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Новости Коронавирус и карантин
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Командующий Нацгвардией Балан вылечился от COVID-19

Командующий Нацгвардией Балан вылечился от COVID-19

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан излечился от COVID-19. Контрольные и повторные тесты показали отрицательные результаты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии Украины.

"С сегодняшнего дня генерал-лейтенант Николай Балан уже приступил к исполнению своих обязанностей. В свою очередь, он поблагодарил медицинских работников за их профессиональную работу, а также за ежедневный вклад в борьбу с распространением COVID-19 и лечение граждан", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 апреля 2020 у  командующего Нацгвардией Балана был диагностирован коронавирус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав будет тестировать правоохранителей на COVID-19, - Степанов

Автор: 

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треба казати "одужав", а не "вилікувався"
бо лікування не існує
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13.05.2020 11:14 Ответить
 
 