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Обвальное падение популярности видеообращений Зеленского - люди перестают доверять словам президента. ИНФОГРАФИКА

Обвальное падение популярности видеообращений Зеленского - люди перестают доверять словам президента. ИНФОГРАФИКА

Тактика общения президента Украины Владимира Зеленского с людьми посредством видеозаписей дает сбои: он теряет зрителя. Речь идет о сотнях тысяч и даже миллионах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал журналист и видеоблогер Алексей Братущак.

"Плохая новость для Владимира Зеленского. Его видосики теряют зрителей. Падение "рейтингов" - в разы, - написал он.

Братущак отметил, что на графике изображены средние показатели ежемесячных просмотров видео в Facebook, а в Instagram ситуция еще хуже: "Там счет оттока аудитории идет на миллионы. "Сериал" становится неинтересным".

Обвальное падение популярности видеообращений Зеленского - люди перестают доверять словам президента 01

"Что означают зафиксированные цифры падения просмотров бывший продюсер Зеленский понимает как никто другой. На телевидении такие тенденции приводят к закрытию проектов. А в кинопроизводстве к отсутствию денег для съемок сиквелов. Мало кто хочет вкладывать деньги в картину, которая провалится в прокате", - написал журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентский рейтинг: 42,6% украинцев - за Зеленского, 14,9% - Порошенко, 12,2% - Бойко, 9,7% - Тимошенко, - опрос КМИС

"И после многих лет успешных проектов у Зеленского, кажется, начинается "черная полоса". Зрители массово игнорируют его работы. "Видосики" проваливаются в прокате", - резюмировал Братущак.

Полный аналитический материал о просмотрах видео Зеленского на сайте Института Массовой Информации (ИМИ)

Как известно, Зеленский еще с начала предвыборной кампании вел нетрадиционную для политиков коммуникацию с избирателями через соцсети, и, в первую очередь, с помощью "видосиков". За год его президентства мало что изменилось. Вместо системного общения с журналистами и людьми он продолжает отдавать предпочтение видеозаписям. Это касается и обращений президента к народу, и сюжетов о его деятельности.

Обвальное падение популярности видеообращений Зеленского - люди перестают доверять словам президента 02

Зеленский Владимир (21108) рейтинг (1643) Братущак Алексей (56)


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Топ комментарии
+96
Пусть застрелится и выложит на ютуб. Гарантированно 2 млн просмотров за первый час.
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13.05.2020 14:53 Ответить
+81
Обвальное падение популярности видеообращений Зеленского - люди перестают доверять словам президента - Цензор.НЕТ 7844
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13.05.2020 14:52 Ответить
+80
Обвальное падение популярности видеообращений Зеленского - люди перестают доверять словам президента - Цензор.НЕТ 3357
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13.05.2020 14:58 Ответить
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Страница 3 из 3
нет у него 10 лет
не факт, что есть и 3 года
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13.05.2020 23:26 Ответить
Стрімке падіння популярності відеозвернень Зеленського - люди перестають довіряти словам президента - Цензор.НЕТ 5544
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13.05.2020 22:54 Ответить
Конечно, падение.
Видосиками не накормишь. Это раньше можна было, ругая Барыгу, лайкать зе-видосики.
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13.05.2020 23:25 Ответить
Через 4 года Буба окончит , как и Барыга с 5 % . Все закономерно для Украины .
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13.05.2020 23:41 Ответить
Пораньше бы, зачем так долго над страной издеваться.
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14.05.2020 10:58 Ответить
я только -за ! Но сейчас народ не способен на решительные действия , да и поводыри лживые и заведут опять в олигархические болота . А реальные патриоты дискредитированы .
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14.05.2020 12:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=HFdADpUugNw Портников на UKRLIFE.TV
Как по мне, Портников ближе всех к реальности.
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14.05.2020 09:37 Ответить
Да володя,как говорит мудрая пословица-рейтинг не ч*ен,языком и видосиком не поднимешь.
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14.05.2020 10:44 Ответить
порохобот братущак??!!....даааа, "ценное мнение", его-то кто-то ваще смотрит?
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14.05.2020 11:04 Ответить
Пройшов тільки рік. А що буде весною 2021 року? Скоріше восени 2020 року!
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14.05.2020 13:38 Ответить
Кому нужны дебильные и пустые видосики этого вечно дергающегося на экране Зеленского??
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14.05.2020 18:17 Ответить
Кому нужны дебильные и пустые видосики этого вечно дергающегося на экране Зеленского??
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14.05.2020 18:18 Ответить
"Обвальное падение популярности видеообращений Зеленского - люди перестают доверять словам президента."(с) Логика причины и следствия конечно обалдеть)
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17.05.2020 12:35 Ответить
Сериалы после первого сезона приедаются, это правда. Если бы ссыкун для разнообразия попытался поговорить с людьми, да хотя бы со свободными журналистами - его бы из депрессии вообще никакими веществами бы не вытянули.
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18.05.2020 17:46 Ответить
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