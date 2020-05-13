Із 22 травня почнеться поступове впровадження адаптивної моделі карантину, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, як Україна буде переходити в адаптивний карантин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час години запитань до уряду в Раді.

"Сьогодні ми працюємо над розробкою подальших кроків виходу з карантину та переходу до адаптивної моделі. 22 травня - дата, до якої триває карантин, він буде продовжений, але з поступовим переходом до власне адаптивної моделі. Коли ми будемо і далі пом'якшувати, залежно від розвитку ситуації, карантинні заходи проти епідемії, але при цьому передаватимемо дедалі більше повноважень органам місцевого самоврядування", - зазначив прем'єр.

За його словами, пом'якшуючи карантинні заходи проти епідемії та передаючи більше повноважень органам місцевого самоврядування, можна локалізувати хворобу.

"Тому що вже сьогодні в різних областях України ситуація із захворюваністю на коронавірус різна і робити локдаун усій країні в червні або в липні може бути вже недоцільно. У цей момент ми повністю перейдемо до моделі адаптивного карантину", - пояснив він.

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