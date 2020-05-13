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Тарифы на медуслуги НСЗУ занижены и будут пересмотрены, - Шмыгаль

Тарифы на медуслуги НСЗУ занижены и будут пересмотрены, - Шмыгаль

Пандемия коронавируса внесла коррективы в реализацию медицинской реформы в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов правительству.

По словам премьера, пандемия внесла изменения не только в систему здравоохранения Украины, но и всего мира.

"Что касается опорных больниц, они есть. Это один из этапов реформы. Реформа продолжается. Мы будем ее реализовывать, возможно, с некоторыми коррективами, которые вносит коронавирус и пандемия мировая в принципе в организацию медицинской системы мира, не только Украины. Поэтому мы сейчас очень внимательно с экспертами смотрим, как мы будем двигаться вперед с реализацией медреформы", - заявил Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что будут пересмотрены тарифы на медицинские услуги Национальной службы здоровья, которые являются заниженными.

"Что касается тарифов НСЗУ - мы просматривали тарифы. Они требуют корректировки и в связи с пандемией, в связи с тем, что второй этап реформы сегодня реализуется в кризисных условиях. Поэтому очень внимательно перечисляем тарифы НСЗУ. Действительно, в некоторых из них есть занижения. Реформа должна принести преимущества и медикам, и пациентам. Там не только в размерах тарифов, но и в принципах тарифов тоже были неточности", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проводя медреформу, Украина будет ориентироваться, в том числе, и на немецкую систему медицины, - Шмыгаль

Автор: 

медицина (2529) НСЗУ (171) медреформа (122) Шмыгаль Денис (2746)


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Топ комментарии
+3
Это немного не то. Это о прайсе гарантированных медуслуг, которые покрывает государство через субвенции.
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13.05.2020 12:36 Ответить
+2
Конституция Украины гарантирует гражданам бесплатную медицину - ИДИ и выполняй закон или ИДИ наХ...
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13.05.2020 12:52 Ответить
+1
Будут повышать тарифы на медуслуги... Так и должно быть. Баранов нужно стричь.
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13.05.2020 12:34 Ответить
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Будут повышать тарифы на медуслуги... Так и должно быть. Баранов нужно стричь.
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13.05.2020 12:34 Ответить
Это немного не то. Это о прайсе гарантированных медуслуг, которые покрывает государство через субвенции.
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13.05.2020 12:36 Ответить
А держава де бере гроші? Не у платників податків?
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13.05.2020 13:18 Ответить
Если Саакашвили не реформирует медицину как в Грузии, то эта Шмыга явно ничего не сделает толкового.
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13.05.2020 12:38 Ответить
Вот и интересно, кто же их уменьшил от 2 до 4 раз в конце 2019 года по сравнению с суммами, заложенными Супрун? Наверное опять Порох бубочке наделал?
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13.05.2020 12:35 Ответить
Це все одно що постановити, що хліб по 22 копійки. Просто зникне хліб. Точно так і з послугою.
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13.05.2020 12:35 Ответить
Не всех еще добили, надо повышать, а то долго живут.
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13.05.2020 12:37 Ответить
Тарифы? Читайте, а главное выполняйте Конституцию Ураины! какого хрена тогда налоги платить, если всё платное. Ну на Армию, МЧС понятно что надо, остальные то реально на "хозрасчёте".
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13.05.2020 12:45 Ответить
Конституция Украины гарантирует гражданам бесплатную медицину - ИДИ и выполняй закон или ИДИ наХ...
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13.05.2020 12:52 Ответить
Закономерный результат, вытекающий из необходимости платить медикам обещанные с испугу 4 оклада вместо прежнего 1 (300% надбавки). При том, что ни один человек физически не сможет работать в 4 раза больше, если ему заплатить в 4 раза больше.
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13.05.2020 13:36 Ответить
Вы сначала разберитесь в вопросе, а потом рот открывайте. 300% ОБЕЩАЛИ и только) только работающим непосредственно с больными с ковид, а это единичные "опорные" больницы. Дажее, эту надбавку платят только за время НЕПОСРЕДСТВЕННОГО контакта с такими больными. Т.е. приблизительно 1/3 , и только очень специализированным,заплалят (м б) за половину рабочего дня. Все остальные врачи, кот работают в больницах, по приказу не являющиеся "опорными" в данном вопросе -ПРОЛЕТАЮТ. При минимальной выплате 4174 грн (офиц данные) за адскую работу и реальную угрозу заразиться ковид от носителей или больных, кот уже есть в больницах по всему городу. Вы,именно вы и каждый, будете работать за такую зарплату при таком риске заразиться и умереть? Как вам не стыдно поносить все время людей, стоящих на страже именно ваших жизней...
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13.05.2020 15:28 Ответить
 
 