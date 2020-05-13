Тарифи на медпослуги НСЗУ занижені і будуть переглянуті, - Шмигаль

Пандемія коронавірусу внесла корективи в реалізацію медичної реформи в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду.

За словами прем'єра, пандемія внесла зміни не тільки в систему охорони здоров'я України, але і всього світу.

"Що стосується опорних лікарень, вони є. Це один з етапів реформи. Реформа триває. Ми будемо її реалізовувати, можливо, з деякими корективами, які вносить коронавірус і світова пандемія в принципі в організацію медичної системи світу, не тільки України. Тому ми зараз дуже уважно з експертами дивимося, як ми будемо рухатися вперед з реалізацією медреформи", - заявив Шмигаль

Глава уряду підкреслив, що будуть переглянуті тарифи на медичні послуги Національної служби здоров'я, які є заниженими.

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"Що стосується тарифів НСЗУ - ми переглядали тарифи. Вони вимагають коректування і в зв'язку з пандемією, у зв'язку з тим, що другий етап реформи сьогодні реалізується в кризових умовах. Тому дуже уважно перераховуємо тарифи НСЗУ. Дійсно, у деяких з них є заниження. Реформа має принести переваги і медикам, і пацієнтам. Там не тільки в розмірах тарифів, але і в принципах тарифів теж були неточності", - додав він.