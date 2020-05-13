Кабмин повторно внесет доработанную программу действий в Раду, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что правительство готово повторно внести в Верховную Раду доработанную программу действий.
"Программа действий правительства совместно с профильными комитетами доработана, фактически готовим ее к подаче на профильный комитет повторно", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Премьер отметил, что программа действий правительства - это программный документ, к которому предусматривается план действий правительства, который включает сроки, меры и конкретные показатели.
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Как пелось в одной песне:
- У нас хватит бумаги доказать, что мы всех впереди!
Може не Вносить а Выносить пора?
Сегодня, 13 мая, во время внеочередного заседания Верховная Рада рассмотрит законопроект о поддержке креативной индустрии, которая оказалась в тяжелом положении из-за карантина.
Об этом в видеообращении заявила заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, https://ukranews.com/news/701945-v-sluge-naroda-hotyat-vvesti-edinyj-kulturnyj-sbor передают «Українські Новини».
Так, она сообщила, что депутаты предусмотрели несколько шагов поддержки креативной индустрии.
«Мы планируем в целом несколько шагов поддержки креативных индустрий, где заняты около миллиона человек по Украине. И в государственных, и в частных структурах.
Сегодня первый«, - рассказала она.
Депутат пояснила, что первым шагом хотят уменьшить аренду, например, кинотеатров, которые в период карантина не могут открыться.
Также, по словам Кравчук, «будет поддержка» теле- и радиокомпаний. А следующим шагом станет внедрение «единого культурного сбора».
4-минутное видео -
https://www.facebook.com/sluganarodu.official/videos/3293035304063448/ Євгенія Кравчук про порядок денний позачергового засідання ВР / 13.05.2020
Верховна Рада збирається на позачергове засідання. На порядку денному 26 питань. В тому числі - звіт Нацбанку та година запитань до уряду. А серед законопроектів найголовніший - «банківський». Він розблокує Україні кредит від Міжнародного валютного фонду. За що голосуватиме парламент - знає заступниця голови фракції «Слуга Народу», народний депутат Євгенія Кравчук.
Опубліковано https://www.facebook.com/sluganarodu.official/ Слуга Народу Вівторок, 12 травня 2020 р.
Кого обяжут платить культурный сбор, на какие цели и куда он будет перечисляться, депутат Кравчук не сообщила.
Как напоминает издание, в 2014 году после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе правительство Яценюка ввело в Украине новый налог - 1,5% военный сбор с доходов физлиц.
Он был призван помочь армии. Но на деле оказалось, что к войне военный сбор имеет лишь косвенное отношение. Уже 6 лет военный сбор зачисляется в общий фонд госбюджета.
Теперь у Зеленского придумали «культурный сбор».