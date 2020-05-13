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Уряд дозволив гуляти групами по 8 осіб
Кабінет міністрів у межах послаблення карантинних обмежень дозволив громадянам пересуватися групами по 8 осіб, а не по двоє, як раніше.
Таке рішення було ухвалено на засіданні Кабміну в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Крім цього, за столами на літніх майданчиках у кафе і ресторанах тепер можна сидіти не по 2, а по 4 людини.
Також Кабмін дозволив обслуговування клієнтів не тільки на літніх майданчиках під відкритим небом, а й під навісами.
Топ коментарі
+12 Юрий Грунько
показати весь коментар13.05.2020 15:23 Відповісти Посилання
+5 Ласкавий звір
показати весь коментар13.05.2020 15:24 Відповісти Посилання
+5 Утрехтский Крысолов
показати весь коментар13.05.2020 15:26 Відповісти Посилання
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Из протокола. "Драка шла вяло, по инерции, уже и затухала. Но тут подъехала милиция, и пошло, поехало"
Теперь Шмыгалю нужно выходить из этой ситуации с умным лицом. А оно не получается.
Вот и издают глупые законы, по восемь.
Ну, тут однозначно низкий поклон!
9 - оно, конечно, занадто
А по 400 собираться ещё не отменили?