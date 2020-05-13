Операция "Отпуск". Когда пустят самолеты? ВИДЕО

В новом выпуске "Без цензуры" журналист Богдан Буткевич рассуждает, удастся ли этим летом вырваться за границу в отпуск. И выводы пока неутешительные.

Новость о возобновлении рейсов с Украиной от ведущих европейских авиакомпаний стала для многих бальзамом для души, особенно после скандала с запретом на выезд для заробитчан. И когда много людей уже обрадовалось, что смогут вырваться в другие страны, МИД и Мининфраструктуры вылили на голову ведро холодной воды. Мол, на поездки за границу летом лучше не рассчитывать.

Итак, ищем логику в действиях власти. Согласно какой стратегии Украина будет выходить из карантинного кризиса - по версии главного санитарного врача Ляшко? Когда мы откроем границы и почему единственные среди соседей полностью их закрыли?

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Как сообщалось ранее, в Мининфраструктуры отметили, что пассажирам необходимо ориентироваться на официальные заявления и решения правительства.

Также там напомнили, что сейчас ЕС сообщил, что до 15 июня не рекомендуется открытие границ для граждан третьих стран.

Ранее стало известно, что некоторые авиакомпании открыли бронирование билетов на рейсы из Украины на конец мая и июнь. Так, например, "Международные авиалинии Украины" открыли бронирование на рейсы с 23 мая, а Wizz Air, Ryanair и Lufthansa рейсы в июне.