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Командувач Нацгвардії Балан вилікувався від COVID-19
Командувач Національної гвардії України Микола Балан вилікувався від COVID-19. Контрольні і повторні тести показали негативні результати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацгвардії України.
"Від сьогодні генерал-лейтенант Микола Балан вже приступив до виконання своїх обов’язків. Своєю чергою, він подякував медичним працівникам за їхню професійну роботу, а також за щоденний внесок у боротьбу з поширенням COVID-19 та лікування громадян", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 17 квітня 2020 року в командувача Нацгвардії Балана було діагностовано коронавірус.
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бо лікування не існує