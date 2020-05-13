"АнтиКоломойский" закон ожидают Конституционный суд и ЕСПЧ, - Малюська

Министр юстиции Денис Малюська предполагает, что принятие закона о запрете возврата национализированных банков бывшим вкладчикам оспорят в Конституционном суде и, возможно, в Европейском суде по правам человека.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

""Банковский закон". Mission completed. Ну ок, не совсем completed, впереди еще Конституционный суд и, скорее всего, Европейский суд по правам человека. Но первый этап — пройден", — написал Малюська.

Он напомнил о ключевых позициях законопроекта: суд больше не может вынести решение о возврате неплатежеспособного банка бывшим акционерам. Если государство отобрало банк незаконно, то бывшие акционеры могут получить денежную компенсацию, сумму которой определяет международная аудиторская компания.

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13 мая Верховная Рада приняла закон о запрете возврата национализированных банков бывшим владельцам, известный также как "антиКоломойский" закон. "За" проголосовали 270 депутатов.

Партия "Батькивщина" пообещала обжаловать закон в Конституционном суде.