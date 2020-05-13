Міжнародне авіасполучення в травні не відновиться, купувати квиток не потрібно, - Криклій
У Міністерстві інфраструктури України заявили, що з 22 травня не буде відновлено міжнародне авіасполучення.
Про це заявив глава відомства Владислав Криклій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
Міністр закликав не купувати квитки, які продають деякі авіакомпанії.
"Розумію, що там доступні, привабливі ціни, але потім, у подальшому вони будуть, у кращому випадку, обмінюватися на ваучери і фактично полетіти ніхто не зможе", - зазначив Криклій.
Він також нагадав, що інші країни закрили кордони для іноземних громадян.
"Ви прилітаєте і на кордоні вам кажуть "повертайтеся додому". Все, квиток згорів. Я не розумію того драйву з придбанням цих квитків. Наразі це не актуально", - наголосив міністр.
Він зауважив, що необхідно дочекатись офіційних повідомлень, щодо того, з якими країнами відновлене сполучення.
"Найголовніше, з якого моменту ці міжнародні сполучення відкриються і тоді вже, будь ласка, купуйте квитки", - зазначив Криклій.
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Потому что, например, МАУ никоим образом компенсировать это пассажирам не собирается, учитывая, что формально карантин закончится 22 мая.
Отож, пока Беня не набьет карманы - зась!
То, что реально может и должно сделать Министерство инфраструктуры в данной ситуации:
1. Запретить авиакомпаниям, совершающим рейсы из Украины, продажу билетов на необходимый период.
2. Обязать авиакомпании компенсировать пассажирам уже купленные билеты на этот период.
3. Донести эти решения до менеджмента авиакомпаний, совершающих рейсы из Украины.
А то, что делает Криклий - это ни к чему никого не обязывающий треп.