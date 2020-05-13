Обвальное падение популярности видеообращений Зеленского - люди перестают доверять словам президента. ИНФОГРАФИКА

Тактика общения президента Украины Владимира Зеленского с людьми посредством видеозаписей дает сбои: он теряет зрителя. Речь идет о сотнях тысяч и даже миллионах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал журналист и видеоблогер Алексей Братущак.

"Плохая новость для Владимира Зеленского. Его видосики теряют зрителей. Падение "рейтингов" - в разы, - написал он.

Братущак отметил, что на графике изображены средние показатели ежемесячных просмотров видео в Facebook, а в Instagram ситуция еще хуже: "Там счет оттока аудитории идет на миллионы. "Сериал" становится неинтересным".

"Что означают зафиксированные цифры падения просмотров бывший продюсер Зеленский понимает как никто другой. На телевидении такие тенденции приводят к закрытию проектов. А в кинопроизводстве к отсутствию денег для съемок сиквелов. Мало кто хочет вкладывать деньги в картину, которая провалится в прокате", - написал журналист.

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"И после многих лет успешных проектов у Зеленского, кажется, начинается "черная полоса". Зрители массово игнорируют его работы. "Видосики" проваливаются в прокате", - резюмировал Братущак.

Полный аналитический материал о просмотрах видео Зеленского на сайте Института Массовой Информации (ИМИ).

Как известно, Зеленский еще с начала предвыборной кампании вел нетрадиционную для политиков коммуникацию с избирателями через соцсети, и, в первую очередь, с помощью "видосиков". За год его президентства мало что изменилось. Вместо системного общения с журналистами и людьми он продолжает отдавать предпочтение видеозаписям. Это касается и обращений президента к народу, и сюжетов о его деятельности.