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"АнтиКоломойський" закон очікують Конституційний суд і ЄСПЛ, - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська передбачає, що ухвалення закону про заборону повернення націоналізованих банків колишнім вкладникам оскаржать у Конституційному суді і, можливо, в Європейському суді з прав людини.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Банківський закон". Mission completed. Ну ок, не зовсім completed, попереду ще Конституційний суд та, скоріш за все, Європейський суд з прав людини. Але перший етап - пройдений", - написав Малюська.

Він нагадав про ключові позиції законопроєкту: суд не може винести рішення про повернення неплатоспроможного банку колишнім акціонерам. Якщо держава відібрала банк незаконно, то колишні акціонери можуть отримати грошову компенсацію, суму якої визначає міжнародна аудиторська компанія.

Читайте також: Ухвалення банківського закону - життєво важливий захід для захисту державних фінансів і платників податків України, - посол ЄС Маасікас

13 травня Верховна Рада ухвалила закон про заборону повернення націоналізованих банків колишнім власникам, відомий також як "антиКоломойський" закон. "За" проголосували 270 депутатів.

Партія "Батьківщина" пообіцяла оскаржити закон у Конституційному суді.

АнтиКоломойський закон очікують Конституційний суд і ЄСПЛ, - Малюська 01АнтиКоломойський закон очікують Конституційний суд і ЄСПЛ, - Малюська 02

Автор: 

банки (7804) закон (2845) Коломойський Ігор (3127) КС (1428) націоналізація (387) Європейський суд з пр... (453) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+3
Три слова это всё, что надо знать об этом "законе"...."если отобрали незаконно"...занавес.
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13.05.2020 14:33 Відповісти
+2
Малюська - продажная, дешёвая дрянь. И это позорище министр юстиции((((
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13.05.2020 14:26 Відповісти
+1
Так отправьте коломойского американскому правосудию. Из камеры смертников, его заявление в еспч в никто рассматривать не будет.
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13.05.2020 14:22 Відповісти
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Так отправьте коломойского американскому правосудию. Из камеры смертников, его заявление в еспч в никто рассматривать не будет.
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13.05.2020 14:22 Відповісти
ЕСПЧ не требует, что бы истец хоть разок, хоть на 5 минут его посетил?
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13.05.2020 14:23 Відповісти
"АнтиКоломойский" закон ожидают Конституционный суд и ЕСПЧ, - Малюська - Цензор.НЕТ 928
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13.05.2020 14:26 Відповісти
Малюська - продажная, дешёвая дрянь. И это позорище министр юстиции((((
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13.05.2020 14:26 Відповісти
Три слова это всё, что надо знать об этом "законе"...."если отобрали незаконно"...занавес.
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13.05.2020 14:33 Відповісти
Знов слугам по морді.
"АнтиКоломойский" закон ожидают Конституционный суд и ЕСПЧ, - Малюська - Цензор.НЕТ 9961
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13.05.2020 14:36 Відповісти
ПриватБанк, финансовые показатели на 01.10.2016 по даням МинФина
Активы 271 837 млн.грн.
Обязательства 241 544 млн.грн.
Так что по принятому новому Закону Прива не был банкротом и Государство будет возвращать убытки и упущению прибыль владельцам банка
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13.05.2020 14:44 Відповісти
Ты это фуфло своим @баришкам тисни. Нормальные люди понимают, что пархатые мрази 10 лет воровали депозиты лохов, и за эти бабки покупали все, чем владеют сегодня. Это была прирамида МММ, для тебя ГГГ. В 2016 она лопнула, лохи перестали нести депозиты.
https://lb.ua/economics/2017/07/18/371785_privatbank_istoriya.html Приватбанк. История, которую рассказала отчетность -
https://lb.ua/economics/2017/07/18/371785_privatbank_istoriya.html
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13.05.2020 16:09 Відповісти
Так любой банк ворует депозиты и на вороватые деньги покупали все чем владеют сейчас
Так почему пороха и ахметки банки не национализировали, у них фин.состояние было намного хуже чем у Привата?
Государство ни копейки не вложило в Приват для его спасения, это такие как ты олени считают что фантики ОВГЗ это деньги и ими шоколадные спасли приват от банкротства
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13.05.2020 17:14 Відповісти
Дядя, ты тупой, необязательно это показывать, будь скромней. Прочти по ссылке, поумнеешь. 1.Бывшие владельцы привлекали депозиты под 24%, а их выдавали, в виде кредитов ТОЛЬКО своим фирмам, и под 14%. Дыру покрывали за счет новых депозитов, и рефинансирования НБУ. Рано или поздно это падает. 2. ОВГЗ выпускает Минфин, а банкротство это НБУ. Разницы нет, деньги у тебя, или обязательство банка, в любой кассе получишь деньги.
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13.05.2020 18:10 Відповісти
Умник, пораскинь своими куриными мозгами к какому результату привела описана практика и в каких показателях это отображается?
для справки в ПриватБанке не было НИ OДНOГO УБЫТOЧНOГO КВАРТАЛА до национализации, потом пять подряд убыточных кварталов под управлением шоколадных
https://minfin.com.ua/ua/company/privatbank/rating/?date=2013-10-01
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13.05.2020 20:11 Відповісти
Ты уже надоел, ЗЕдрот! НБУ осуществляет контроль за банками. В 2013 прибыль 1 млрд, в 2019 = 33 млрд. Только тебе кретину тупорылому непонятно, что вся прибыль уходила в офшор?
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14.05.2020 00:30 Відповісти
Если тут профукал, то в суде коломой точно купит всех.
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13.05.2020 16:56 Відповісти
Тобто, Малюська розуміє, що цей закон обмежує правосуддя, тобто робить неможливим оскаржити дії Нацбанку в суді, а отже виводить Нацбанк поза правовою системою України. В країні порушуються закони і Конституція, а міністра юстиції все влаштовує.
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13.05.2020 18:42 Відповісти
 
 