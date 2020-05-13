"Батьківщина" звернеться до КС через закон про банки

Депутати парламентської фракції "Батьківщина" мають намір звернутися до Конституційного суду щодо відповідності положенням Основного закону законопроєкту №2571-д "Про внесення змін до законів про удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності".

Про це заявила народна депутатка, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко в залі Верховної Ради в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Можливо МВФ і "ляльководи" глобального простору не знають, що після ухвалення цього закону він буде скасований у Конституційному суді, оскільки він глибоко неконституційний. Наша фракція буде голосувати проти цього злочину проти суверенітету України", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила "антиКоломойський" законопроєкт

Парламентарій зазначила, що вона та її колеги по фракції будуть підписувати звернення до Конституційного суду з вимогою розглянути конституційність цього документа.

"Ми обов'язково будемо підписувати звернення в Конституційний суд, щоб більше нікому, ніяким дилетантам і невігласам не спадало на думку такі рішення ухвалювати", - додала Тимошенко.