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Новости Пожары в Украине
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Все пожары в лесных массивах Зоны отчуждения ликвидированы, - Зеленский

Все пожары в лесных массивах Зоны отчуждения ликвидированы, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям за ликвидацию пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения и большинства очагов огня в Житомирской области.

Об этом он сказал в видеообращении к украинцам в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас я хочу, прежде всего, поблагодарить наших пожарных и спасателей. Последние дни тема пожаров потеряла хайп для некоторых СМИ и постепенно исчезла из информационного пространства. Тем не менее, наши пожарные и спасатели продолжали свою ежедневную работу. И по состоянию на сегодня в Житомирской области ликвидировано большинство очагов огня, а на территории Зоны отчуждения все пожары в лесных массивах ликвидированы. Спасибо за вашу тяжелую работу", - отметил Зеленский.

Читайте также: За прошедшую неделю во время пожаров в Украине погибли 24 человека, на водных объектах - 17, - ГСЧС

Зеленский Владимир (21108) пожар (5985) ЧАЭС (569)


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Топ комментарии
+4
Спасибо природе, дождям.
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13.05.2020 17:11 Ответить
+1
КАнЄШна... Дощі пішли то й ліквідірАвАлі...
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13.05.2020 19:15 Ответить
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13.05.2020 17:06 Ответить
Сказал и вытер копоть с лица.
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13.05.2020 17:06 Ответить
сам тушил ?
Все пожары в лесных массивах Зоны отчуждения ликвидированы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9670
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13.05.2020 17:09 Ответить
Спасибо природе, дождям.
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13.05.2020 17:11 Ответить
С пожарами мы поняли все окей , а что там с верховодкой , огородами , канализацией и так далее. Или там ещё не всё хорошо ,что бы президент нас проинформировал. Я так понял хорошие новости только зеля нам докладывать будет. Уровень хороших новостей в стране не тянет даже до главы района, ВСЁ ХРЕНОВО!
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13.05.2020 17:20 Ответить
Бобка как бункерное ***** видосики пилит😂
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13.05.2020 17:25 Ответить
Ознайомтеся з останнімии новинами у щоденній програмі з ОП у виконанні самого.
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13.05.2020 17:27 Ответить
Бл***** ! так он у нас ещё и главный пожарник ! Где-то уже такое было. И друг спортсменов..И друг детей... и думает за нас всех... угу...
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13.05.2020 17:28 Ответить
Ему нечем больше заняться?
Если он так хочет каждый день трепать языком с телеэкрана, то пошел бы работать телеведущим в новостях!
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13.05.2020 17:28 Ответить
Значит весь строевой лес вывезли уже "из очагов возгорания", можно рапортовать "о победе над возгораниями"...
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13.05.2020 17:43 Ответить
КАнЄШна... Дощі пішли то й ліквідірАвАлі...
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13.05.2020 19:15 Ответить
ЧТОБ У ТЕБЯ ДОМА ТАК ЛИКВИДИРОВАЛИ !!!
Всі пожежі в лісових масивах Зони відчуження ліквідовано, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1990
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13.05.2020 21:37 Ответить
 
 