ВВП Украины из-за коронавируса снизится на 4,5%, - ЕБРР

В этом году экономика Украины может сократиться на 4,5% из-за тяжелых последствий пандемии коронавируса (COVID-19). В течение следующего года она, по прогнозу, вырастет на 5%.

Речь об этом идет в пресс-релизе Европейского банка реконструкции и развития, информирует Цензор.НЕТ.

"Ожидается, что экономика снизится на 4,5% в 2020 году, но вырастет на 5% в 2021 году", — сказано в сообщении.

По мнению аналитиков банка, падение ВВП в Украине в этом году является результатом ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с коронавирусом.

Эти факторы уже негативно сказались на секторах производства и услуг в Украине, отметили в ЕБРР.

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