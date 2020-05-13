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Новости Коронавирус и карантин
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ВВП Украины из-за коронавируса снизится на 4,5%, - ЕБРР

ВВП Украины из-за коронавируса снизится на 4,5%, - ЕБРР

В этом году экономика Украины может сократиться на 4,5% из-за тяжелых последствий пандемии коронавируса (COVID-19). В течение следующего года она, по прогнозу, вырастет на 5%.

Речь об этом идет в пресс-релизе Европейского банка реконструкции и развития, информирует Цензор.НЕТ.

"Ожидается, что экономика снизится на 4,5% в 2020 году, но вырастет на 5% в 2021 году", — сказано в сообщении.

По мнению аналитиков банка, падение ВВП в Украине в этом году является результатом ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с коронавирусом.

Эти факторы уже негативно сказались на секторах производства и услуг в Украине, отметили в ЕБРР.

Читайте также: ВВП Украины в январе-марте сократился на 1,2% – сильнее, чем прогнозировалось, - Минэкономразвития

Автор: 

ВВП (645) ЕБРР (261) карантин (16729) прогноз (698) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Мелочи на фоне экономического прорыва от Организма.
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13.05.2020 12:48 Ответить
+7
А якщо ще додати лавину інвестицій...
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13.05.2020 12:51 Ответить
+6
ВВП Украины из-за коронавируса снизится на 4,5%, - ЕБРР - Цензор.НЕТ 8647
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13.05.2020 12:51 Ответить
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Вот какие оптимисты. Им бы сказки писать)
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13.05.2020 12:48 Ответить
Мелочи на фоне экономического прорыва от Организма.
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13.05.2020 12:48 Ответить
А якщо ще додати лавину інвестицій...
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13.05.2020 12:51 Ответить
"Все нормально - падаем..."
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13.05.2020 12:49 Ответить
Примерно такое же падение ожидается и в странах ЕС.
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13.05.2020 12:49 Ответить
Дави их...
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13.05.2020 12:50 Ответить
падение ВВП в Украине в этом году является результатом ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с коронавирусом
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13.05.2020 12:51 Ответить
Конечно конечно...
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13.05.2020 12:51 Ответить
Меньше бы главный Зебил занимался истерией коронбесия, как он уже спас 120 тысяч в результате карантина, то было бы лучше.
Чем меньше был бы жесткий карантин, то меньше бы упала экономика.
А вообще, смертельный короновирус это фейк. Доказано статистикой.
Шведы молодцы в этом плане. Никакого карантина, никаких миллионов умерших там, никакого спада экономики в Швеции.
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13.05.2020 12:56 Ответить
Никакого фейка нет: это видно по показателям смертности. Другое дело, как на это реагировать. Да, можно ради сохранения экономических показателей плюнуть на повышение смертности, но это уже к вопросу о совести.
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13.05.2020 18:55 Ответить
Смертность в Швеции из-за коронавируса очень высокая по сравнению с другими государствами - 343/1М. Это - 7-е место в Мире (https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdTOA?#countries )
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13.05.2020 18:59 Ответить
С офиса преЗедента заявят, что это отрицательный рост!
П.С. А 40% роста за 5-ть лет уже не будет?
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13.05.2020 12:51 Ответить
ВВП Украины из-за коронавируса снизится на 4,5%, - ЕБРР - Цензор.НЕТ 8647
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13.05.2020 12:51 Ответить
Не всё, а только 5%
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13.05.2020 19:20 Ответить
ВВП Украины из-за коронавируса снизится на 4,5%, - ЕБРР - Цензор.НЕТ 1785
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13.05.2020 12:52 Ответить
ВВП почав стрімко зменшуватись ще з осіні. На початок року в бюджеті утворилась грошова прогалина.
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13.05.2020 12:53 Ответить
Речь только о 5%, а остальное - на совести правительства.
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13.05.2020 19:21 Ответить
Как вовремя подоспел короновирус, есть на что спихнуть свою никчемность.
ВВП при зеленых начал падать еще ДО прихода короновируса в Украину.
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13.05.2020 12:53 Ответить
И бить малоимущих зеленые решили еще прошлой осенью.

Октябрь 2019.
Правительство увеличило размер обязательного платежа, который получатель субсидии должен заплатить за коммуналку.



Кабинет министров Украины принял решение увеличить размер обязательного платежа за жилищно-коммунальные услуги, который необходимо оплатить лицам, получающим субсидии до 20% от дохода семьи. Изменения вступят в силу в мае 2020 года.
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13.05.2020 12:56 Ответить
Пройдите по ссылке в статье, например в Прибалтике ожидается падение на 6-7%, это тоже Зеля виноват?
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13.05.2020 12:57 Ответить
Повторять еще раз?
Падение ВВП в Украине началось еще ДО пандемии.
Почему еще прошлой осенью "заботливый" преЗедент и его шайка решили, что малоимущие должны платить 20% своих пенсий и зарплат за комун услуги, а не 15%, как при "мародерах"?
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13.05.2020 13:03 Ответить
ВВП Украины из-за коронавируса снизится на 4,5%, - ЕБРР - Цензор.НЕТ 4392
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13.05.2020 12:54 Ответить
Хутко вертайте Гончарука! Він обіцяв зростання 40 відсотків!!!
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13.05.2020 12:54 Ответить
Не врите, Гончарук обещал +40% ВВП. Правильно же, ЗЕбилы?
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13.05.2020 12:54 Ответить
Этот дебил самокатчик обвалил растущую экономику. Снижение роста началось в 4 квартале прошлого года, в начале этого года началось падение.
Все это на совести тупорылого 73% стада
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13.05.2020 12:58 Ответить
Экономика Украины начала падать еще в январе из-за зебиловируса, когда коронавирусом ещё и не пахло
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13.05.2020 12:56 Ответить
решта - заслуги "слуг"... напам'ятаю, аналітики прогнозують до 10(!!!)% падіння економіки
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13.05.2020 13:00 Ответить
С чего это ему падать?!
Усатый шмыгаль в кресле премьера сказал, что 80% предприятий в Украине работают, вы что, не слышали?
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13.05.2020 13:19 Ответить
Теперь обосра*шиеся все будут валить на корону.
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13.05.2020 13:22 Ответить
Запятая лишняя.
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13.05.2020 13:39 Ответить
Зе, ты зачем вирус создал в Ухане, капитулянт?
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13.05.2020 16:15 Ответить
Падіння буде мінімум 10 %ю
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13.05.2020 18:21 Ответить
В статье речь только о предполагаемом ущербе из-за коронавируса.
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13.05.2020 19:33 Ответить
Показатели экономического развития начали падать еще до эпидемии... Есть озвученная статистика, поэтому не надо врать!
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14.05.2020 00:06 Ответить
 
 