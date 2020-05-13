Негода в Дніпрі: сильний вітер вночі повалив дерева. ФОТО

Пориви вітру в Дніпрі минулої ночі сягали 20 м/с.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальникам довелося прибирати повалені вітром дерева, які перекрили рух транспорту. Одне з них впало на вулиці Паторжинського в Соборному районі міста.

"Надзвичайники за допомогою двох бензопил розпиляли дерево завдовжки майже 15 метрів і прибрали його на узбіччя. Рух автотранспорту відновлено", - розповіли в ДСНС.

Схожий інцидент стався на вулиці Андрійченка в Новокодацькому районі. Тут на проїжджу частину впало сухе дерево. Його рятувальники теж прибрали.

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