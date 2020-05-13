РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12249 посетителей онлайн
Новости
876 18

Безработных с начала карантина стало больше на 197 тысяч, - Шмыгаль

Безработных с начала карантина стало больше на 197 тысяч, - Шмыгаль

Количество безработных с начала карантина (с 12 марта) выросло на 197 тысяч человек, и сейчас составляет 486 тысяч человек.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"С 12 марта официально зарегистрированных безработных - 197 тыс. Общее число лиц, получивших статус безработного, по состоянию на 12 мая - 486,764 тыс. чел", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что этот показатель растет еженедельно.

Глава правительства надеется, что создать новые рабочие места позволит строительство инфраструктурных объектов.

Также на Цензор.НЕТ: Украинцы после смягчения карантина начали массово искать работу за границей, - НБУ. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

безработица (451) Шмыгаль Денис (2746)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
А плитку кто ложит тогда? 500 000 рабочих мест же создали
показать весь комментарий
13.05.2020 11:14 Ответить
+3
Шмыгаль, уволься, а ? Постоишь в очереди на бирже труда. Можешь с собой коллег захватить: Михеила-нюхача первым делом. Пожалей Украину. Что она тебе плохого сделала ?
показать весь комментарий
13.05.2020 11:21 Ответить
+3
кстати да!
показать весь комментарий
13.05.2020 11:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А плитку кто ложит тогда? 500 000 рабочих мест же создали
показать весь комментарий
13.05.2020 11:14 Ответить
Плитку ще потрібно вміти класти.
показать весь комментарий
13.05.2020 11:17 Ответить
кстати да!
показать весь комментарий
13.05.2020 11:23 Ответить
Неплохо бы увеличить эту цифру на единицу, как минимум.
показать весь комментарий
13.05.2020 11:14 Ответить
Шмыгаль, уволься, а ? Постоишь в очереди на бирже труда. Можешь с собой коллег захватить: Михеила-нюхача первым делом. Пожалей Украину. Что она тебе плохого сделала ?
показать весь комментарий
13.05.2020 11:21 Ответить
+450
показать весь комментарий
13.05.2020 11:25 Ответить
ЕС и Голос могут остаться. Остальным - пенделя.
показать весь комментарий
13.05.2020 11:29 Ответить
а насколько меньше стало пенсионеров?
показать весь комментарий
13.05.2020 11:14 Ответить
Это он расскажет на допросе, после отстранения от власти зелёного режима.
показать весь комментарий
13.05.2020 11:15 Ответить
Неплохое ещё одно "достижение" власти.
показать весь комментарий
13.05.2020 11:18 Ответить
Да быть не может!
показать весь комментарий
13.05.2020 11:27 Ответить
Нет цензурных слов. Как это чудо может быть премьер министром???
показать весь комментарий
13.05.2020 11:29 Ответить
Ахметка назначил.
показать весь комментарий
13.05.2020 11:30 Ответить
КАК Я НЕ ЛЮБИЛ АРИФМЕТИКУ....но...служащих в структуре обеспечения более 400 тысяч...и не при вирусе....а уже 20 лет.....как минимум...................................
безработные .....не могут там зарегестрироваться....обман и ненужная структура...
показать весь комментарий
13.05.2020 11:58 Ответить
Знаю человека, который стал на учет в центре занятости 27.03, деньги до сих пор не получал, а на дворе уже май месяц. И так во всем: слова расходятся с делом.
показать весь комментарий
13.05.2020 12:09 Ответить
Слава Богу! Хоть одно достижение у зелёной власти!
показать весь комментарий
13.05.2020 14:58 Ответить
Зе, ты зачем создал коронавирус в лаборатории Уханя?
показать весь комментарий
13.05.2020 15:49 Ответить
Шмигаль, більшість безробітних в Україні не стають на облік в центрах зайнятості. Їх немає в твоїй статистиці. В Україні зараз біля 5 мільйонів безробітних.
показать весь комментарий
13.05.2020 18:07 Ответить
 
 