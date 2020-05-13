Тарифы на медуслуги НСЗУ занижены и будут пересмотрены, - Шмыгаль

Пандемия коронавируса внесла коррективы в реализацию медицинской реформы в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов правительству.

По словам премьера, пандемия внесла изменения не только в систему здравоохранения Украины, но и всего мира.

"Что касается опорных больниц, они есть. Это один из этапов реформы. Реформа продолжается. Мы будем ее реализовывать, возможно, с некоторыми коррективами, которые вносит коронавирус и пандемия мировая в принципе в организацию медицинской системы мира, не только Украины. Поэтому мы сейчас очень внимательно с экспертами смотрим, как мы будем двигаться вперед с реализацией медреформы", - заявил Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что будут пересмотрены тарифы на медицинские услуги Национальной службы здоровья, которые являются заниженными.

"Что касается тарифов НСЗУ - мы просматривали тарифы. Они требуют корректировки и в связи с пандемией, в связи с тем, что второй этап реформы сегодня реализуется в кризисных условиях. Поэтому очень внимательно перечисляем тарифы НСЗУ. Действительно, в некоторых из них есть занижения. Реформа должна принести преимущества и медикам, и пациентам. Там не только в размерах тарифов, но и в принципах тарифов тоже были неточности", - добавил он.

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