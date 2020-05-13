"АнтиКоломойський" закон очікують Конституційний суд і ЄСПЛ, - Малюська
Міністр юстиції Денис Малюська передбачає, що ухвалення закону про заборону повернення націоналізованих банків колишнім вкладникам оскаржать у Конституційному суді і, можливо, в Європейському суді з прав людини.
Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Банківський закон". Mission completed. Ну ок, не зовсім completed, попереду ще Конституційний суд та, скоріш за все, Європейський суд з прав людини. Але перший етап - пройдений", - написав Малюська.
Він нагадав про ключові позиції законопроєкту: суд не може винести рішення про повернення неплатоспроможного банку колишнім акціонерам. Якщо держава відібрала банк незаконно, то колишні акціонери можуть отримати грошову компенсацію, суму якої визначає міжнародна аудиторська компанія.
13 травня Верховна Рада ухвалила закон про заборону повернення націоналізованих банків колишнім власникам, відомий також як "антиКоломойський" закон. "За" проголосували 270 депутатів.
Партія "Батьківщина" пообіцяла оскаржити закон у Конституційному суді.
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Активы 271 837 млн.грн.
Обязательства 241 544 млн.грн.
Так что по принятому новому Закону Прива не был банкротом и Государство будет возвращать убытки и упущению прибыль владельцам банка
https://lb.ua/economics/2017/07/18/371785_privatbank_istoriya.html Приватбанк. История, которую рассказала отчетность -
https://lb.ua/economics/2017/07/18/371785_privatbank_istoriya.html
Так почему пороха и ахметки банки не национализировали, у них фин.состояние было намного хуже чем у Привата?
Государство ни копейки не вложило в Приват для его спасения, это такие как ты олени считают что фантики ОВГЗ это деньги и ими шоколадные спасли приват от банкротства
для справки в ПриватБанке не было НИ OДНOГO УБЫТOЧНOГO КВАРТАЛА до национализации, потом пять подряд убыточных кварталов под управлением шоколадных
https://minfin.com.ua/ua/company/privatbank/rating/?date=2013-10-01