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Новости
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Новым главой Госэкоинспекции Кабмин назначил Малеваного

Новым главой Госэкоинспекции Кабмин назначил Малеваного

Кабинет министров Украины назначил Андрея Малеваного председателем Государственной экологической инспекции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Фейсбук  представителя Кабмина в Верховной Раде Василия Мокана.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства 13 мая.

Отметим, с конца 2019 Госэкоинспекцию возглавлял бывший народный депутат Егор Фирсов.

До этого назначения, Малеваный занимал должность начальника управления экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": И.о. главы Госэкоинспекции Фирсов заявил, что его уволили: Причин не объясняли

Автор: 

Госэкоинспекция (148) Фирсов Егор (154) Мокан Василий (44) Малеваный Андрей (22)


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Топ комментарии
+4
стопудово малеваный купил себе должность у брата дерьмака. жаль, лерос не записал эту встречу.
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13.05.2020 18:30 Ответить
+3
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Телеканал "Прямий"

@prm_ua

·https://twitter.com/prm_ua/status/1260557180543160320 1 ч

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не зміг відповісти на прості питання.

https://twitter.com/i/status/1260557180543160320
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13.05.2020 18:05 Ответить
+3
Фамилии одна краше другой, да и рожи такие, что видно невооруженным глазом все.
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13.05.2020 18:08 Ответить
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https://twitter.com/prm_ua
https://twitter.com/prm_ua

Телеканал "Прямий"

@prm_ua

·https://twitter.com/prm_ua/status/1260557180543160320 1 ч

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не зміг відповісти на прості питання.

https://twitter.com/i/status/1260557180543160320
показать весь комментарий
13.05.2020 18:05 Ответить
30 лет подряд в экологической инспекции работали самые неисправимые взяточники. Неужели при шмаркле мы наконец искореним эту традицию?
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13.05.2020 18:07 Ответить
Фамилии одна краше другой, да и рожи такие, что видно невооруженным глазом все.
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13.05.2020 18:08 Ответить
стопудово малеваный купил себе должность у брата дерьмака. жаль, лерос не записал эту встречу.
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13.05.2020 18:30 Ответить
Фирсов пошёл на ум, теперь рулить будет человечек Ахметки. А место такое хлебное, что просто дух захватывает. В общем, стали жить по-новому...
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13.05.2020 18:56 Ответить
Тоже ювелир- адвокат- скрипач- уролог?
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13.05.2020 19:01 Ответить
https://rubryka.com/2020/05/13/kabmin-hoche-pryznachyty-na-derzhekoinspektsiyu-odioznogo-chynovnyka/ Корупціонер Мальований
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13.05.2020 19:07 Ответить
слов нет. Фирсов был честным парнем, а поставили человека из старой системы.
Извините, но этот Кабмин реально о....л и должен закончить в тюрьме.
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13.05.2020 19:40 Ответить
 
 