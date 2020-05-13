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Новости Коронавирус и карантин
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С 22 мая начнется постепенное внедрение адаптивной модели карантина, - Шмыгаль

С 22 мая начнется постепенное внедрение адаптивной модели карантина, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, как Украина будет переходить в адаптивный карантин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время часа вопросов правительству в Раде.

"Сегодня мы работаем над разработкой дальнейших шагов выхода из карантина и перехода к адаптивной модели. 22 мая - дата, до которой продолжается карантин, он будет продлен, но с постепенным переходом к собственно адаптивной модели. Когда мы будем и дальше смягчать, в зависимости от развития ситуации, карантинные меры против эпидемии, но при этом будем передавать все больше полномочий органам местного самоуправления", - отметил премьер.

По его словам, смягчая карантинные меры против эпидемии и передавая больше полномочий органам местного самоуправления, можно локализовать болезнь.

"Потому что уже сегодня в разных областях Украины ситуация с заболеваемостью коронавирусом разная и делать локдаун всей стране в июне или в июле может быть уже нецелесообразно. В этот момент мы полностью перейдем к модели адаптивного карантина", - объяснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль надеется на получение транша МВФ к концу мая: "Мы находимся на этапе, близком к подписанию меморандума"

Автор: 

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...шел 60-й день круглосуточной работы Кабмина над программой поддержки малого и среднего бизнеса в период карантина...
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13.05.2020 11:32 Ответить
правительство аферистов превратилось в банду рабовладельцев
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13.05.2020 11:54 Ответить
Та постепенно доллар будет стоить 26 потом 29 дальше 32 и еще 35
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13.05.2020 11:57 Ответить
 
 