Международное авиасообщение в мае не восстановится, покупать билет не нужно, - Криклий

В Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что с 22 мая не будет восстановлено международное авиасообщение.

Об этом заявил глава ведомства Владислав Криклий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Министр призвал не покупать билеты, которые продают некоторые авиакомпании.

"Понимаю, что там доступные, привлекательные цены, но потом, в дальнейшем они будут, в лучшем случае, обмениваться на ваучеры и фактически улететь никто не сможет", - отметил Криклий.

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Он также напомнил, что другие страны закрыли границы для иностранных граждан.

"Вы прилетаете и на границе вам говорят "возвращайтесь домой". Все, билет сгорел. Я не понимаю того драйва с приобретением этих билетов. Сейчас это не актуально", - подчеркнул министр.

Он отметил, что необходимо дождаться официальных сообщений о том, с какими странами восстановлено сообщение.

"Самое главное, с какого момента эти международные сообщения откроются и тогда уже, пожалуйста, покупайте билеты", - отметил Криклий.