В Нацгвардии зафиксировано 28 случаев заражения COVID-19, выздоровели 9 человек

В Национальной гвардии Украины зафиксировано 28 случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-службу Нацгвардии на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 9:00 13 мая в Национальной гвардии Украины 28 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, на лечении находятся 19 военнослужащих", - говорится в сообщении.

В то же время выздоровели 9 человек, а на самоизоляции находятся 147.

Летальных случаев от коронавируса в рядах Нацгвардии не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что командующий Нацгвардии Балан вылечился от COVID-19

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