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Операція "Відпустка". Коли пустять літаки? ВIДЕО

У новому випуску "Без цензури" журналіст Богдан Буткевич розмірковує, чи вдасться цього літа вирватися за кордон у відпустку. І висновки поки невтішні.

Новина про відновлення рейсів із України від провідних європейських авіакомпаній стала для багатьох бальзамом для душі, надто після скандалу із забороною на виїзд для заробітчан. І коли купа людей вже зраділи, що можуть вирватися із маленького концтабору, МЗС і Мінінфраструктури вилили на голову відро холодної води. Мовляв, на поїздки за кордон влітку краще не розраховувати.

Отже, шукаємо логіку в діях влади. Згідно з якою стратегією Україна буде виходити із карантинної кризи - за версією головного санлікаря Ляшка? Коли ми відкриємо кордони та чому єдині серед сусідів повністю їх закрили?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.

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Як повідомлялося раніше, в Мінінфраструктури зазначили, що пасажирам необхідно орієнтуватися на офіційні заяви та рішення уряду.

Також там нагадали, що ЄС повідомив, що до 15 червня не рекомендується відкриття кордонів для громадян третіх країн.

Раніше стало відомо, що деякі авіакомпанії відкрили бронювання квитків на рейси з України на кінець травня і червень. Так, наприклад, "Міжнародні авіалінії України" відкрили бронювання на рейси з 23 травня, а Wizz Air, Ryanair і Lufthansa на рейси в червні.

Автор: 

карантин (18172) відпочинок (231) відпустка (123) авіасполучення (3071) COVID-19 (19765) Буткевич Богдан (438) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Мне тоже интересно, если заробитчан пускают за границу почему отдыхающих не пускают? Или для отдыха нужно покупать рабочий аусвайс у Шмыгаля? Если уже сняли карантин то для всех давайте. Иначе ето уже не равноправие
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13.05.2020 14:30
+2
О, наконец-то озаботились тяжелой судьбинушкой зубожилых, которые за карантин потеряли все деньги, работу, здоровье и семью - но летом уже намылились по турциям, египтам и рыгаловкам одесской области.
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13.05.2020 14:34
+2
Брехня!
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13.05.2020 15:08
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Мне тоже интересно, если заробитчан пускают за границу почему отдыхающих не пускают? Или для отдыха нужно покупать рабочий аусвайс у Шмыгаля? Если уже сняли карантин то для всех давайте. Иначе ето уже не равноправие
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13.05.2020 14:30 Відповісти
О, наконец-то озаботились тяжелой судьбинушкой зубожилых, которые за карантин потеряли все деньги, работу, здоровье и семью - но летом уже намылились по турциям, египтам и рыгаловкам одесской области.
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13.05.2020 14:34 Відповісти
Кацапе, тобі точно не світить ані туреччина, ані ригаловки Одещини. Аддихай в рязані.
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13.05.2020 21:32 Відповісти
я вот не кацап, но тоже не очень понимаю: снижения регистраций количества зараженных нет (это при полной отмене массовых мероприятий, закрытии всего, кроме супермаркетов, останове общественного транспорта), лаборатории наши работают на пределе - было бы больше лабораторий, регистрировали бы больше зараженныых - т.е. зараза продолжает свободно почти распространяться.

Но главным вопросом почему-то является не "давайте придумаем, как выявить всех больных и остановить заразу вообще" или "давайте разберемся с работой поближе к дому, чтобы пешком ходить, а не на метро ездить туда", а "что делать с путёвками" и "когда метро запустят".

В Италии уже регистрируют меньше, чем у нас. И они прошли через реально жесткий карантин в нескольких областях - с многотысячными штрафами за безмасочный или бессмысленный выход из дому. А у нас полиция только пальчиком журила тех, кто чуть не по 20 человек в обнимку, кашляя на улице толпами лазили - а на остальных пофиг.
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14.05.2020 10:56 Відповісти
Им уже ответили что в других странах еще не снят запрет на вьезд.
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13.05.2020 14:37 Відповісти
Брехня!
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13.05.2020 15:08 Відповісти
После 10 июня, думаю, рынок авиаперевозок начнет функционировать!
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13.05.2020 14:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=yvRn76Fqyzc Не годится ездить в Ниццу...( Ленинград) Шнур, как в воду глядел!
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13.05.2020 14:52 Відповісти
Кто то со мной спорил, что Ли-2 давно не летают и в начале 2000-х не мог летать по маршруту Черновцы- Тимишоара.
Докладаю-румынская TAROM была крупнейшим эксплуатантом этой машины и вот, что пишет человек:
https://www.knaviation.net/flying-on-lisunov-li-2-budapest/
Перевод.
Если самолет выше кажется вам знакомым, то это потому, что он выглядит как хорошо известный Douglas DC-3. Однако, вместо того, чтобы быть DC-3, это лицензионная советская версия DC-3, Lisunov Li-2. Еще в октябре 2018 года у меня была возможность лететь на коротком обзорном полете над Будапештом на борту последнего оставшегося летного аппарата такого типа, HA-LIX. Вы можете прочитать о полете ниже в этой статье.

Операція "Відпустка". Коли пустять літаки? - Цензор.НЕТ 7744
Кто хочет меня обозвать дилетантом - лучше готовьтесь!
Именно этот экземпляр капитально отремонтирован в 2001 году.
Мо, в Черновцы летал другой, экземпляр, типо, этого, с 2010 года, превращенный кафе, хз.
Операція "Відпустка". Коли пустять літаки? - Цензор.НЕТ 2085
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13.05.2020 15:02 Відповісти
А зачем с Вами спорить, если Вы заведомо врёте и не умеете даже соображать...читая! Такие самолёты в СССР прекратили полёты в середине 70-х. Это я Вам , далёкому от авиации и брехливому до отчаяния...повторяю. А в статье написано о ДЕМОСТРАЦИОННОМ полёте единственного оставшегося ДС-3 в Венгрии. И я Вам там о немецком Ю-52 написал. Может он с Черновцов летал , как Вы тупо смешили народ полётами Ли-2 с пассажирами с Черновцов в Тимишоару в начале 2000-х? Или умеем читать, но не умеем понимать, о чём написано? ))))
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14.05.2020 13:33 Відповісти
https://www.dw.com/ru/lufthansa-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B5-%D1%8E/a-42167942

А это Вам... отчаянный врунишка. Ю-52 тоже летал с пассажирами!!! Но полёты ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ!!! То есть покататься на историческом самолёте!!!)))) Почувствуйте разницу с Вашим бредом о пассажирских перевозках на Ли-2 в Украине в начале 2000-х)))))
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14.05.2020 13:38 Відповісти
А кажуть, що в нас зубожіння... ?! У найбіднішої країни проблеми: відпустка, поседеньки в кафе і ресторанах, поїздки за кордон(робота, навчання виключення).
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13.05.2020 19:52 Відповісти
Пока не позвонят Оттуда, и не скажут "вы *******, открывайте небо а то..." наши мойши и не почухаются. Держать и не пущать! Бывшие братья так учили. Хотя, думаю, кацапы раньше наших полетят. Вспомните СССР. Даже в Болгарию могли выехать либо рекордсменка-доярка, либо передовик комбайнер. И власти спокойнее(за здоровье народное)).
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13.05.2020 22:42 Відповісти
А тем, кто бурчит на соотечественников, желающих мир посмотреть, скажу-завидуйте молча. Из Польши в Норвегию летал - 30 евро(туда-назад). Это 2 раза из супермаркета с полупустой корзиной выйти. Сидите дома.
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13.05.2020 22:46 Відповісти
Будкевич - балабол ! Если он говорит , что компании летают , то пусть попробует взять билет , напримет Фару- Лондон или Фару- Франкфурт ? Раньше в это время только Ryanair в Лондон в свой аэропорт Стантед делало 5 рейсов в день , плюс Easyjet тоже 5 рейсов в день в Лютон , плюс British airways пару в день , и это только в Лондон и назад , а еще Манчестер , Бирмингем , Дублин, Глазго, и это только Британия и Ирландия , а еще Германия, Франция, Швейцария , Испания и другие страны .Каждые 2 минуты взлетали и садились самолеты , сейчас - голяк , тишина .
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14.05.2020 01:01 Відповісти
Вы правы на все 100. Пассажирские перевозки абсолютное большинство стран запретили. Возможны только на возврат в страну проживания и то без пересадок. В небе в основном грузовики и переоборудованные временно под грузовики пассажирские. В абсолютном большинстве стран даже экипажи самолётов не выпускают из самолётов. Летают по 2 экипажа. Если выпускают, то только в определённые отели без права выхода из номера и только для отдыха. О пассажирах из других стран и речи не идёт.!!!
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14.05.2020 13:44 Відповісти
Вот так вот и рождаются сказки и фейки и недовольства у "свидетелей мирового заговора".
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14.05.2020 14:24 Відповісти
Будьте вы прокляты, уроды. Я больше двух месяцев не могу попасть домой
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14.05.2020 02:26 Відповісти
т.е. в преддверии большого п*здеца, когда по всем каналам уже больше месяца (весь февраль и весь март) шли новости "в кетае эпидемия, страна остановила экономику, в италии 10000 зараженных, смертность стариков 15-30%" вы или сидели в своей забугорщине ровно на жопе, или попёрлись в свою забугорщину, "патамушта путёвка, билеты, и ваще нужна".

Я правильно описал ваше поведение в феврале-марте?

Нормальный человек всё бросил бы и ломанулся домой в феврале. И ни под каким видом не попёрся бы феврале-марте куда-либо из страны.

Но вы не такой. И у вас виноваты все, кроме вас - дебила...
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14.05.2020 11:05 Відповісти
откуда?
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14.05.2020 13:39 Відповісти
 
 