С 22 мая начнется постепенное внедрение адаптивной модели карантина, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, как Украина будет переходить в адаптивный карантин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время часа вопросов правительству в Раде.

"Сегодня мы работаем над разработкой дальнейших шагов выхода из карантина и перехода к адаптивной модели. 22 мая - дата, до которой продолжается карантин, он будет продлен, но с постепенным переходом к собственно адаптивной модели. Когда мы будем и дальше смягчать, в зависимости от развития ситуации, карантинные меры против эпидемии, но при этом будем передавать все больше полномочий органам местного самоуправления", - отметил премьер.

По его словам, смягчая карантинные меры против эпидемии и передавая больше полномочий органам местного самоуправления, можно локализовать болезнь.

"Потому что уже сегодня в разных областях Украины ситуация с заболеваемостью коронавирусом разная и делать локдаун всей стране в июне или в июле может быть уже нецелесообразно. В этот момент мы полностью перейдем к модели адаптивного карантина", - объяснил он.

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