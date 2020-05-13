Безробітних з початку карантину стало більше на 197 тисяч, - Шмигаль
Кількість безробітних з початку карантину (з 12 березня) зросла на 197 тисяч осіб, і зараз становить 486 тисяч осіб.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав у Верховній Раді під час Години запитань до уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"З 12 березня офіційно зареєстрованих безробітних - 197 тис. Загальна кількість осіб, які отримали статус безробітного, станом на 12 травня - 486,764 тис. осіб", - сказав Шмигаль.
Прем'єр-міністр додав, що цей показник зростає щотижня.
Глава уряду сподівається, що створити нові робочі місця дозволить будівництво інфраструктурних об'єктів.
Топ коментарі
+4 Підлога Маккартні
показати весь коментар13.05.2020 11:14 Відповісти Посилання
+3 aquarius580 .
показати весь коментар13.05.2020 11:21 Відповісти Посилання
+3 Кирилл Лещенко
показати весь коментар13.05.2020 11:23 Відповісти Посилання
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безработные .....не могут там зарегестрироваться....обман и ненужная структура...