ВВП України через коронавірус знизиться на 4,5%, - ЄБРР

Цього року економіка України може скоротитися на 4,5% через важкі наслідки пандемії коронавірусу (COVID-19). Протягом наступного року вона, за прогнозом, зросте на 5%.

Про це йдеться в пресрелізі Європейського банку реконструкції та розвитку, інформує Цензор.НЕТ.

"Очікується, що економіка знизиться на 4,5% у 2020 році, але зросте на 5% у 2021 році", - йдеться в повідомленні.

На думку аналітиків банку, падіння ВВП в Україні цього року є результатом обмежувальних заходів, запроваджених у межах боротьби з коронавірусом.

Ці чинники вже негативно позначилися на секторах виробництва і послуг в Україні, зазначили в ЄБРР.

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