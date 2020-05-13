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Новости Коронавирус и карантин
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Международное авиасообщение в мае не восстановится, покупать билет не нужно, - Криклий

Международное авиасообщение в мае не восстановится, покупать билет не нужно, - Криклий

В Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что с 22 мая не будет восстановлено международное авиасообщение.

Об этом заявил глава ведомства Владислав Криклий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Министр призвал не покупать билеты, которые продают некоторые авиакомпании.

"Понимаю, что там доступные, привлекательные цены, но потом, в дальнейшем они будут, в лучшем случае, обмениваться на ваучеры и фактически улететь никто не сможет", - отметил Криклий.

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Он также напомнил, что другие страны закрыли границы для иностранных граждан.

"Вы прилетаете и на границе вам говорят "возвращайтесь домой". Все, билет сгорел. Я не понимаю того драйва с приобретением этих билетов. Сейчас это не актуально", - подчеркнул министр.

Он отметил, что необходимо дождаться официальных сообщений о том, с какими странами восстановлено сообщение.

"Самое главное, с какого момента эти международные сообщения откроются и тогда уже, пожалуйста, покупайте билеты", - отметил Криклий.

карантин (16729) авиасообщение (795) Криклий Владислав (323) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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урааааа! какая экономия! покупать не нужно!
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13.05.2020 13:48 Ответить
Дядюшка Криклий, а может ты расскажешь украинцам, что делать с билетами, купленными на конец мая еще до карантина?

Потому что, например, МАУ никоим образом компенсировать это пассажирам не собирается, учитывая, что формально карантин закончится 22 мая.
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13.05.2020 13:50 Ответить
Понимаю, что там доступные, привлекательные цены

Отож, пока Беня не набьет карманы - зась!
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13.05.2020 13:51 Ответить
Час назад купил Харьков-Таллин на 14 августа
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13.05.2020 14:00 Ответить
Такое впечатление, что Криклий не министр, а глашатай.

То, что реально может и должно сделать Министерство инфраструктуры в данной ситуации:
1. Запретить авиакомпаниям, совершающим рейсы из Украины, продажу билетов на необходимый период.
2. Обязать авиакомпании компенсировать пассажирам уже купленные билеты на этот период.
3. Донести эти решения до менеджмента авиакомпаний, совершающих рейсы из Украины.

А то, что делает Криклий - это ни к чему никого не обязывающий треп.
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13.05.2020 14:28 Ответить
 
 