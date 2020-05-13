Непогода в Днепре: сильный ветер ночью валил деревья. ФОТО
Порывы ветра в Днепре прошлой ночью достигали 20 м/с.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ГСЧС в Днепропетровской области.
Спасателям пришлось убирать поваленные ветром деревья, которые перекрыли движение транспорта. Одно из них рухнуло на улице Паторжинского в Соборном районе города.
"Чрезвычайщики при помощи двух бензопил распилили дерево длиной около 15 метров и убрали его на обочину. Движение автотранспорта восстановлено", – рассказали в ГСЧС .
Похожий инцидент произошел на улице Андрейченко в Новокодацком районе. Здесь на проезжую часть упало сухое дерево. Его спасатели тоже убрали.
Также на Цензор.НЕТ: Ливни на Виннитчине: поток воды и ила смыл с дороги велосипедиста, мужчина погиб, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Підлога Маккартні
показать весь комментарий13.05.2020 10:30 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Fjall_Raven
показать весь комментарий13.05.2020 10:34 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
des_104
показать весь комментарий13.05.2020 10:36 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Fjall_Raven
показать весь комментарий13.05.2020 10:38 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
des_104
показать весь комментарий13.05.2020 10:42 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
✘
✘
Kessirman 54
показать весь комментарий13.05.2020 11:04 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Денис Ахмедьянов
показать весь комментарий13.05.2020 11:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль