Стрімке падіння популярності відеозвернень Зеленського - люди перестають довіряти словам президента. ІНФОГРАФІКА

Тактика спілкування президента України Володимира Зеленського з людьми за допомогою відеозаписів дає збої: він втрачає глядача. Йдеться про сотні тисяч і навіть мільйони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст і відеоблогер Олексій Братущак.

"Погана новина для Володимира Зеленського. Його відосікі втрачають глядачів. Падіння "рейтингів" - у рази, - написав він.

Братущак зазначив, що на графіку зображені середні показники щомісячних переглядів відео у Facebook, а в Instagram ситуація ще гірша: "Там рахунок відтоку аудиторії йде на мільйони." Серіал "стає нецікавим".

"Що означають зафіксовані цифри падіння переглядів, колишній продюсер Зеленський розуміє як ніхто інший. На телебаченні такі тенденції призводять до закриття проєктів. А у кіновиробництві - до відсутності грошей для зйомок сиквелів. Мало хто хоче вкладати гроші в картину, яка провалиться у прокаті", - написав журналіст.

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"І після багатьох років успішних проєктів у Зеленського, здається, починається "чорна смуга". Глядачі масово ігнорують його роботи. "Відосіки" провалюються у прокаті", - резюмував Братущак.

Повний аналітичний матеріал про перегляди відео Зеленського на сайті Інституту Масової Інформації (ІМІ).

Як відомо, Зеленський ще від початку передвиборчої кампанії вів нетрадиційну для політиків комунікацію з виборцями через соцмережі, насамперед за допомогою "відосіків". За рік його президентства мало що змінилося. Замість системного спілкування з журналістами і людьми він продовжує віддавати перевагу відеозаписам. Це стосується і звернень президента до народу, і сюжетів про його діяльність.