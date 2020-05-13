Операція "Відпустка". Коли пустять літаки? ВIДЕО
У новому випуску "Без цензури" журналіст Богдан Буткевич розмірковує, чи вдасться цього літа вирватися за кордон у відпустку. І висновки поки невтішні.
Новина про відновлення рейсів із України від провідних європейських авіакомпаній стала для багатьох бальзамом для душі, надто після скандалу із забороною на виїзд для заробітчан. І коли купа людей вже зраділи, що можуть вирватися із маленького концтабору, МЗС і Мінінфраструктури вилили на голову відро холодної води. Мовляв, на поїздки за кордон влітку краще не розраховувати.
Отже, шукаємо логіку в діях влади. Згідно з якою стратегією Україна буде виходити із карантинної кризи - за версією головного санлікаря Ляшка? Коли ми відкриємо кордони та чому єдині серед сусідів повністю їх закрили?
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Як повідомлялося раніше, в Мінінфраструктури зазначили, що пасажирам необхідно орієнтуватися на офіційні заяви та рішення уряду.
Також там нагадали, що ЄС повідомив, що до 15 червня не рекомендується відкриття кордонів для громадян третіх країн.
Раніше стало відомо, що деякі авіакомпанії відкрили бронювання квитків на рейси з України на кінець травня і червень. Так, наприклад, "Міжнародні авіалінії України" відкрили бронювання на рейси з 23 травня, а Wizz Air, Ryanair і Lufthansa на рейси в червні.
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Но главным вопросом почему-то является не "давайте придумаем, как выявить всех больных и остановить заразу вообще" или "давайте разберемся с работой поближе к дому, чтобы пешком ходить, а не на метро ездить туда", а "что делать с путёвками" и "когда метро запустят".
В Италии уже регистрируют меньше, чем у нас. И они прошли через реально жесткий карантин в нескольких областях - с многотысячными штрафами за безмасочный или бессмысленный выход из дому. А у нас полиция только пальчиком журила тех, кто чуть не по 20 человек в обнимку, кашляя на улице толпами лазили - а на остальных пофиг.
Докладаю-румынская TAROM была крупнейшим эксплуатантом этой машины и вот, что пишет человек:
https://www.knaviation.net/flying-on-lisunov-li-2-budapest/
Перевод.
Если самолет выше кажется вам знакомым, то это потому, что он выглядит как хорошо известный Douglas DC-3. Однако, вместо того, чтобы быть DC-3, это лицензионная советская версия DC-3, Lisunov Li-2. Еще в октябре 2018 года у меня была возможность лететь на коротком обзорном полете над Будапештом на борту последнего оставшегося летного аппарата такого типа, HA-LIX. Вы можете прочитать о полете ниже в этой статье.
Кто хочет меня обозвать дилетантом - лучше готовьтесь!
Именно этот экземпляр капитально отремонтирован в 2001 году.
Мо, в Черновцы летал другой, экземпляр, типо, этого, с 2010 года, превращенный кафе, хз.
А это Вам... отчаянный врунишка. Ю-52 тоже летал с пассажирами!!! Но полёты ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ!!! То есть покататься на историческом самолёте!!!)))) Почувствуйте разницу с Вашим бредом о пассажирских перевозках на Ли-2 в Украине в начале 2000-х)))))
Я правильно описал ваше поведение в феврале-марте?
Нормальный человек всё бросил бы и ломанулся домой в феврале. И ни под каким видом не попёрся бы феврале-марте куда-либо из страны.
Но вы не такой. И у вас виноваты все, кроме вас - дебила...