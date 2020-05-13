Новым главой Госэкоинспекции Кабмин назначил Малеваного
Кабинет министров Украины назначил Андрея Малеваного председателем Государственной экологической инспекции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Фейсбук представителя Кабмина в Верховной Раде Василия Мокана.
Соответствующее решение приняли на заседании правительства 13 мая.
Отметим, с конца 2019 Госэкоинспекцию возглавлял бывший народный депутат Егор Фирсов.
До этого назначения, Малеваный занимал должность начальника управления экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации.
Топ комментарии
+4 Ihor V
показать весь комментарий13.05.2020 18:30 Ответить Ссылка
+3 Перехватчик
показать весь комментарий13.05.2020 18:05 Ответить Ссылка
+3 Pavel Preobrazhenskiy
показать весь комментарий13.05.2020 18:08 Ответить Ссылка
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Телеканал "Прямий"
@prm_ua
·https://twitter.com/prm_ua/status/1260557180543160320 1 ч
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не зміг відповісти на прості питання.
https://twitter.com/i/status/1260557180543160320
Извините, но этот Кабмин реально о....л и должен закончить в тюрьме.