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Новини
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Вимагаємо від Зеленського негайно підписати "антиКоломойський" закон, - нардеп "ЄС" Герасимов

Вимагаємо від Зеленського негайно підписати

Президент Зеленський має негайно підписати банківський закон, який нарешті ухвалила Верховна Рада, оскільки це важливий крок для порятунку української економіки.

Про це сказав співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов на брифінгу у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він зазначив, що закон міг бути ухвалений вже давно, але саме депутати з фракції Зеленського "наплодили" більшість з 16 000 правок.

"Український парламент нарешті підтримав в другому читанні і в цілому так званий банківський закон, який, як ви пам’ятаєте, "Європейська Солідарність" жорстко вимагала прийняти вже декілька місяців", – підкреслив депутат.

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Артур Герасимов також наголосив, що ухвалити цей закон вимагали наші міжнародні партнери та міжнародні фінансові організації для того, щоб ми продовжили співпрацю з ними і для того, щоб Україна уникла дефолту.

"Сьогодні був зроблений реально великий крок для цього. Завдяки постійному тиску "Європейської Солідарності", завдяки тому що ми постійно вимагали, щоб позачергові засідання були організовані для того, щоб приймати саме цей законопроект, нарешті, сьогодні він був ухвалений", – підкреслив Артур Герасимов.

"Сьогодні ми очікуємо якнайшвидшого його підписання керівництвом Верховної Ради і якнайшвидшого підписання цього закону Зеленським", – заявив Герасимов.

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Співголова фракції зауважив, що цей закон міг бути ухвалений в цілому одразу в перший день, коли він потрапив у Верховну Раду і коли він був проголосований у першому читанні.

Він нагадав, що саме депутати від президентської фракції "Слуга народу" внесли більшість з 16 тисяч поправок до цього проекту, і розблокувати його вдалося лише після рішення про спеціальну процедуру розгляду поправок.

"Дуже добре, що сьогодні парламент України, нарешті, вибрав Україну, а не Коломойського", – підкреслив співголова фракції.

"Так, сьогодні ми зробили досить важливий крок від дефолту, але чи все гаразд в економіці? Ні. Тому що економіка зайшла в серйозне піке ще до епідемії коронавірусу, і всі пам’ятають, що тоді розпочалося падіння промислового виробництва, і великі проблеми з бюджетом, і великі проблеми з падінням ВВП", – зазначив Артур Герасимов.

"Ми вимагаємо від уряду і від Зеленського зробити все, щоб це голосування в парламенті не було марним, тому що це тільки один крок доя порятунку економіки", – заявив депутат.

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При цьому він наголосив, що є великі сумніви у тому, чи розуміє влада, що їй робити далі.

"Година запитань до уряду, яка сьогодні відбулася, довела, що реального плану порятунку української економіки не існує", – підкреслив співголова фракції.

Автор: 

банки (7804) Зеленський Володимир (24607) Герасимов Артур (298)


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Топ коментарі
+7
Ну як у тій басні:
- "Ми пахалі!"
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13.05.2020 15:11 Відповісти
+5
Требую от солнца сесть за горизонт сегодня вечером и появиться завтра утром. Даю 24 часа на выполнение.
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13.05.2020 15:13 Відповісти
+3
Требует подписать у того кто сам приехал в Раду просить проголосовать этот закон.))
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13.05.2020 15:19 Відповісти
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Ну як у тій басні:
- "Ми пахалі!"
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13.05.2020 15:11 Відповісти
Я та трактор?
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13.05.2020 15:52 Відповісти
Требую от солнца сесть за горизонт сегодня вечером и появиться завтра утром. Даю 24 часа на выполнение.
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13.05.2020 15:13 Відповісти
подожди, вот прийдет осень и оно будет требовать что бы листья пожелтели)))
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13.05.2020 16:09 Відповісти
Требуем от Зеленского немедленно подписать "антиКоломойский" закон, - нардеп "ЕС" Герасимов - Цензор.НЕТ 7135
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13.05.2020 15:18 Відповісти
Требует подписать у того кто сам приехал в Раду просить проголосовать этот закон.))
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13.05.2020 15:19 Відповісти
Он без тебя не знает, что ему делать?
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13.05.2020 15:30 Відповісти
Вимагаємо від Зеленського негайно підписати "антиКоломойський" закон, - нардеп "ЄС" Герасимов - Цензор.НЕТ 2364
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13.05.2020 15:43 Відповісти
Требую,чтобы солце утром восходило,а вечером заходило.
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13.05.2020 16:03 Відповісти
какие мы грозные, требуем. 8 %.
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13.05.2020 16:11 Відповісти
"ребуем от Зеленского немедленно подписать "антиКоломойский" закон, - нардеп "ЕС" Герасимов"- Герасим, ты аль туп, аль дуб!!! Вы ведь там за время независимости столько понапринимали всяких трешов, под названием регламент, что противно слушать такие выс*ры!!
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13.05.2020 16:13 Відповісти
И че? Зе на шпагат сел? А то что то не было подписи, не уж то коломой там сейчас голову ломает, как себя нае*ать так ,что бы потом не проиграть?)
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13.05.2020 16:25 Відповісти
Порошенко та Гонтарєва поспішають. Думають, що цей закон врятує їх від відповідальності за скоєні злочини. Даремно, скоро цей закон скасують. А Гонтарєва таки опиниться на нарах.
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13.05.2020 18:59 Відповісти
 
 