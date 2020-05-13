Новим головою Держекоінспекції Кабмін призначив Мальованого
Кабінет міністрів України призначив Андрія Мальованого головою Державної екологічної інспекції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Фейсбук представника Кабміну у Верховній Раді Василя Мокана.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 13 травня, повідомив він.
Зазначимо, з кінця 2019 Держекоінспекції очолював колишній народний депутат Єгор Фірсов.
До цього призначення, Мальований обіймав посаду начальника управління екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації.
Топ коментарі
+4 Ihor V
показати весь коментар13.05.2020 18:30 Відповісти Посилання
+3 Перехватчик
показати весь коментар13.05.2020 18:05 Відповісти Посилання
+3 Pavel Preobrazhenskiy
показати весь коментар13.05.2020 18:08 Відповісти Посилання
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не зміг відповісти на прості питання.
https://twitter.com/i/status/1260557180543160320
Извините, но этот Кабмин реально о....л и должен закончить в тюрьме.