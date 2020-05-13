Новым главой Госэкоинспекции Кабмин назначил Малеваного

Кабинет министров Украины назначил Андрея Малеваного председателем Государственной экологической инспекции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Фейсбук представителя Кабмина в Верховной Раде Василия Мокана.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства 13 мая.

Отметим, с конца 2019 Госэкоинспекцию возглавлял бывший народный депутат Егор Фирсов.

До этого назначения, Малеваный занимал должность начальника управления экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации.

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