Операція "Відпустка". Коли пустять літаки? ВIДЕО

У новому випуску "Без цензури" журналіст Богдан Буткевич розмірковує, чи вдасться цього літа вирватися за кордон у відпустку. І висновки поки невтішні.

Новина про відновлення рейсів із України від провідних європейських авіакомпаній стала для багатьох бальзамом для душі, надто після скандалу із забороною на виїзд для заробітчан. І коли купа людей вже зраділи, що можуть вирватися із маленького концтабору, МЗС і Мінінфраструктури вилили на голову відро холодної води. Мовляв, на поїздки за кордон влітку краще не розраховувати.

Отже, шукаємо логіку в діях влади. Згідно з якою стратегією Україна буде виходити із карантинної кризи - за версією головного санлікаря Ляшка? Коли ми відкриємо кордони та чому єдині серед сусідів повністю їх закрили?

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Як повідомлялося раніше, в Мінінфраструктури зазначили, що пасажирам необхідно орієнтуватися на офіційні заяви та рішення уряду.

Також там нагадали, що ЄС повідомив, що до 15 червня не рекомендується відкриття кордонів для громадян третіх країн.

Раніше стало відомо, що деякі авіакомпанії відкрили бронювання квитків на рейси з України на кінець травня і червень. Так, наприклад, "Міжнародні авіалінії України" відкрили бронювання на рейси з 23 травня, а Wizz Air, Ryanair і Lufthansa на рейси в червні.