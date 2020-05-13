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Тарифи на медпослуги НСЗУ занижені і будуть переглянуті, - Шмигаль

Тарифи на медпослуги НСЗУ занижені і будуть переглянуті, - Шмигаль

Пандемія коронавірусу внесла корективи в реалізацію медичної реформи в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду.

За словами прем'єра, пандемія внесла зміни не тільки в систему охорони здоров'я України, але і всього світу.

"Що стосується опорних лікарень, вони є. Це один з етапів реформи. Реформа триває. Ми будемо її реалізовувати, можливо, з деякими корективами, які вносить коронавірус і світова пандемія в принципі в організацію медичної системи світу, не тільки України. Тому ми зараз дуже уважно з експертами дивимося, як ми будемо рухатися вперед з реалізацією медреформи", - заявив Шмигаль

Глава уряду підкреслив, що будуть переглянуті тарифи на медичні послуги Національної служби здоров'я, які є заниженими.

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"Що стосується тарифів НСЗУ - ми переглядали тарифи. Вони вимагають коректування і в зв'язку з пандемією, у зв'язку з тим, що другий етап реформи сьогодні реалізується в кризових умовах. Тому дуже уважно перераховуємо тарифи НСЗУ. Дійсно, у деяких з них є заниження. Реформа має принести переваги і медикам, і пацієнтам. Там не тільки в розмірах тарифів, але і в принципах тарифів теж були неточності", - додав він.

Автор: 

медицина (2145) НСЗУ (314) медреформа (129) Шмигаль Денис (4683)


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Топ коментарі
+3
Это немного не то. Это о прайсе гарантированных медуслуг, которые покрывает государство через субвенции.
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13.05.2020 12:36 Відповісти
+2
Конституция Украины гарантирует гражданам бесплатную медицину - ИДИ и выполняй закон или ИДИ наХ...
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13.05.2020 12:52 Відповісти
+1
Будут повышать тарифы на медуслуги... Так и должно быть. Баранов нужно стричь.
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13.05.2020 12:34 Відповісти
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Будут повышать тарифы на медуслуги... Так и должно быть. Баранов нужно стричь.
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13.05.2020 12:34 Відповісти
Это немного не то. Это о прайсе гарантированных медуслуг, которые покрывает государство через субвенции.
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13.05.2020 12:36 Відповісти
А держава де бере гроші? Не у платників податків?
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13.05.2020 13:18 Відповісти
Если Саакашвили не реформирует медицину как в Грузии, то эта Шмыга явно ничего не сделает толкового.
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13.05.2020 12:38 Відповісти
Вот и интересно, кто же их уменьшил от 2 до 4 раз в конце 2019 года по сравнению с суммами, заложенными Супрун? Наверное опять Порох бубочке наделал?
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13.05.2020 12:35 Відповісти
Це все одно що постановити, що хліб по 22 копійки. Просто зникне хліб. Точно так і з послугою.
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13.05.2020 12:35 Відповісти
Не всех еще добили, надо повышать, а то долго живут.
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13.05.2020 12:37 Відповісти
Тарифы? Читайте, а главное выполняйте Конституцию Ураины! какого хрена тогда налоги платить, если всё платное. Ну на Армию, МЧС понятно что надо, остальные то реально на "хозрасчёте".
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13.05.2020 12:45 Відповісти
Конституция Украины гарантирует гражданам бесплатную медицину - ИДИ и выполняй закон или ИДИ наХ...
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13.05.2020 12:52 Відповісти
Закономерный результат, вытекающий из необходимости платить медикам обещанные с испугу 4 оклада вместо прежнего 1 (300% надбавки). При том, что ни один человек физически не сможет работать в 4 раза больше, если ему заплатить в 4 раза больше.
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13.05.2020 13:36 Відповісти
Вы сначала разберитесь в вопросе, а потом рот открывайте. 300% ОБЕЩАЛИ и только) только работающим непосредственно с больными с ковид, а это единичные "опорные" больницы. Дажее, эту надбавку платят только за время НЕПОСРЕДСТВЕННОГО контакта с такими больными. Т.е. приблизительно 1/3 , и только очень специализированным,заплалят (м б) за половину рабочего дня. Все остальные врачи, кот работают в больницах, по приказу не являющиеся "опорными" в данном вопросе -ПРОЛЕТАЮТ. При минимальной выплате 4174 грн (офиц данные) за адскую работу и реальную угрозу заразиться ковид от носителей или больных, кот уже есть в больницах по всему городу. Вы,именно вы и каждый, будете работать за такую зарплату при таком риске заразиться и умереть? Как вам не стыдно поносить все время людей, стоящих на страже именно ваших жизней...
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13.05.2020 15:28 Відповісти
 
 