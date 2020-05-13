Кабмин повторно внесет доработанную программу действий в Раду, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что правительство готово повторно внести в Верховную Раду доработанную программу действий.

"Программа действий правительства совместно с профильными комитетами доработана, фактически готовим ее к подаче на профильный комитет повторно", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Премьер отметил, что программа действий правительства - это программный документ, к которому предусматривается план действий правительства, который включает сроки, меры и конкретные показатели.

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