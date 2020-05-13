ВВП України через коронавірус знизиться на 4,5%, - ЄБРР
Цього року економіка України може скоротитися на 4,5% через важкі наслідки пандемії коронавірусу (COVID-19). Протягом наступного року вона, за прогнозом, зросте на 5%.
Про це йдеться в пресрелізі Європейського банку реконструкції та розвитку, інформує Цензор.НЕТ.
"Очікується, що економіка знизиться на 4,5% у 2020 році, але зросте на 5% у 2021 році", - йдеться в повідомленні.
На думку аналітиків банку, падіння ВВП в Україні цього року є результатом обмежувальних заходів, запроваджених у межах боротьби з коронавірусом.
Ці чинники вже негативно позначилися на секторах виробництва і послуг в Україні, зазначили в ЄБРР.
Топ коментарі
+10 Перехватчик
показати весь коментар13.05.2020 12:48 Відповісти Посилання
+7 vitaliymkua
показати весь коментар13.05.2020 12:51 Відповісти Посилання
+6 Олександр Дніпро
показати весь коментар13.05.2020 12:51 Відповісти Посилання
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Чем меньше был бы жесткий карантин, то меньше бы упала экономика.
А вообще, смертельный короновирус это фейк. Доказано статистикой.
Шведы молодцы в этом плане. Никакого карантина, никаких миллионов умерших там, никакого спада экономики в Швеции.
П.С. А 40% роста за 5-ть лет уже не будет?
ВВП при зеленых начал падать еще ДО прихода короновируса в Украину.
Октябрь 2019.
Правительство увеличило размер обязательного платежа, который получатель субсидии должен заплатить за коммуналку.
Кабинет министров Украины принял решение увеличить размер обязательного платежа за жилищно-коммунальные услуги, который необходимо оплатить лицам, получающим субсидии до 20% от дохода семьи. Изменения вступят в силу в мае 2020 года.
Падение ВВП в Украине началось еще ДО пандемии.
Почему еще прошлой осенью "заботливый" преЗедент и его шайка решили, что малоимущие должны платить 20% своих пенсий и зарплат за комун услуги, а не 15%, как при "мародерах"?
Все это на совести тупорылого 73% стада
Усатый шмыгаль в кресле премьера сказал, что 80% предприятий в Украине работают, вы что, не слышали?