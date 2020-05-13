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Новини
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Тарифи на електроенергію для населення цього року не підвищуватимуться, - Шмигаль

Тарифи на електроенергію для населення цього року не підвищуватимуться, - Шмигаль

Цього року ціна на електроенергію для українських громадян буде незмінною - 1,68 грн за 1 кВт.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"У ЗМІ поширюється неправдива інформація про нібито збільшення тарифів на електроенергію. Не варто вводити наших громадян в оману", - зазначив прем'єр.

За словами Шмигаля, цьогоріч ціна на електроенергію для українських громадян буде незмінною - 1,68 грн за 1 кВт.

Також читайте: Регулятор спростував інформацію про підвищення тарифів на електроенергію для населення

"Уряд не допустить віялових відключень. А також забезпечить роботу АЕС. Це дуже важливо і це передбачає енергетичний баланс країни", - підкреслив Шмигаль.

Автор: 

тарифи (2073) електроенергія (6289) Шмигаль Денис (4683)


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Топ коментарі
+3
А от з 1 січня 2021 року - так...
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13.05.2020 15:06 Відповісти
+3
Підпувата заява...Так ніби Шмигаль нам робить велику ласку...А між тим електроенергія повинна значно подешевіти...Надто багато її звільнилось у зв"язку з непрацюючими підприємствами,також подешевіли всі енергоносіі...
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13.05.2020 17:32 Відповісти
+1
агась, дайош вєєрниє отключкі по 8 ч. а ля бабаюля
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13.05.2020 15:04 Відповісти
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агась, дайош вєєрниє отключкі по 8 ч. а ля бабаюля
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13.05.2020 15:04 Відповісти
копіпаст "з голови под ногі" по-цензорнетовскі... всьо равні нікто нє дочітаєт

Заходи, запропоновані Антикризовим енергетичним штабом, допоможуть уникнути віялових відключень електрики.
Про це під час години запитань до уряду заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Вчора відбулося засідання комітету з енергетики та ЖКП. Комітет повністю підтримав рішення урядового Антикризового штабу. Позиція парламентарів дозволить якнайшвидше вийти з кризи, у якій знаходиться наша держава. Запропоновані та підтримані депутатами заходи допоможуть підтримати https://www.ukrinform.ua/tag-energetika енергетику , збалансувавши інтереси споживачів, підприємців та енергетиків", - зазначив Шмигаль.
Він наголосив, що ціна для населення залишиться на рівні 1,68 грн за кВт-год. - це найнижчий у Європі показник. Крім того, запропоновані заходи дозволять стабілізувати енергетику та не допустити віялових відключень.
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13.05.2020 15:09 Відповісти
А от з 1 січня 2021 року - так...
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13.05.2020 15:06 Відповісти
А те, що поки є пільга на 100 кВт Шмигаль не говорить!
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13.05.2020 15:08 Відповісти
А вот про льготный ничего не говорят Вы наблюдательный Видимо читали советскую прессу
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13.05.2020 16:12 Відповісти
Нам жить не на что: жители оккупированного Алчевска вышли на протест. ВИДЕО
Сьогодні о 14:19•Информационное сопротивление
В оккупированном Российской Федерацией городе Алчевск в Луганской области жители вышли на протест из-за режима самоизоляции, который не планирует отменять местная администрация террористов. Об этом в социальной сети Twitter сообщает журналист Денис Казанский.

«В Алчевске (под контролем ЛНР) люди вышли на акцию протеста против карантина. Слышны выкрики «Нам жить не на что», «Почему не отменили коммунальные платежи?», - пишет Денис Казанский. В Алчевске (под контролем ЛНР) люди вышли на акцию протеста против карантина. Слышны выкрики «Нам жить не на что», «Почему не отменили коммунальные платежи»? pic.twitter.com/c8YzSd8L1N

- Денис Казанський (@den_kazansky) May 13, 2020
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13.05.2020 15:10 Відповісти
зрада.
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13.05.2020 16:03 Відповісти
При Пэтрi такого не було. Це просто запрошення ху.лу до агресii в Украiну.
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13.05.2020 16:07 Відповісти
Повышаться не будут, просто отменят льготный до 100 квт
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13.05.2020 16:10 Відповісти
Песня эта уже слышна с начала 2014ого, кроме повышений по 2-3 раза на год, толком ничего нового.
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13.05.2020 16:26 Відповісти
Підпувата заява...Так ніби Шмигаль нам робить велику ласку...А між тим електроенергія повинна значно подешевіти...Надто багато її звільнилось у зв"язку з непрацюючими підприємствами,також подешевіли всі енергоносіі...
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13.05.2020 17:32 Відповісти
А що буде із тарифом 90 копійок за перші 100 кВт? Незаможні громадяни економлять і витрачають в межах 100 кВт на місяць. Скасування цієї пільги призведе до подальшого зубожіння народу.
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13.05.2020 18:57 Відповісти
Хто взагалі говорить про подорожчаня? Яка взагалі може бути причина? Попит впав, а значить ціна має падати, а не рости. В Європі рекордно низька ціна на електроенергію, а ціна для промисловості вдвічі нижча, ніж в Україні.
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13.05.2020 19:26 Відповісти
 
 