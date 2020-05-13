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"АнтиКоломойский" закон ожидают Конституционный суд и ЕСПЧ, - Малюська

Министр юстиции Денис Малюська предполагает, что принятие закона о запрете возврата национализированных банков бывшим вкладчикам оспорят в Конституционном суде и, возможно, в Европейском суде по правам человека.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

""Банковский закон". Mission completed. Ну ок, не совсем completed, впереди еще Конституционный суд и, скорее всего, Европейский суд по правам человека. Но первый этап — пройден", — написал Малюська.

Он напомнил о ключевых позициях законопроекта: суд больше не может вынести решение о возврате неплатежеспособного банка бывшим акционерам. Если государство отобрало банк незаконно, то бывшие акционеры могут получить денежную компенсацию, сумму которой определяет международная аудиторская компания.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кулеба о принятии "антиКоломойского" закона: Украина остается надежным партнером международных финансовых институций

13 мая Верховная Рада приняла закон о запрете возврата национализированных банков бывшим владельцам, известный также как "антиКоломойский" закон. "За" проголосовали 270 депутатов.

Партия "Батькивщина" пообещала обжаловать закон в Конституционном суде.

АнтиКоломойский закон ожидают Конституционный суд и ЕСПЧ, - Малюська 01АнтиКоломойский закон ожидают Конституционный суд и ЕСПЧ, - Малюська 02

Автор: 

банки (1938) закон (3179) Коломойский Игорь (1793) КС (2249) национализация (238) Европейский суд по правам человека (812) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+3
Три слова это всё, что надо знать об этом "законе"...."если отобрали незаконно"...занавес.
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13.05.2020 14:33 Ответить
+2
Малюська - продажная, дешёвая дрянь. И это позорище министр юстиции((((
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13.05.2020 14:26 Ответить
+1
Так отправьте коломойского американскому правосудию. Из камеры смертников, его заявление в еспч в никто рассматривать не будет.
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13.05.2020 14:22 Ответить
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Так отправьте коломойского американскому правосудию. Из камеры смертников, его заявление в еспч в никто рассматривать не будет.
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13.05.2020 14:22 Ответить
ЕСПЧ не требует, что бы истец хоть разок, хоть на 5 минут его посетил?
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13.05.2020 14:23 Ответить
"АнтиКоломойский" закон ожидают Конституционный суд и ЕСПЧ, - Малюська - Цензор.НЕТ 928
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13.05.2020 14:26 Ответить
Малюська - продажная, дешёвая дрянь. И это позорище министр юстиции((((
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13.05.2020 14:26 Ответить
Три слова это всё, что надо знать об этом "законе"...."если отобрали незаконно"...занавес.
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13.05.2020 14:33 Ответить
Знов слугам по морді.
"АнтиКоломойский" закон ожидают Конституционный суд и ЕСПЧ, - Малюська - Цензор.НЕТ 9961
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13.05.2020 14:36 Ответить
ПриватБанк, финансовые показатели на 01.10.2016 по даням МинФина
Активы 271 837 млн.грн.
Обязательства 241 544 млн.грн.
Так что по принятому новому Закону Прива не был банкротом и Государство будет возвращать убытки и упущению прибыль владельцам банка
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13.05.2020 14:44 Ответить
Ты это фуфло своим @баришкам тисни. Нормальные люди понимают, что пархатые мрази 10 лет воровали депозиты лохов, и за эти бабки покупали все, чем владеют сегодня. Это была прирамида МММ, для тебя ГГГ. В 2016 она лопнула, лохи перестали нести депозиты.
https://lb.ua/economics/2017/07/18/371785_privatbank_istoriya.html Приватбанк. История, которую рассказала отчетность -
https://lb.ua/economics/2017/07/18/371785_privatbank_istoriya.html
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13.05.2020 16:09 Ответить
Так любой банк ворует депозиты и на вороватые деньги покупали все чем владеют сейчас
Так почему пороха и ахметки банки не национализировали, у них фин.состояние было намного хуже чем у Привата?
Государство ни копейки не вложило в Приват для его спасения, это такие как ты олени считают что фантики ОВГЗ это деньги и ими шоколадные спасли приват от банкротства
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13.05.2020 17:14 Ответить
Дядя, ты тупой, необязательно это показывать, будь скромней. Прочти по ссылке, поумнеешь. 1.Бывшие владельцы привлекали депозиты под 24%, а их выдавали, в виде кредитов ТОЛЬКО своим фирмам, и под 14%. Дыру покрывали за счет новых депозитов, и рефинансирования НБУ. Рано или поздно это падает. 2. ОВГЗ выпускает Минфин, а банкротство это НБУ. Разницы нет, деньги у тебя, или обязательство банка, в любой кассе получишь деньги.
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13.05.2020 18:10 Ответить
Умник, пораскинь своими куриными мозгами к какому результату привела описана практика и в каких показателях это отображается?
для справки в ПриватБанке не было НИ OДНOГO УБЫТOЧНOГO КВАРТАЛА до национализации, потом пять подряд убыточных кварталов под управлением шоколадных
https://minfin.com.ua/ua/company/privatbank/rating/?date=2013-10-01
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13.05.2020 20:11 Ответить
Ты уже надоел, ЗЕдрот! НБУ осуществляет контроль за банками. В 2013 прибыль 1 млрд, в 2019 = 33 млрд. Только тебе кретину тупорылому непонятно, что вся прибыль уходила в офшор?
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14.05.2020 00:30 Ответить
Если тут профукал, то в суде коломой точно купит всех.
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13.05.2020 16:56 Ответить
Тобто, Малюська розуміє, що цей закон обмежує правосуддя, тобто робить неможливим оскаржити дії Нацбанку в суді, а отже виводить Нацбанк поза правовою системою України. В країні порушуються закони і Конституція, а міністра юстиції все влаштовує.
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13.05.2020 18:42 Ответить
 
 