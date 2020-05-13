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Безробітних з початку карантину стало більше на 197 тисяч, - Шмигаль

Безробітних з початку карантину стало більше на 197 тисяч, - Шмигаль

Кількість безробітних з початку карантину (з 12 березня) зросла на 197 тисяч осіб, і зараз становить 486 тисяч осіб.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав у Верховній Раді під час Години запитань до уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З 12 березня офіційно зареєстрованих безробітних - 197 тис. Загальна кількість осіб, які отримали статус безробітного, станом на 12 травня - 486,764 тис. осіб", - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр додав, що цей показник зростає щотижня.

Також читайте: Лукашенко радить безробітним білорусам влаштуватися на роботу, яка "не зовсім прийнятна" і не надто до вподоби: Вакансій достатньо

Глава уряду сподівається, що створити нові робочі місця дозволить будівництво інфраструктурних об'єктів.

Автор: 

безробіття (564) Шмигаль Денис (4683)


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Топ коментарі
+4
А плитку кто ложит тогда? 500 000 рабочих мест же создали
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13.05.2020 11:14 Відповісти
+3
Шмыгаль, уволься, а ? Постоишь в очереди на бирже труда. Можешь с собой коллег захватить: Михеила-нюхача первым делом. Пожалей Украину. Что она тебе плохого сделала ?
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13.05.2020 11:21 Відповісти
+3
кстати да!
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13.05.2020 11:23 Відповісти
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А плитку кто ложит тогда? 500 000 рабочих мест же создали
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13.05.2020 11:14 Відповісти
Плитку ще потрібно вміти класти.
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13.05.2020 11:17 Відповісти
кстати да!
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13.05.2020 11:23 Відповісти
Неплохо бы увеличить эту цифру на единицу, как минимум.
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13.05.2020 11:14 Відповісти
Шмыгаль, уволься, а ? Постоишь в очереди на бирже труда. Можешь с собой коллег захватить: Михеила-нюхача первым делом. Пожалей Украину. Что она тебе плохого сделала ?
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13.05.2020 11:21 Відповісти
+450
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13.05.2020 11:25 Відповісти
ЕС и Голос могут остаться. Остальным - пенделя.
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13.05.2020 11:29 Відповісти
а насколько меньше стало пенсионеров?
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13.05.2020 11:14 Відповісти
Это он расскажет на допросе, после отстранения от власти зелёного режима.
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13.05.2020 11:15 Відповісти
Неплохое ещё одно "достижение" власти.
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13.05.2020 11:18 Відповісти
Да быть не может!
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13.05.2020 11:27 Відповісти
Нет цензурных слов. Как это чудо может быть премьер министром???
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13.05.2020 11:29 Відповісти
Ахметка назначил.
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13.05.2020 11:30 Відповісти
КАК Я НЕ ЛЮБИЛ АРИФМЕТИКУ....но...служащих в структуре обеспечения более 400 тысяч...и не при вирусе....а уже 20 лет.....как минимум...................................
безработные .....не могут там зарегестрироваться....обман и ненужная структура...
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13.05.2020 11:58 Відповісти
Знаю человека, который стал на учет в центре занятости 27.03, деньги до сих пор не получал, а на дворе уже май месяц. И так во всем: слова расходятся с делом.
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13.05.2020 12:09 Відповісти
Слава Богу! Хоть одно достижение у зелёной власти!
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13.05.2020 14:58 Відповісти
Зе, ты зачем создал коронавирус в лаборатории Уханя?
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13.05.2020 15:49 Відповісти
Шмигаль, більшість безробітних в Україні не стають на облік в центрах зайнятості. Їх немає в твоїй статистиці. В Україні зараз біля 5 мільйонів безробітних.
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13.05.2020 18:07 Відповісти
 
 