Тарифи на електроенергію для населення цього року не підвищуватимуться, - Шмигаль
Цього року ціна на електроенергію для українських громадян буде незмінною - 1,68 грн за 1 кВт.
Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"У ЗМІ поширюється неправдива інформація про нібито збільшення тарифів на електроенергію. Не варто вводити наших громадян в оману", - зазначив прем'єр.
За словами Шмигаля, цьогоріч ціна на електроенергію для українських громадян буде незмінною - 1,68 грн за 1 кВт.
"Уряд не допустить віялових відключень. А також забезпечить роботу АЕС. Це дуже важливо і це передбачає енергетичний баланс країни", - підкреслив Шмигаль.
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+3 wake up-UA
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Заходи, запропоновані Антикризовим енергетичним штабом, допоможуть уникнути віялових відключень електрики.
Про це під час години запитань до уряду заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Вчора відбулося засідання комітету з енергетики та ЖКП. Комітет повністю підтримав рішення урядового Антикризового штабу. Позиція парламентарів дозволить якнайшвидше вийти з кризи, у якій знаходиться наша держава. Запропоновані та підтримані депутатами заходи допоможуть підтримати https://www.ukrinform.ua/tag-energetika енергетику , збалансувавши інтереси споживачів, підприємців та енергетиків", - зазначив Шмигаль.
Він наголосив, що ціна для населення залишиться на рівні 1,68 грн за кВт-год. - це найнижчий у Європі показник. Крім того, запропоновані заходи дозволять стабілізувати енергетику та не допустити віялових відключень.
Сьогодні о 14:19•Информационное сопротивление
В оккупированном Российской Федерацией городе Алчевск в Луганской области жители вышли на протест из-за режима самоизоляции, который не планирует отменять местная администрация террористов. Об этом в социальной сети Twitter сообщает журналист Денис Казанский.
«В Алчевске (под контролем ЛНР) люди вышли на акцию протеста против карантина. Слышны выкрики «Нам жить не на что», «Почему не отменили коммунальные платежи?», - пишет Денис Казанский. В Алчевске (под контролем ЛНР) люди вышли на акцию протеста против карантина. Слышны выкрики «Нам жить не на что», «Почему не отменили коммунальные платежи»? pic.twitter.com/c8YzSd8L1N
- Денис Казанський (@den_kazansky) May 13, 2020