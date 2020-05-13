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Стрімке падіння популярності відеозвернень Зеленського - люди перестають довіряти словам президента. ІНФОГРАФІКА

Стрімке падіння популярності відеозвернень Зеленського - люди перестають довіряти словам президента. ІНФОГРАФІКА

Тактика спілкування президента України Володимира Зеленського з людьми за допомогою відеозаписів дає збої: він втрачає глядача. Йдеться про сотні тисяч і навіть мільйони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст і відеоблогер Олексій Братущак.

"Погана новина для Володимира Зеленського. Його відосікі втрачають глядачів. Падіння "рейтингів" - у рази, - написав він.

Братущак зазначив, що на графіку зображені середні показники щомісячних переглядів відео у Facebook, а в Instagram ситуація ще гірша: "Там рахунок відтоку аудиторії йде на мільйони." Серіал "стає нецікавим".

Стрімке падіння популярності відеозвернень Зеленського - люди перестають довіряти словам президента 01

"Що означають зафіксовані цифри падіння переглядів, колишній продюсер Зеленський розуміє як ніхто інший. На телебаченні такі тенденції призводять до закриття проєктів. А у кіновиробництві - до відсутності грошей для зйомок сиквелів. Мало хто хоче вкладати гроші в картину, яка провалиться у прокаті", - написав журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентський рейтинг: 42,6% українців підтримують Зеленського, 14,9% - Порошенка, 12,2% - Бойка, 9,7% - Тимошенко, - опитування КМІС

"І після багатьох років успішних проєктів у Зеленського, здається, починається "чорна смуга". Глядачі масово ігнорують його роботи. "Відосіки" провалюються у прокаті", - резюмував Братущак.

Повний аналітичний матеріал про перегляди відео Зеленського на сайті Інституту Масової Інформації (ІМІ).

Як відомо, Зеленський ще від початку передвиборчої кампанії вів нетрадиційну для політиків комунікацію з виборцями через соцмережі, насамперед за допомогою "відосіків". За рік його президентства мало що змінилося. Замість системного спілкування з журналістами і людьми він продовжує віддавати перевагу відеозаписам. Це стосується і звернень президента до народу, і сюжетів про його діяльність.

Стрімке падіння популярності відеозвернень Зеленського - люди перестають довіряти словам президента 02

Автор: 

Зеленський Володимир (24607) рейтинг (1669) Братущак Олексій (56)


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Топ коментарі
+96
Пусть застрелится и выложит на ютуб. Гарантированно 2 млн просмотров за первый час.
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13.05.2020 14:53 Відповісти
+81
Обвальное падение популярности видеообращений Зеленского - люди перестают доверять словам президента - Цензор.НЕТ 7844
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13.05.2020 14:52 Відповісти
+80
Обвальное падение популярности видеообращений Зеленского - люди перестают доверять словам президента - Цензор.НЕТ 3357
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13.05.2020 14:58 Відповісти
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нет у него 10 лет
не факт, что есть и 3 года
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13.05.2020 23:26 Відповісти
Стрімке падіння популярності відеозвернень Зеленського - люди перестають довіряти словам президента - Цензор.НЕТ 5544
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13.05.2020 22:54 Відповісти
Конечно, падение.
Видосиками не накормишь. Это раньше можна было, ругая Барыгу, лайкать зе-видосики.
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13.05.2020 23:25 Відповісти
Через 4 года Буба окончит , как и Барыга с 5 % . Все закономерно для Украины .
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13.05.2020 23:41 Відповісти
Пораньше бы, зачем так долго над страной издеваться.
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14.05.2020 10:58 Відповісти
я только -за ! Но сейчас народ не способен на решительные действия , да и поводыри лживые и заведут опять в олигархические болота . А реальные патриоты дискредитированы .
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14.05.2020 12:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=HFdADpUugNw Портников на UKRLIFE.TV
Как по мне, Портников ближе всех к реальности.
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14.05.2020 09:37 Відповісти
Да володя,как говорит мудрая пословица-рейтинг не ч*ен,языком и видосиком не поднимешь.
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14.05.2020 10:44 Відповісти
порохобот братущак??!!....даааа, "ценное мнение", его-то кто-то ваще смотрит?
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14.05.2020 11:04 Відповісти
Пройшов тільки рік. А що буде весною 2021 року? Скоріше восени 2020 року!
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14.05.2020 13:38 Відповісти
Кому нужны дебильные и пустые видосики этого вечно дергающегося на экране Зеленского??
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14.05.2020 18:17 Відповісти
Кому нужны дебильные и пустые видосики этого вечно дергающегося на экране Зеленского??
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14.05.2020 18:18 Відповісти
"Обвальное падение популярности видеообращений Зеленского - люди перестают доверять словам президента."(с) Логика причины и следствия конечно обалдеть)
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17.05.2020 12:35 Відповісти
Сериалы после первого сезона приедаются, это правда. Если бы ссыкун для разнообразия попытался поговорить с людьми, да хотя бы со свободными журналистами - его бы из депрессии вообще никакими веществами бы не вытянули.
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18.05.2020 17:46 Відповісти
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