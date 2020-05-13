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Страны Евросоюза начнут открывать внутренние границы для летних отпусков, - еврокомиссар Йоханссон

Страны Евросоюза начнут открывать внутренние границы для летних отпусков, - еврокомиссар Йоханссон

Страны Европейского союза намерены с середины июня постепенно открывать внутренние границы, но пока даже еще не обсуждали вопрос об открытии внешних границ.

Об этом сказала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Мы должны начать обсуждение вопроса (об открытии внешних границ), но пока не приступили к этому", - отметила Йоханссон.

Еврокомиссия представила в среду принципы и рекомендации в помощь государствам-членам по возобновлению в летний сезон туристической активности, замороженной кризисом пандемии COVID-19.

"Постепенный подход, - продолжила Йоханссон, - предполагает сначала решение каждой из стран-членов об открытии своих границ, затем (должно следовать) решение о внутренних границах шенгенского пространства и ЕС, и только потом мы будем думать, как открывать внешние границы (союза). Но пока мы не обсуждали этого, и на сегодняшний день нет рекомендаций на этот счет".

Йоханссон приветствовала уже объявленные договоренности некоторых стран ЕС о взаимном открытии границ после 15 июня для поездок своих граждан в летние отпуска.

"Я не считаю эти решения преждевременными и думаю, что это правильный шаг, - сказала она, отвечая на вопросы. - Мы должны помнить, что многие страны ЕС вообще не вводили какого-либо контроля на внутренних границах".

"Думаю, что они провели соответствующую оценку ситуации или сделают это в рабочем порядке", - добавила она.

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Автор: 

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Вот и сказочке конец.
ЕС откроется, а ЗЕленая будка нет.
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13.05.2020 18:05 Ответить
Что и с кацапами не откроется ? Так это же хорошо! Петины торговые партнеры сильно расстроятся при этом
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13.05.2020 19:10 Ответить
тобі пєтя по ночах ще не сниться?
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14.05.2020 00:01 Ответить
Скорее бы! Украинские пенсионеры и малоимущие потирают нервно руки в ожидании момента, когда можно будет тратить свои безразмерные пенсии в одной из европейских стран.
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13.05.2020 18:55 Ответить
Гут, а то вже думав накрилась моя Португалія як відпочинок
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13.05.2020 19:07 Ответить
Нехай пощастить!
А моя дружина постійно цікавиться обстановкою в Туреччині, конкретно - у провінції Мугла. І щоби кацапів там не було від слова зовсім.
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13.05.2020 21:23 Ответить
Я зазвичай коли замовляю готель питаю чи є в них на той період що хочу замовити , гості з росіі . А потім вже ( в залежності від відповіді) цікавлюсь іншіми моментами
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14.05.2020 00:44 Ответить
 
 