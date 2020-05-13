Правительство разрешило гулять группами по 8 человек

Кабинет министров в рамках ослабления карантинных ограничений разрешил гражданам передвигаться группами по 8 человек, а не по двое, как раньше.

Такое решение было принято на заседании Кабмина в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Кроме этого, за столами на летних площадках в кафе и ресторанах теперь можно сидеть не по 2, а по 4 человека.

Также Кабмин разрешил обслуживание клиентов не только на летних площадках под открытым небом, но и под навесами.

Также на Цензор.НЕТ: С 22 мая возможен переход ко второму этапу смягчения карантина, - Шмыгаль