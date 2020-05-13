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Негода в Дніпрі: сильний вітер вночі повалив дерева. ФОТО

Негода в Дніпрі: сильний вітер вночі повалив дерева. ФОТО

Пориви вітру в Дніпрі минулої ночі сягали 20 м/с.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальникам довелося прибирати повалені вітром дерева, які перекрили рух транспорту. Одне з них впало на вулиці Паторжинського в Соборному районі міста.

"Надзвичайники за допомогою двох бензопил розпиляли дерево завдовжки майже 15 метрів і прибрали його на узбіччя. Рух автотранспорту відновлено", - розповіли в ДСНС.

Схожий інцидент стався на вулиці Андрійченка в Новокодацькому районі. Тут на проїжджу частину впало сухе дерево. Його рятувальники теж прибрали.

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Негода в Дніпрі: сильний вітер вночі повалив дерева 01
Негода в Дніпрі: сильний вітер вночі повалив дерева 02

Автор: 

Дніпро (3325) негода (761) ДСНС (5193)


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Кругляк на западной тоже ветер повалил! Шах и мат
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13.05.2020 10:30 Відповісти
и ошкурил одновременно!
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13.05.2020 10:34 Відповісти
а кто директор этого ООО "Ветер"?
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13.05.2020 10:36 Відповісти
Эол.
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13.05.2020 10:38 Відповісти
вот блин. и предъяву выставить некому. прям как Рамзанке Дырову деньги Аллах даёт.
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13.05.2020 10:42 Відповісти
При Порошенко такого не было, подымите архив.
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13.05.2020 11:04 Відповісти
зепарожжью.--пох...мы закалдованы ни ветра ни снега ..
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13.05.2020 11:16 Відповісти
 
 