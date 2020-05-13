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Новини Коронавірус і карантин
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ВВП України через коронавірус знизиться на 4,5%, - ЄБРР

ВВП України через коронавірус знизиться на 4,5%, - ЄБРР

Цього року економіка України може скоротитися на 4,5% через важкі наслідки пандемії коронавірусу (COVID-19). Протягом наступного року вона, за прогнозом, зросте на 5%.

Про це йдеться в пресрелізі Європейського банку реконструкції та розвитку, інформує Цензор.НЕТ.

"Очікується, що економіка знизиться на 4,5% у 2020 році, але зросте на 5% у 2021 році", - йдеться в повідомленні.

На думку аналітиків банку, падіння ВВП в Україні цього року є результатом обмежувальних заходів, запроваджених у межах боротьби з коронавірусом.

Ці чинники вже негативно позначилися на секторах виробництва і послуг в Україні, зазначили в ЄБРР.

Читайте також: ВВП України в січні-березні скоротився на 1,2% - більше, ніж прогнозувалося, - Мінекономрозвитку

Автор: 

ВВП (1388) ЄБРР (897) карантин (18172) прогноз (1399) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Мелочи на фоне экономического прорыва от Организма.
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13.05.2020 12:48 Відповісти
+7
А якщо ще додати лавину інвестицій...
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13.05.2020 12:51 Відповісти
+6
ВВП Украины из-за коронавируса снизится на 4,5%, - ЕБРР - Цензор.НЕТ 8647
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13.05.2020 12:51 Відповісти
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Вот какие оптимисты. Им бы сказки писать)
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13.05.2020 12:48 Відповісти
Мелочи на фоне экономического прорыва от Организма.
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13.05.2020 12:48 Відповісти
А якщо ще додати лавину інвестицій...
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13.05.2020 12:51 Відповісти
"Все нормально - падаем..."
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13.05.2020 12:49 Відповісти
Примерно такое же падение ожидается и в странах ЕС.
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13.05.2020 12:49 Відповісти
Дави их...
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13.05.2020 12:50 Відповісти
падение ВВП в Украине в этом году является результатом ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с коронавирусом
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13.05.2020 12:51 Відповісти
Конечно конечно...
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13.05.2020 12:51 Відповісти
Меньше бы главный Зебил занимался истерией коронбесия, как он уже спас 120 тысяч в результате карантина, то было бы лучше.
Чем меньше был бы жесткий карантин, то меньше бы упала экономика.
А вообще, смертельный короновирус это фейк. Доказано статистикой.
Шведы молодцы в этом плане. Никакого карантина, никаких миллионов умерших там, никакого спада экономики в Швеции.
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13.05.2020 12:56 Відповісти
Никакого фейка нет: это видно по показателям смертности. Другое дело, как на это реагировать. Да, можно ради сохранения экономических показателей плюнуть на повышение смертности, но это уже к вопросу о совести.
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13.05.2020 18:55 Відповісти
Смертность в Швеции из-за коронавируса очень высокая по сравнению с другими государствами - 343/1М. Это - 7-е место в Мире (https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdTOA?#countries )
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13.05.2020 18:59 Відповісти
С офиса преЗедента заявят, что это отрицательный рост!
П.С. А 40% роста за 5-ть лет уже не будет?
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13.05.2020 12:51 Відповісти
ВВП Украины из-за коронавируса снизится на 4,5%, - ЕБРР - Цензор.НЕТ 8647
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13.05.2020 12:51 Відповісти
Не всё, а только 5%
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13.05.2020 19:20 Відповісти
ВВП Украины из-за коронавируса снизится на 4,5%, - ЕБРР - Цензор.НЕТ 1785
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13.05.2020 12:52 Відповісти
ВВП почав стрімко зменшуватись ще з осіні. На початок року в бюджеті утворилась грошова прогалина.
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13.05.2020 12:53 Відповісти
Речь только о 5%, а остальное - на совести правительства.
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13.05.2020 19:21 Відповісти
Как вовремя подоспел короновирус, есть на что спихнуть свою никчемность.
ВВП при зеленых начал падать еще ДО прихода короновируса в Украину.
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13.05.2020 12:53 Відповісти
И бить малоимущих зеленые решили еще прошлой осенью.

Октябрь 2019.
Правительство увеличило размер обязательного платежа, который получатель субсидии должен заплатить за коммуналку.



Кабинет министров Украины принял решение увеличить размер обязательного платежа за жилищно-коммунальные услуги, который необходимо оплатить лицам, получающим субсидии до 20% от дохода семьи. Изменения вступят в силу в мае 2020 года.
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13.05.2020 12:56 Відповісти
Пройдите по ссылке в статье, например в Прибалтике ожидается падение на 6-7%, это тоже Зеля виноват?
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13.05.2020 12:57 Відповісти
Повторять еще раз?
Падение ВВП в Украине началось еще ДО пандемии.
Почему еще прошлой осенью "заботливый" преЗедент и его шайка решили, что малоимущие должны платить 20% своих пенсий и зарплат за комун услуги, а не 15%, как при "мародерах"?
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13.05.2020 13:03 Відповісти
ВВП Украины из-за коронавируса снизится на 4,5%, - ЕБРР - Цензор.НЕТ 4392
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13.05.2020 12:54 Відповісти
Хутко вертайте Гончарука! Він обіцяв зростання 40 відсотків!!!
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13.05.2020 12:54 Відповісти
Не врите, Гончарук обещал +40% ВВП. Правильно же, ЗЕбилы?
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13.05.2020 12:54 Відповісти
Этот дебил самокатчик обвалил растущую экономику. Снижение роста началось в 4 квартале прошлого года, в начале этого года началось падение.
Все это на совести тупорылого 73% стада
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13.05.2020 12:58 Відповісти
Экономика Украины начала падать еще в январе из-за зебиловируса, когда коронавирусом ещё и не пахло
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13.05.2020 12:56 Відповісти
решта - заслуги "слуг"... напам'ятаю, аналітики прогнозують до 10(!!!)% падіння економіки
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13.05.2020 13:00 Відповісти
С чего это ему падать?!
Усатый шмыгаль в кресле премьера сказал, что 80% предприятий в Украине работают, вы что, не слышали?
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13.05.2020 13:19 Відповісти
Теперь обосра*шиеся все будут валить на корону.
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13.05.2020 13:22 Відповісти
Запятая лишняя.
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13.05.2020 13:39 Відповісти
Зе, ты зачем вирус создал в Ухане, капитулянт?
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13.05.2020 16:15 Відповісти
Падіння буде мінімум 10 %ю
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13.05.2020 18:21 Відповісти
В статье речь только о предполагаемом ущербе из-за коронавируса.
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13.05.2020 19:33 Відповісти
Показатели экономического развития начали падать еще до эпидемии... Есть озвученная статистика, поэтому не надо врать!
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14.05.2020 00:06 Відповісти
 
 