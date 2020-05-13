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Новини Пожежі в Україні
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Всі пожежі в лісових масивах Зони відчуження ліквідовано, - Зеленський

Всі пожежі в лісових масивах Зони відчуження ліквідовано, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував співробітникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій за ліквідацію пожеж у Чорнобильській зоні відчуження і більшість осередків вогню в Житомирській області.

Про це він сказав у відеозверненні до українців у середу, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз я хочу, насамперед, подякувати нашим пожежникам і рятувальникам. Останніми днями тема пожежі втратила хайп для деяких ЗМІ і поступово зникла з інформаційного простору. Проте, наші пожежники і рятувальники продовжували свою щоденну роботу. І станом на сьогодні в Житомирській області ліквідовано більшість осередків вогню, а на території Зони відчуження всі пожежі в лісових масивах ліквідовано. Дякую за вашу важку роботу", - зазначив Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24607) пожежа (4367) ЧАЕС (545)


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Топ коментарі
+4
Спасибо природе, дождям.
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13.05.2020 17:11 Відповісти
+1
КАнЄШна... Дощі пішли то й ліквідірАвАлі...
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13.05.2020 19:15 Відповісти
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13.05.2020 17:06 Відповісти
Сказал и вытер копоть с лица.
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13.05.2020 17:06 Відповісти
сам тушил ?
Все пожары в лесных массивах Зоны отчуждения ликвидированы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9670
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13.05.2020 17:09 Відповісти
Спасибо природе, дождям.
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13.05.2020 17:11 Відповісти
С пожарами мы поняли все окей , а что там с верховодкой , огородами , канализацией и так далее. Или там ещё не всё хорошо ,что бы президент нас проинформировал. Я так понял хорошие новости только зеля нам докладывать будет. Уровень хороших новостей в стране не тянет даже до главы района, ВСЁ ХРЕНОВО!
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13.05.2020 17:20 Відповісти
Бобка как бункерное ***** видосики пилит😂
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13.05.2020 17:25 Відповісти
Ознайомтеся з останнімии новинами у щоденній програмі з ОП у виконанні самого.
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13.05.2020 17:27 Відповісти
Бл***** ! так он у нас ещё и главный пожарник ! Где-то уже такое было. И друг спортсменов..И друг детей... и думает за нас всех... угу...
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13.05.2020 17:28 Відповісти
Ему нечем больше заняться?
Если он так хочет каждый день трепать языком с телеэкрана, то пошел бы работать телеведущим в новостях!
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13.05.2020 17:28 Відповісти
Значит весь строевой лес вывезли уже "из очагов возгорания", можно рапортовать "о победе над возгораниями"...
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13.05.2020 17:43 Відповісти
КАнЄШна... Дощі пішли то й ліквідірАвАлі...
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13.05.2020 19:15 Відповісти
ЧТОБ У ТЕБЯ ДОМА ТАК ЛИКВИДИРОВАЛИ !!!
Всі пожежі в лісових масивах Зони відчуження ліквідовано, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1990
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13.05.2020 21:37 Відповісти
 
 