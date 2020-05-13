Непогода в Днепре: сильный ветер ночью валил деревья. ФОТО

Порывы ветра в Днепре прошлой ночью достигали 20 м/с.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасателям пришлось убирать поваленные ветром деревья, которые перекрыли движение транспорта. Одно из них рухнуло на улице Паторжинского в Соборном районе города.

"Чрезвычайщики при помощи двух бензопил распилили дерево длиной около 15 метров и убрали его на обочину. Движение автотранспорта восстановлено", – рассказали в ГСЧС .

Похожий инцидент произошел на улице Андрейченко в Новокодацком районе. Здесь на проезжую часть упало сухое дерево. Его спасатели тоже убрали.

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