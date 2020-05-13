Тарифи на електроенергію для населення цього року не підвищуватимуться, - Шмигаль

Цього року ціна на електроенергію для українських громадян буде незмінною - 1,68 грн за 1 кВт.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"У ЗМІ поширюється неправдива інформація про нібито збільшення тарифів на електроенергію. Не варто вводити наших громадян в оману", - зазначив прем'єр.

За словами Шмигаля, цьогоріч ціна на електроенергію для українських громадян буде незмінною - 1,68 грн за 1 кВт.

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"Уряд не допустить віялових відключень. А також забезпечить роботу АЕС. Це дуже важливо і це передбачає енергетичний баланс країни", - підкреслив Шмигаль.