух бензопил распилили дерево длиной около 15 метров и убрали его на обочину. Движение автотранспорта восстановлено", – рассказали в ГСЧС .

Похожий инцидент произошел на улице Андрейченко в Новокодацком районе. Здесь на проезжую часть упало сухое дерево. Его спасатели тоже убрали.

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Непогода в Днепре: сильный ветер ночью валил деревья 01
Непогода в Днепре: сильный ветер ночью валил деревья 02

Автор: 

Днепр (4465) непогода (817) ГСЧС (5052)


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Кругляк на западной тоже ветер повалил! Шах и мат
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13.05.2020 10:30 Ответить
и ошкурил одновременно!
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13.05.2020 10:34 Ответить
а кто директор этого ООО "Ветер"?
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13.05.2020 10:36 Ответить
Эол.
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13.05.2020 10:38 Ответить
вот блин. и предъяву выставить некому. прям как Рамзанке Дырову деньги Аллах даёт.
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13.05.2020 10:42 Ответить
При Порошенко такого не было, подымите архив.
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13.05.2020 11:04 Ответить
зепарожжью.--пох...мы закалдованы ни ветра ни снега ..
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13.05.2020 11:16 Ответить
 
 