Требуем от Зеленского немедленно подписать "антиКоломойский" закон, - нардеп "ЕС" Герасимов

Президент Зеленский должен немедленно подписать банковский закон, который наконец-то приняла Верховная Рада, поскольку это важный шаг для спасения украинской экономики.

Об этом сказал сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов на брифинге в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он отметил, что закон мог быть принят уже давно, но именно депутаты из фракции Зеленского "наплодили" большинство из 16 000 правок.

"Украинский парламент наконец-то поддержал во втором чтении и в целом так называемый банковский закон, который, как вы помните," Европейская Солидарность" жестко требовала принять уже несколько месяцев", - подчеркнул депутат.

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Артур Герасимов также отметил, что принять этот закон требовали наши международные партнеры и международные финансовые организации для того, чтобы мы продолжили сотрудничество с ними и для того, чтобы Украина избежала дефолта.

"Сегодня был сделан реально большой шаг для этого. Благодаря постоянному давлению "Европейской Солидарности", благодаря тому что мы постоянно требовали, чтобы внеочередные заседания были организованы для того, чтобы принимать именно этот законопроект, наконец-то, сегодня он был принят ", - подчеркнул Артур Герасимов.

"Сегодня мы ожидаем скорейшего подписания руководством Верховной Рады и скорейшего подписания этого закона Зеленским", - заявил Герасимов.

Сопредседатель фракции отметил, что этот закон мог быть принят в целом сразу в первый день, когда он попал в Верховную Раду и когда он был проголосован в первом чтении.

Он напомнил, что именно депутаты от президентской фракции "Слуга народа" внесли большинство из 16 000 поправок к этому проекту, и разблокировать его удалось лишь после решения о специальной процедуре рассмотрения поправок.

"Очень хорошо, что сегодня парламент Украины, наконец-то, выбрал Украину, а не Коломойского", - подчеркнул сопредседатель фракции.

"Да, сегодня мы сделали достаточно важный шаг от дефолта, но все ли в порядке в экономике? Нет. Потому что экономика зашла в серьезное пике еще до эпидемии коронавируса, и все помнят, что тогда началось падение промышленного производства, и большие проблемы с бюджетом, и большие проблемы с падением ВВП", - отметил Артур Герасимов.

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"Мы требуем от правительства и от Зеленского сделать все, чтобы это голосование в парламенте было не напрасным, потому что это только один шаг для спасения экономики", - заявил депутат.

При этом он отметил, что есть большие сомнения в том, понимает ли власть, что ей делать дальше.

"Час вопросов к правительству, который сегодня состоялся, доказал, что реального плана спасения украинской экономики не существует", - подчеркнул сопредседатель фракции.