Кабмін повторно внесе доопрацьовану програму дій у Раду, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що уряд готовий повторно внести до Верховної Ради доопрацьовану програму дій.

"Програму дій уряду спільно з профільними комітетами доопрацьовано, фактично готуємо її до подачі на профільний комітет повторно", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Прем'єр зазначив, що програма дій уряду - це програмний документ, до якого передбачається план дій уряду, який включає терміни, заходи і конкретні показники.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тарифи на електроенергію для населення цього року не підвищуватимуться, - Шмигаль