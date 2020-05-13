Обвальное падение популярности видеообращений Зеленского - люди перестают доверять словам президента. ИНФОГРАФИКА
Тактика общения президента Украины Владимира Зеленского с людьми посредством видеозаписей дает сбои: он теряет зрителя. Речь идет о сотнях тысяч и даже миллионах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал журналист и видеоблогер Алексей Братущак.
"Плохая новость для Владимира Зеленского. Его видосики теряют зрителей. Падение "рейтингов" - в разы, - написал он.
Братущак отметил, что на графике изображены средние показатели ежемесячных просмотров видео в Facebook, а в Instagram ситуция еще хуже: "Там счет оттока аудитории идет на миллионы. "Сериал" становится неинтересным".
"Что означают зафиксированные цифры падения просмотров бывший продюсер Зеленский понимает как никто другой. На телевидении такие тенденции приводят к закрытию проектов. А в кинопроизводстве к отсутствию денег для съемок сиквелов. Мало кто хочет вкладывать деньги в картину, которая провалится в прокате", - написал журналист.
"И после многих лет успешных проектов у Зеленского, кажется, начинается "черная полоса". Зрители массово игнорируют его работы. "Видосики" проваливаются в прокате", - резюмировал Братущак.
Полный аналитический материал о просмотрах видео Зеленского на сайте Института Массовой Информации (ИМИ).
Как известно, Зеленский еще с начала предвыборной кампании вел нетрадиционную для политиков коммуникацию с избирателями через соцсети, и, в первую очередь, с помощью "видосиков". За год его президентства мало что изменилось. Вместо системного общения с журналистами и людьми он продолжает отдавать предпочтение видеозаписям. Это касается и обращений президента к народу, и сюжетов о его деятельности.
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не факт, что есть и 3 года
Видосиками не накормишь. Это раньше можна было, ругая Барыгу, лайкать зе-видосики.
Как по мне, Портников ближе всех к реальности.