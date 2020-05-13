"Батькивщина" обратится в КС из-за закона о банках
Депутаты парламентской фракции "Батькивщина" намерены обратится в Конституционный суд относительно соответствия положениям Основного закона законопроекта №2571-д "О внесении изменений в законы об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности".
Об этом заявила народный депутат, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в зале Верховной Рады в среду, передает Цензор.НЕТ.
"Возможно МВФ и "кукловоды" глобального пространства не знают, что после принятия этого закона он будет отменен в Конституционном суде, поскольку он глубоко неконституционный. Наша фракция будет голосовать против этого преступления против суверенитета Украины", - сказала она.
Парламентарий отметила, что она и ее коллеги по фракции будут подписывать обращение в Конституционный суд с требованием рассмотреть конституционность данного документа.
"Мы обязательно будем подписывать обращение в Конституционный суд, чтобы больше никому, никаким дилетантам и невеждам не приходило в голову такие решения принимать", - добавила Тимошенко.
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виступив також нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський.
За його словами, протягом п'яти років НБУ займався грабунком країни. І це все наслідки роботи Смолія і Гонтаревої, яка досі дає йому вказівки, як керувати НБУ прямо з Лондона, - заявив «слуга».
Аналогічну думку висловила лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Нагадаємо, сьогодні парламент заслуховував звіт роботи НБУ. За даними ЗМІ, доповідь глави Нацбанку Смолія може стати стартом для процедури його відставки на догоду олігарху Ігорю
Коломойському, який прагне змінити керівництво Нацбанку на більш лояльне. У Зеленського нібито не планують «якось серйозно чіпати олігарха», процес конфіскації його активів.
«Гонтарева з Лондона керує Нацбанком»: Дубінський і Тимошенко закликали звільнити Смолія"
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Коли Вона була віцепрем'єркою, вирубали до 8 годин на добу. Одночасно пропадала і вода, і тепло, бо насоси вставали.
Заходи, запропоновані Антикризовим енергетичним штабом, допоможуть уникнути віялових відключень електрики.
Про це під час години запитань до уряду заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Вчора відбулося засідання комітету з енергетики та ЖКП. Комітет повністю підтримав рішення урядового Антикризового штабу. Позиція парламентарів дозволить якнайшвидше вийти з кризи, у якій знаходиться наша держава. Запропоновані та підтримані депутатами заходи допоможуть підтримати https://www.ukrinform.ua/tag-energetika енергетику , збалансувавши інтереси споживачів, підприємців та енергетиків", - зазначив Шмигаль.
Він наголосив, що ціна для населення залишиться на рівні 1,68 грн за кВт-год. - це найнижчий у Європі показник. Крім того, запропоновані заходи дозволять стабілізувати енергетику та не допустити віялових відключень.
Хорош нагло звиздеть.
Когда она стала вице-премьером,именно она прекратила эти "веерные отключения".
Я бы таких как ты лично шмагал ремнём за лож и провокации,до чего вы достали своим враньём и с толку народ сбиваете.
Скоро в Кацапстан за деньгой пойдете