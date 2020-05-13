"АнтиКоломойський" закон очікують Конституційний суд і ЄСПЛ, - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська передбачає, що ухвалення закону про заборону повернення націоналізованих банків колишнім вкладникам оскаржать у Конституційному суді і, можливо, в Європейському суді з прав людини.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Банківський закон". Mission completed. Ну ок, не зовсім completed, попереду ще Конституційний суд та, скоріш за все, Європейський суд з прав людини. Але перший етап - пройдений", - написав Малюська.

Він нагадав про ключові позиції законопроєкту: суд не може винести рішення про повернення неплатоспроможного банку колишнім акціонерам. Якщо держава відібрала банк незаконно, то колишні акціонери можуть отримати грошову компенсацію, суму якої визначає міжнародна аудиторська компанія.

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13 травня Верховна Рада ухвалила закон про заборону повернення націоналізованих банків колишнім власникам, відомий також як "антиКоломойський" закон. "За" проголосували 270 депутатів.

Партія "Батьківщина" пообіцяла оскаржити закон у Конституційному суді.