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Правительство разрешило гулять группами по 8 человек
Кабинет министров в рамках ослабления карантинных ограничений разрешил гражданам передвигаться группами по 8 человек, а не по двое, как раньше.
Такое решение было принято на заседании Кабмина в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Кроме этого, за столами на летних площадках в кафе и ресторанах теперь можно сидеть не по 2, а по 4 человека.
Также Кабмин разрешил обслуживание клиентов не только на летних площадках под открытым небом, но и под навесами.
Также на Цензор.НЕТ: С 22 мая возможен переход ко второму этапу смягчения карантина, - Шмыгаль
Топ комментарии
+12 Юрий Грунько
показать весь комментарий13.05.2020 15:23 Ответить Ссылка
+5 Ласкавий звір
показать весь комментарий13.05.2020 15:24 Ответить Ссылка
+5 Утрехтский Крысолов
показать весь комментарий13.05.2020 15:26 Ответить Ссылка
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Из протокола. "Драка шла вяло, по инерции, уже и затухала. Но тут подъехала милиция, и пошло, поехало"
Теперь Шмыгалю нужно выходить из этой ситуации с умным лицом. А оно не получается.
Вот и издают глупые законы, по восемь.
Ну, тут однозначно низкий поклон!
9 - оно, конечно, занадто
А по 400 собираться ещё не отменили?