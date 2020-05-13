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Кабмин повторно внесет доработанную программу действий в Раду, - Шмыгаль

Кабмин повторно внесет доработанную программу действий в Раду, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что правительство готово повторно внести в Верховную Раду доработанную программу действий.

"Программа действий правительства совместно с профильными комитетами доработана, фактически готовим ее к подаче на профильный комитет повторно", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Премьер отметил, что программа действий правительства - это программный документ, к которому предусматривается план действий правительства, который включает сроки, меры и конкретные показатели.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уже 4 комитета ВР отправили на доработку Программу деятельности правительства: шансы Кабмина Шмыгаля получить иммунитет на год приближаются к нулю, - нардеп "Голоса" Железняк

Автор: 

ВР (29304) Кабмин (14045) Шмыгаль Денис (2746)


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Программы, планы, проекты......
Как пелось в одной песне:
- У нас хватит бумаги доказать, что мы всех впереди!
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13.05.2020 16:20 Ответить
Кабмин повторно внесет доработанную программу действий в Раду, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2806

Кабмин повторно внесет доработанную программу действий в Раду, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5418
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13.05.2020 16:22 Ответить
Все смеялись Программа на 4 страницы , - Еще одну допишите.
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13.05.2020 16:22 Ответить
Ниочем ваще..
Може не Вносить а Выносить пора?
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13.05.2020 16:24 Ответить
У Зеленского возжелали обложить украинцев новым налогом - «культурным сбором» Май 13, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/05/%d1%83-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0.html#respond Комментарии: 0
Кабмин повторно внесет доработанную программу действий в Раду, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5249Сегодня, 13 мая, во время внеочередного заседания Верховная Рада рассмотрит законопроект о поддержке креативной индустрии, которая оказалась в тяжелом положении из-за карантина.
Об этом в видеообращении заявила заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, https://ukranews.com/news/701945-v-sluge-naroda-hotyat-vvesti-edinyj-kulturnyj-sbor передают «Українські Новини».
Так, она сообщила, что депутаты предусмотрели несколько шагов поддержки креативной индустрии.
«Мы планируем в целом несколько шагов поддержки креативных индустрий, где заняты около миллиона человек по Украине. И в государственных, и в частных структурах.
Сегодня первый«, - рассказала она.
Депутат пояснила, что первым шагом хотят уменьшить аренду, например, кинотеатров, которые в период карантина не могут открыться.
Также, по словам Кравчук, «будет поддержка» теле- и радиокомпаний. А следующим шагом станет внедрение «единого культурного сбора».
4-минутное видео -

https://www.facebook.com/sluganarodu.official/videos/3293035304063448/ Євгенія Кравчук про порядок денний позачергового засідання ВР / 13.05.2020
Верховна Рада збирається на позачергове засідання. На порядку денному 26 питань. В тому числі - звіт Нацбанку та година запитань до уряду. А серед законопроектів найголовніший - «банківський». Він розблокує Україні кредит від Міжнародного валютного фонду. За що голосуватиме парламент - знає заступниця голови фракції «Слуга Народу», народний депутат Євгенія Кравчук.
Опубліковано https://www.facebook.com/sluganarodu.official/ Слуга Народу Вівторок, 12 травня 2020 р.

Кого обяжут платить культурный сбор, на какие цели и куда он будет перечисляться, депутат Кравчук не сообщила.
Как напоминает издание, в 2014 году после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе правительство Яценюка ввело в Украине новый налог - 1,5% военный сбор с доходов физлиц.
Он был призван помочь армии. Но на деле оказалось, что к войне военный сбор имеет лишь косвенное отношение. Уже 6 лет военный сбор зачисляется в общий фонд госбюджета.
Теперь у Зеленского придумали «культурный сбор».
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13.05.2020 16:54 Ответить
 
 