Безробітних з початку карантину стало більше на 197 тисяч, - Шмигаль

Кількість безробітних з початку карантину (з 12 березня) зросла на 197 тисяч осіб, і зараз становить 486 тисяч осіб.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав у Верховній Раді під час Години запитань до уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З 12 березня офіційно зареєстрованих безробітних - 197 тис. Загальна кількість осіб, які отримали статус безробітного, станом на 12 травня - 486,764 тис. осіб", - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр додав, що цей показник зростає щотижня.

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Глава уряду сподівається, що створити нові робочі місця дозволить будівництво інфраструктурних об'єктів.