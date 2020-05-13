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"Батьківщина" звернеться до КС через закон про банки

Депутати парламентської фракції "Батьківщина" мають намір звернутися до Конституційного суду щодо відповідності положенням Основного закону законопроєкту №2571-д "Про внесення змін до законів про удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності".

Про це заявила народна депутатка, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко в залі Верховної Ради в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Можливо МВФ і "ляльководи" глобального простору не знають, що після ухвалення цього закону він буде скасований у Конституційному суді, оскільки він глибоко неконституційний. Наша фракція буде голосувати проти цього злочину проти суверенітету України", - сказала вона.

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Парламентарій зазначила, що вона та її колеги по фракції будуть підписувати звернення до Конституційного суду з вимогою розглянути конституційність цього документа.

"Ми обов'язково будемо підписувати звернення в Конституційний суд, щоб більше нікому, ніяким дилетантам і невігласам не спадало на думку такі рішення ухвалювати", - додала Тимошенко.

Автор: 

банки (7804) КС (1428) Батьківщина (587)


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Топ коментарі
+55
Косатая бабушка должна Бородатой бабушке очень много денежек )))
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13.05.2020 13:15 Відповісти
+37
Старая ************ -- иди к бене на хутор
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13.05.2020 13:15 Відповісти
+36
Баб Юля што же ты творишь, тебе 148 лямов отстегнули уже))) Еще и бобла коломойского захтелося?
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13.05.2020 13:16 Відповісти
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По цьому недолугому "закону" НБУ стає настільки незалежним від держави, що взагалі незрозуміло, навіщо він державі. Зате стає цілковито залежним від глобалістичних банківських інституцій, тобто стає агентом впливу іноземних держав. Такого у світі ніде намає, це ганьба та загроза фінансовій системі України, тобто загроза взагалі існуванню держави (!), і зовсім не дивує, що його підтримала уся скопом іноземна агентура, від "зелених" соросят до проросійських чоколядних потрошат.
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13.05.2020 14:00 Відповісти
Так на кого працює бабця юля? «Гонтарева з Лондона керує Нацбанком»: Дубінський і Тимошенко закликали звільнити Смолія". Звільнення Якова Смолія з посади глави Національного банку України ініціювала сьогодні у Верховній Раді лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко. З критикою на адресу глави Нацбанку

виступив також нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський.

За його словами, протягом п'яти років НБУ займався грабунком країни. І це все наслідки роботи Смолія і Гонтаревої, яка досі дає йому вказівки, як керувати НБУ прямо з Лондона, - заявив «слуга».

Аналогічну думку висловила лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Нагадаємо, сьогодні парламент заслуховував звіт роботи НБУ. За даними ЗМІ, доповідь глави Нацбанку Смолія може стати стартом для процедури його відставки на догоду олігарху Ігорю

Коломойському, який прагне змінити керівництво Нацбанку на більш лояльне. У Зеленського нібито не планують «якось серйозно чіпати олігарха», процес конфіскації його активів.
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13.05.2020 14:00 Відповісти
Вся эта свора хочет добиться бесконтрольного печатания денег, которое окончательно добьет нашу экономику.
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13.05.2020 17:10 Відповісти
А де Іван? Тут його Бохіню чмирять, хто захистить стареньку бабулю?
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13.05.2020 14:02 Відповісти
Еще методички не подготовили, поэтому политические геронтофилы пока только спамят.
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13.05.2020 14:19 Відповісти
Единственный + Януковича-Качановка.
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13.05.2020 14:06 Відповісти
Милые бранятся только тешатся...
"Батьківщина" звернеться до КС через закон про банки - Цензор.НЕТ 9273
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13.05.2020 14:12 Відповісти
Юля завсім кукухою поїхала?
«Гонтарева з Лондона керує Нацбанком»: Дубінський і Тимошенко закликали звільнити Смолія"
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13.05.2020 14:19 Відповісти
гасітє свєт, слівайтє воду

https://twitter.com/Scanshell_2

https://twitter.com/Scanshell_2 Scanshell_2 https://twitter.com/Scanshell_2 @Scanshell_2 https://twitter.com/Scanshell_2/status/1260532803499950082 6 мин

Коли Вона була віцепрем'єркою, вирубали до 8 годин на добу. Одночасно пропадала і вода, і тепло, бо насоси вставали.

Заходи, запропоновані Антикризовим енергетичним штабом, допоможуть уникнути віялових відключень електрики.
Про це під час години запитань до уряду заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Вчора відбулося засідання комітету з енергетики та ЖКП. Комітет повністю підтримав рішення урядового Антикризового штабу. Позиція парламентарів дозволить якнайшвидше вийти з кризи, у якій знаходиться наша держава. Запропоновані та підтримані депутатами заходи допоможуть підтримати https://www.ukrinform.ua/tag-energetika енергетику , збалансувавши інтереси споживачів, підприємців та енергетиків", - зазначив Шмигаль.
Він наголосив, що ціна для населення залишиться на рівні 1,68 грн за кВт-год. - це найнижчий у Європі показник. Крім того, запропоновані заходи дозволять стабілізувати енергетику та не допустити віялових відключень.
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13.05.2020 14:36 Відповісти
Не ври, а то Бог тебя накажет!
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13.05.2020 14:42 Відповісти
"Батьківщина" звернеться до КС через закон про банки - Цензор.НЕТ 3090
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13.05.2020 15:59 Відповісти
как раз когда она была віцепрем'єркою веерные отключения и бартерные расчеты закончились
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13.05.2020 16:07 Відповісти
Коли Вона була віцепрем'єркою, вирубали до 8 годин на добу.

Хорош нагло звиздеть.
Когда она стала вице-премьером,именно она прекратила эти "веерные отключения".
Я бы таких как ты лично шмагал ремнём за лож и провокации,до чего вы достали своим враньём и с толку народ сбиваете.
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13.05.2020 16:35 Відповісти
Бородатая бабушка Беня крепко держит за целлюлитную сраку ботоксную старуху😂
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13.05.2020 15:08 Відповісти
Она отрабатывает кацапские деньги.МВФ уже программу сократил из за разговоров о"давайте не отдавать"
Скоро в Кацапстан за деньгой пойдете
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13.05.2020 15:32 Відповісти
"Батьківщина" звернеться до КС через закон про банки - Цензор.НЕТ 7548
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13.05.2020 15:33 Відповісти
"Батьківщина" звернеться до КС через закон про банки - Цензор.НЕТ 8176
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13.05.2020 16:12 Відповісти
"Батьківщина" звернеться до КС через закон про банки - Цензор.НЕТ 2224
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13.05.2020 16:15 Відповісти
ну надо же капильманше бенины бабки как то отрабатывать......
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13.05.2020 16:20 Відповісти
Похоже БЕНЯ задействовал старую и тяжолую артилерию
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13.05.2020 16:26 Відповісти
За всю свою долгую политическую историю, всегда, когда решался серьёзный для Украины вопрос, баба Юля была не на стороне Украины.
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13.05.2020 17:04 Відповісти
Вся эта свора хочет одного - бесконтрольного печатания денег, которое окончательно добьет нашу экономику..
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13.05.2020 17:11 Відповісти
Хай живе коаліція порохоботів і зелеботів !
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13.05.2020 17:11 Відповісти
Кроме "Нет", Тимошенко нечего реально предложить украинцам, кроме печатания денег и их популисткие раздачи "страждующим и жаждующим". Для нее власть - это прежде всего станок для печатания денег.
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13.05.2020 17:13 Відповісти
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