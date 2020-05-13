Операция "Отпуск". Когда пустят самолеты? ВИДЕО
В новом выпуске "Без цензуры" журналист Богдан Буткевич рассуждает, удастся ли этим летом вырваться за границу в отпуск. И выводы пока неутешительные.
Новость о возобновлении рейсов с Украиной от ведущих европейских авиакомпаний стала для многих бальзамом для души, особенно после скандала с запретом на выезд для заробитчан. И когда много людей уже обрадовалось, что смогут вырваться в другие страны, МИД и Мининфраструктуры вылили на голову ведро холодной воды. Мол, на поездки за границу летом лучше не рассчитывать.
Итак, ищем логику в действиях власти. Согласно какой стратегии Украина будет выходить из карантинного кризиса - по версии главного санитарного врача Ляшко? Когда мы откроем границы и почему единственные среди соседей полностью их закрыли?
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Как сообщалось ранее, в Мининфраструктуры отметили, что пассажирам необходимо ориентироваться на официальные заявления и решения правительства.
Также там напомнили, что сейчас ЕС сообщил, что до 15 июня не рекомендуется открытие границ для граждан третьих стран.
Ранее стало известно, что некоторые авиакомпании открыли бронирование билетов на рейсы из Украины на конец мая и июнь. Так, например, "Международные авиалинии Украины" открыли бронирование на рейсы с 23 мая, а Wizz Air, Ryanair и Lufthansa рейсы в июне.
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Но главным вопросом почему-то является не "давайте придумаем, как выявить всех больных и остановить заразу вообще" или "давайте разберемся с работой поближе к дому, чтобы пешком ходить, а не на метро ездить туда", а "что делать с путёвками" и "когда метро запустят".
В Италии уже регистрируют меньше, чем у нас. И они прошли через реально жесткий карантин в нескольких областях - с многотысячными штрафами за безмасочный или бессмысленный выход из дому. А у нас полиция только пальчиком журила тех, кто чуть не по 20 человек в обнимку, кашляя на улице толпами лазили - а на остальных пофиг.
Докладаю-румынская TAROM была крупнейшим эксплуатантом этой машины и вот, что пишет человек:
https://www.knaviation.net/flying-on-lisunov-li-2-budapest/
Перевод.
Если самолет выше кажется вам знакомым, то это потому, что он выглядит как хорошо известный Douglas DC-3. Однако, вместо того, чтобы быть DC-3, это лицензионная советская версия DC-3, Lisunov Li-2. Еще в октябре 2018 года у меня была возможность лететь на коротком обзорном полете над Будапештом на борту последнего оставшегося летного аппарата такого типа, HA-LIX. Вы можете прочитать о полете ниже в этой статье.
Кто хочет меня обозвать дилетантом - лучше готовьтесь!
Именно этот экземпляр капитально отремонтирован в 2001 году.
Мо, в Черновцы летал другой, экземпляр, типо, этого, с 2010 года, превращенный кафе, хз.
А это Вам... отчаянный врунишка. Ю-52 тоже летал с пассажирами!!! Но полёты ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ!!! То есть покататься на историческом самолёте!!!)))) Почувствуйте разницу с Вашим бредом о пассажирских перевозках на Ли-2 в Украине в начале 2000-х)))))
Я правильно описал ваше поведение в феврале-марте?
Нормальный человек всё бросил бы и ломанулся домой в феврале. И ни под каким видом не попёрся бы феврале-марте куда-либо из страны.
Но вы не такой. И у вас виноваты все, кроме вас - дебила...