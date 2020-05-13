Командующий Нацгвардией Балан вылечился от COVID-19

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан излечился от COVID-19. Контрольные и повторные тесты показали отрицательные результаты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии Украины.

"С сегодняшнего дня генерал-лейтенант Николай Балан уже приступил к исполнению своих обязанностей. В свою очередь, он поблагодарил медицинских работников за их профессиональную работу, а также за ежедневный вклад в борьбу с распространением COVID-19 и лечение граждан", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 апреля 2020 у командующего Нацгвардией Балана был диагностирован коронавирус.

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