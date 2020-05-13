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Новини Коронавірус і карантин
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Уряд дозволив гуляти групами по 8 осіб

Уряд дозволив гуляти групами по 8 осіб

Кабінет міністрів у межах послаблення карантинних обмежень дозволив громадянам пересуватися групами по 8 осіб, а не по двоє, як раніше.

Таке рішення було ухвалено на засіданні Кабміну в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Крім цього, за столами на літніх майданчиках у кафе і ресторанах тепер можна сидіти не по 2, а по 4 людини.

Також Кабмін дозволив обслуговування клієнтів не тільки на літніх майданчиках під відкритим небом, а й під навісами.

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Кабмін (14189) карантин (18172) ресторани (337) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Хаха, по 8 можно а по 9 уже нельзя, все заразятся. Это кто же там такой умный.))
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13.05.2020 15:23 Відповісти
+5
Велосипедисты, как и раньше, могут ездить группами по полтора на расстоянии двух вытянутых колес.
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13.05.2020 15:24 Відповісти
+5
Вспомнились полтора землекопа из "Страны не выученных уроков". Был такой мультфильм в моём детстве.
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13.05.2020 15:26 Відповісти
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А педаля? Педаля любит к маразмам от шмыги свои добавлять.
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13.05.2020 15:22 Відповісти
Велосипедисты, как и раньше, могут ездить группами по полтора на расстоянии двух вытянутых колес.
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13.05.2020 15:24 Відповісти
Вспомнились полтора землекопа из "Страны не выученных уроков". Был такой мультфильм в моём детстве.
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13.05.2020 15:26 Відповісти
Ой спасибо блин большое
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13.05.2020 15:23 Відповісти
Хаха, по 8 можно а по 9 уже нельзя, все заразятся. Это кто же там такой умный.))
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13.05.2020 15:23 Відповісти
Нельзя. Девятый в зоне риска.
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13.05.2020 15:25 Відповісти
Уряд дозволив гуляти групами по 8 осіб - Цензор.НЕТ 3509
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13.05.2020 15:32 Відповісти
(почёсывая репу) Знаю почему от спички третий не прикуривает. Войну то все прошли. Может вирус на девятого прыгнет? А восемь успеют пройти.
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13.05.2020 15:28 Відповісти
і хто їх щітать по головам будєт?..
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13.05.2020 15:23 Відповісти
Девятым полицай подойдёт и пересчитает. Вот все и влипнут. Значит для верности по семь ходить надо.
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13.05.2020 15:31 Відповісти
если будут идти 9 бухих мужиков,полицай сто процентов не подойдет
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13.05.2020 15:34 Відповісти
Та ясно, они же тоже новости читают. В любой драке первым кому достаётся.
Из протокола. "Драка шла вяло, по инерции, уже и затухала. Но тут подъехала милиция, и пошло, поехало"
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13.05.2020 15:40 Відповісти
спєціально видєлєнниє люді, які попали в соціальні ліфти
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13.05.2020 15:31 Відповісти
по 8 норм,а по 10 это уже пздц и полный ахтунг!три дня посидели по 2 чела за столиком,все эпидемобстановка поменялась кардинально и уже можно по 4,правда больше четырех мало какой столик вместит. откуда и из какого места они эти постановы выколупывают?
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13.05.2020 15:27 Відповісти
Шариков, не иначе
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13.05.2020 15:42 Відповісти
Ну что ж, пошла искать еще 7 человек, чтобы погулять. Надо пользоваться, пока они добрые)))
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13.05.2020 15:29 Відповісти
https://censor.net/user/41588 https://censor.net/comments/locate/3195260/019214f1-f960-7124-9dd6-ba39fa1ad851 Не совершайте ошибку.
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13.05.2020 15:33 Відповісти
Предупреждаете или угрожаете?)))
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13.05.2020 15:40 Відповісти
Уряд дозволив гуляти групами по 8 осіб - Цензор.НЕТ 6851 Уряд дозволив гуляти групами по 8 осіб - Цензор.НЕТ 6851 Уряд дозволив гуляти групами по 8 осіб - Цензор.НЕТ 6851Предупреждаю. Была ссылка на мой коммент. Девятым полицай подойдёт и пересчитает. Вот все и влипнут. Значит для верности по семь ходить надо.
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13.05.2020 15:43 Відповісти
Один - к восьми??? Они только вдесятером на одного пловца могут.
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13.05.2020 16:13 Відповісти
За что нам холопам твоим такое снисхождения,разрешаеш нам неблагодарным толпой ходить,твоя доброта о народе не знает границ
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13.05.2020 15:33 Відповісти
Уряд дозволив гуляти групами по 8 осіб - Цензор.НЕТ 9303

Уряд дозволив гуляти групами по 8 осіб - Цензор.НЕТ 9739
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13.05.2020 15:33 Відповісти
Бригада-95! Карантинно-квартальная! Ублюдки тупорылые шота там изображают...пока.)
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13.05.2020 15:45 Відповісти
На самом деле люди уже давно начали чихать на этот вирус и карантин, и на правительство глупое, в том числе.
Теперь Шмыгалю нужно выходить из этой ситуации с умным лицом. А оно не получается.
Вот и издают глупые законы, по восемь.
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13.05.2020 15:37 Відповісти
Извините за нескромный вопрос. А групповым сексом по сколько разрешили заниматься?
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13.05.2020 15:45 Відповісти
А насчет группняка, так это квартальные на себе эксперимент поставят, а потом может и нам разрешат. )))
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13.05.2020 15:51 Відповісти
Получается, что не больше 8-ми. А если комната больше 10 м кв, то м.б. вторя восьмерка, как я понял.
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13.05.2020 16:08 Відповісти
Якщо прутень довжиною 1,5 метри, тоді можна.
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13.05.2020 16:21 Відповісти
Ці закони лише для киян. Ніхто іншій в країни, мабуть, їх не виконує.
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13.05.2020 15:46 Відповісти
у меня на Лесном массиве наблюдается частичная отмена карантина в народном варианте: на улицах почти никто не ходит в правильно одетых масках, милиции не видно от слова "вообще", но в магазинах одеваем.
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13.05.2020 15:53 Відповісти
не..
Ну, тут однозначно низкий поклон!
9 - оно, конечно, занадто
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13.05.2020 15:57 Відповісти
Наконец-то разрешили, большое ВАМ спасибо благодетели вы наши, родные.
А по 400 собираться ещё не отменили?
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13.05.2020 16:04 Відповісти
по 2 и по 4 бухать типа можно,а на троих сообразить?
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13.05.2020 16:36 Відповісти
А на тревогу собиратся групами по 8 человек или со всей части 8 человек можно вызывать? И как строится на плацу для проверки тревожных сумок и энэсэсоров?
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13.05.2020 17:07 Відповісти
азхаххахах в запорожье он вообще этот карантин не действовал
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13.05.2020 17:10 Відповісти
А когда разрешат переходить улицу на красный свет и заплывать за буйки?
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13.05.2020 17:23 Відповісти
Уряд дозволив гуляти групами по 8 осіб - Цензор.НЕТ 9700
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13.05.2020 20:27 Відповісти
 
 