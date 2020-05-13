Всі пожежі в лісових масивах Зони відчуження ліквідовано, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував співробітникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій за ліквідацію пожеж у Чорнобильській зоні відчуження і більшість осередків вогню в Житомирській області.

Про це він сказав у відеозверненні до українців у середу, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз я хочу, насамперед, подякувати нашим пожежникам і рятувальникам. Останніми днями тема пожежі втратила хайп для деяких ЗМІ і поступово зникла з інформаційного простору. Проте, наші пожежники і рятувальники продовжували свою щоденну роботу. І станом на сьогодні в Житомирській області ліквідовано більшість осередків вогню, а на території Зони відчуження всі пожежі в лісових масивах ліквідовано. Дякую за вашу важку роботу", - зазначив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від початку року під час пожеж в Україні загинуло 740 осіб, - ДСНС