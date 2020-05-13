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"Батькивщина" обратится в КС из-за закона о банках

Депутаты парламентской фракции "Батькивщина" намерены обратится в Конституционный суд относительно соответствия положениям Основного закона законопроекта №2571-д "О внесении изменений в законы об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности".

Об этом заявила народный депутат, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в зале Верховной Рады в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Возможно МВФ и "кукловоды" глобального пространства не знают, что после принятия этого закона он будет отменен в Конституционном суде, поскольку он глубоко неконституционный. Наша фракция будет голосовать против этого преступления против суверенитета Украины", - сказала она.

Парламентарий отметила, что она и ее коллеги по фракции будут подписывать обращение в Конституционный суд с требованием рассмотреть конституционность данного документа.

"Мы обязательно будем подписывать обращение в Конституционный суд, чтобы больше никому, никаким дилетантам и невеждам не приходило в голову такие решения принимать", - добавила Тимошенко.

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банки (1938) КС (2249) Батькивщина (2014)


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Топ комментарии
+55
Косатая бабушка должна Бородатой бабушке очень много денежек )))
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13.05.2020 13:15 Ответить
+37
Старая ************ -- иди к бене на хутор
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13.05.2020 13:15 Ответить
+36
Баб Юля што же ты творишь, тебе 148 лямов отстегнули уже))) Еще и бобла коломойского захтелося?
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13.05.2020 13:16 Ответить
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По цьому недолугому "закону" НБУ стає настільки незалежним від держави, що взагалі незрозуміло, навіщо він державі. Зате стає цілковито залежним від глобалістичних банківських інституцій, тобто стає агентом впливу іноземних держав. Такого у світі ніде намає, це ганьба та загроза фінансовій системі України, тобто загроза взагалі існуванню держави (!), і зовсім не дивує, що його підтримала уся скопом іноземна агентура, від "зелених" соросят до проросійських чоколядних потрошат.
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13.05.2020 14:00 Ответить
Так на кого працює бабця юля? «Гонтарева з Лондона керує Нацбанком»: Дубінський і Тимошенко закликали звільнити Смолія". Звільнення Якова Смолія з посади глави Національного банку України ініціювала сьогодні у Верховній Раді лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко. З критикою на адресу глави Нацбанку

виступив також нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський.

За його словами, протягом п'яти років НБУ займався грабунком країни. І це все наслідки роботи Смолія і Гонтаревої, яка досі дає йому вказівки, як керувати НБУ прямо з Лондона, - заявив «слуга».

Аналогічну думку висловила лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Нагадаємо, сьогодні парламент заслуховував звіт роботи НБУ. За даними ЗМІ, доповідь глави Нацбанку Смолія може стати стартом для процедури його відставки на догоду олігарху Ігорю

Коломойському, який прагне змінити керівництво Нацбанку на більш лояльне. У Зеленського нібито не планують «якось серйозно чіпати олігарха», процес конфіскації його активів.
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13.05.2020 14:00 Ответить
Вся эта свора хочет добиться бесконтрольного печатания денег, которое окончательно добьет нашу экономику.
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13.05.2020 17:10 Ответить
А де Іван? Тут його Бохіню чмирять, хто захистить стареньку бабулю?
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13.05.2020 14:02 Ответить
Еще методички не подготовили, поэтому политические геронтофилы пока только спамят.
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13.05.2020 14:19 Ответить
Единственный + Януковича-Качановка.
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13.05.2020 14:06 Ответить
Милые бранятся только тешатся...
"Батьківщина" звернеться до КС через закон про банки - Цензор.НЕТ 9273
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13.05.2020 14:12 Ответить
Юля завсім кукухою поїхала?
«Гонтарева з Лондона керує Нацбанком»: Дубінський і Тимошенко закликали звільнити Смолія"
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13.05.2020 14:19 Ответить
гасітє свєт, слівайтє воду

https://twitter.com/Scanshell_2

https://twitter.com/Scanshell_2 Scanshell_2 https://twitter.com/Scanshell_2 @Scanshell_2 https://twitter.com/Scanshell_2/status/1260532803499950082 6 мин

Коли Вона була віцепрем'єркою, вирубали до 8 годин на добу. Одночасно пропадала і вода, і тепло, бо насоси вставали.

Заходи, запропоновані Антикризовим енергетичним штабом, допоможуть уникнути віялових відключень електрики.
Про це під час години запитань до уряду заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Вчора відбулося засідання комітету з енергетики та ЖКП. Комітет повністю підтримав рішення урядового Антикризового штабу. Позиція парламентарів дозволить якнайшвидше вийти з кризи, у якій знаходиться наша держава. Запропоновані та підтримані депутатами заходи допоможуть підтримати https://www.ukrinform.ua/tag-energetika енергетику , збалансувавши інтереси споживачів, підприємців та енергетиків", - зазначив Шмигаль.
Він наголосив, що ціна для населення залишиться на рівні 1,68 грн за кВт-год. - це найнижчий у Європі показник. Крім того, запропоновані заходи дозволять стабілізувати енергетику та не допустити віялових відключень.
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13.05.2020 14:36 Ответить
Не ври, а то Бог тебя накажет!
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13.05.2020 14:42 Ответить
"Батьківщина" звернеться до КС через закон про банки - Цензор.НЕТ 3090
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13.05.2020 15:59 Ответить
как раз когда она была віцепрем'єркою веерные отключения и бартерные расчеты закончились
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13.05.2020 16:07 Ответить
Коли Вона була віцепрем'єркою, вирубали до 8 годин на добу.

Хорош нагло звиздеть.
Когда она стала вице-премьером,именно она прекратила эти "веерные отключения".
Я бы таких как ты лично шмагал ремнём за лож и провокации,до чего вы достали своим враньём и с толку народ сбиваете.
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13.05.2020 16:35 Ответить
Бородатая бабушка Беня крепко держит за целлюлитную сраку ботоксную старуху😂
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13.05.2020 15:08 Ответить
Она отрабатывает кацапские деньги.МВФ уже программу сократил из за разговоров о"давайте не отдавать"
Скоро в Кацапстан за деньгой пойдете
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13.05.2020 15:32 Ответить
"Батьківщина" звернеться до КС через закон про банки - Цензор.НЕТ 7548
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13.05.2020 15:33 Ответить
"Батьківщина" звернеться до КС через закон про банки - Цензор.НЕТ 8176
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13.05.2020 16:12 Ответить
"Батьківщина" звернеться до КС через закон про банки - Цензор.НЕТ 2224
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13.05.2020 16:15 Ответить
ну надо же капильманше бенины бабки как то отрабатывать......
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13.05.2020 16:20 Ответить
Похоже БЕНЯ задействовал старую и тяжолую артилерию
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13.05.2020 16:26 Ответить
За всю свою долгую политическую историю, всегда, когда решался серьёзный для Украины вопрос, баба Юля была не на стороне Украины.
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13.05.2020 17:04 Ответить
Вся эта свора хочет одного - бесконтрольного печатания денег, которое окончательно добьет нашу экономику..
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13.05.2020 17:11 Ответить
Хай живе коаліція порохоботів і зелеботів !
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13.05.2020 17:11 Ответить
Кроме "Нет", Тимошенко нечего реально предложить украинцам, кроме печатания денег и их популисткие раздачи "страждующим и жаждующим". Для нее власть - это прежде всего станок для печатания денег.
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13.05.2020 17:13 Ответить
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