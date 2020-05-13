"АнтиКоломойский" закон ожидают Конституционный суд и ЕСПЧ, - Малюська
Министр юстиции Денис Малюська предполагает, что принятие закона о запрете возврата национализированных банков бывшим вкладчикам оспорят в Конституционном суде и, возможно, в Европейском суде по правам человека.
Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
""Банковский закон". Mission completed. Ну ок, не совсем completed, впереди еще Конституционный суд и, скорее всего, Европейский суд по правам человека. Но первый этап — пройден", — написал Малюська.
Он напомнил о ключевых позициях законопроекта: суд больше не может вынести решение о возврате неплатежеспособного банка бывшим акционерам. Если государство отобрало банк незаконно, то бывшие акционеры могут получить денежную компенсацию, сумму которой определяет международная аудиторская компания.
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13 мая Верховная Рада приняла закон о запрете возврата национализированных банков бывшим владельцам, известный также как "антиКоломойский" закон. "За" проголосовали 270 депутатов.
Партия "Батькивщина" пообещала обжаловать закон в Конституционном суде.
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Активы 271 837 млн.грн.
Обязательства 241 544 млн.грн.
Так что по принятому новому Закону Прива не был банкротом и Государство будет возвращать убытки и упущению прибыль владельцам банка
https://lb.ua/economics/2017/07/18/371785_privatbank_istoriya.html Приватбанк. История, которую рассказала отчетность -
https://lb.ua/economics/2017/07/18/371785_privatbank_istoriya.html
Так почему пороха и ахметки банки не национализировали, у них фин.состояние было намного хуже чем у Привата?
Государство ни копейки не вложило в Приват для его спасения, это такие как ты олени считают что фантики ОВГЗ это деньги и ими шоколадные спасли приват от банкротства
для справки в ПриватБанке не было НИ OДНOГO УБЫТOЧНOГO КВАРТАЛА до национализации, потом пять подряд убыточных кварталов под управлением шоколадных
https://minfin.com.ua/ua/company/privatbank/rating/?date=2013-10-01