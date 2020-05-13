УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10919 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 066 1

Командувач Нацгвардії Балан вилікувався від COVID-19

Командувач Нацгвардії Балан вилікувався від COVID-19

Командувач Національної гвардії України Микола Балан вилікувався від COVID-19. Контрольні і повторні тести показали негативні результати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацгвардії України.

"Від сьогодні генерал-лейтенант Микола Балан вже приступив до виконання своїх обов’язків. Своєю чергою, він подякував медичним працівникам за їхню професійну роботу, а також за щоденний внесок у боротьбу з поширенням COVID-19 та лікування громадян", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 квітня 2020 року в командувача Нацгвардії Балана було діагностовано коронавірус.

Також читайте: МОЗ тестуватиме правоохоронців на COVID-19, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) Національна гвардія (1591) Балан Микола (21) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) одужання (42)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
треба казати "одужав", а не "вилікувався"
бо лікування не існує
показати весь коментар
13.05.2020 11:14 Відповісти
 
 