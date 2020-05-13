Новим головою Держекоінспекції Кабмін призначив Мальованого

Кабінет міністрів України призначив Андрія Мальованого головою Державної екологічної інспекції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Фейсбук представника Кабміну у Верховній Раді Василя Мокана.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 13 травня, повідомив він.

Зазначимо, з кінця 2019 Держекоінспекції очолював колишній народний депутат Єгор Фірсов.

До цього призначення, Мальований обіймав посаду начальника управління екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації.

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