ВВП Украины из-за коронавируса снизится на 4,5%, - ЕБРР
В этом году экономика Украины может сократиться на 4,5% из-за тяжелых последствий пандемии коронавируса (COVID-19). В течение следующего года она, по прогнозу, вырастет на 5%.
Речь об этом идет в пресс-релизе Европейского банка реконструкции и развития, информирует Цензор.НЕТ.
"Ожидается, что экономика снизится на 4,5% в 2020 году, но вырастет на 5% в 2021 году", — сказано в сообщении.
По мнению аналитиков банка, падение ВВП в Украине в этом году является результатом ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с коронавирусом.
Эти факторы уже негативно сказались на секторах производства и услуг в Украине, отметили в ЕБРР.
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Чем меньше был бы жесткий карантин, то меньше бы упала экономика.
А вообще, смертельный короновирус это фейк. Доказано статистикой.
Шведы молодцы в этом плане. Никакого карантина, никаких миллионов умерших там, никакого спада экономики в Швеции.
П.С. А 40% роста за 5-ть лет уже не будет?
ВВП при зеленых начал падать еще ДО прихода короновируса в Украину.
Октябрь 2019.
Правительство увеличило размер обязательного платежа, который получатель субсидии должен заплатить за коммуналку.
Кабинет министров Украины принял решение увеличить размер обязательного платежа за жилищно-коммунальные услуги, который необходимо оплатить лицам, получающим субсидии до 20% от дохода семьи. Изменения вступят в силу в мае 2020 года.
Падение ВВП в Украине началось еще ДО пандемии.
Почему еще прошлой осенью "заботливый" преЗедент и его шайка решили, что малоимущие должны платить 20% своих пенсий и зарплат за комун услуги, а не 15%, как при "мародерах"?
Все это на совести тупорылого 73% стада
Усатый шмыгаль в кресле премьера сказал, что 80% предприятий в Украине работают, вы что, не слышали?