Негода в Дніпрі: сильний вітер вночі повалив дерева. ФОТО
Пориви вітру в Дніпрі минулої ночі сягали 20 м/с.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на ДСНС у Дніпропетровській області.
Рятувальникам довелося прибирати повалені вітром дерева, які перекрили рух транспорту. Одне з них впало на вулиці Паторжинського в Соборному районі міста.
"Надзвичайники за допомогою двох бензопил розпиляли дерево завдовжки майже 15 метрів і прибрали його на узбіччя. Рух автотранспорту відновлено", - розповіли в ДСНС.
Схожий інцидент стався на вулиці Андрійченка в Новокодацькому районі. Тут на проїжджу частину впало сухе дерево. Його рятувальники теж прибрали.
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