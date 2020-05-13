Уряд дозволив гуляти групами по 8 осіб

Кабінет міністрів у межах послаблення карантинних обмежень дозволив громадянам пересуватися групами по 8 осіб, а не по двоє, як раніше.

Таке рішення було ухвалено на засіданні Кабміну в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Крім цього, за столами на літніх майданчиках у кафе і ресторанах тепер можна сидіти не по 2, а по 4 людини.

Також Кабмін дозволив обслуговування клієнтів не тільки на літніх майданчиках під відкритим небом, а й під навісами.

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