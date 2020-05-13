Безработных с начала карантина стало больше на 197 тысяч, - Шмыгаль

Количество безработных с начала карантина (с 12 марта) выросло на 197 тысяч человек, и сейчас составляет 486 тысяч человек.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"С 12 марта официально зарегистрированных безработных - 197 тыс. Общее число лиц, получивших статус безработного, по состоянию на 12 мая - 486,764 тыс. чел", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что этот показатель растет еженедельно.

Глава правительства надеется, что создать новые рабочие места позволит строительство инфраструктурных объектов.

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