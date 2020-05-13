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Новим головою Держекоінспекції Кабмін призначив Мальованого

Новим головою Держекоінспекції Кабмін призначив Мальованого

Кабінет міністрів України призначив Андрія Мальованого головою Державної екологічної інспекції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Фейсбук представника Кабміну у Верховній Раді Василя Мокана.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 13 травня, повідомив він.

Зазначимо, з кінця 2019 Держекоінспекції очолював колишній народний депутат Єгор Фірсов.

До цього призначення, Мальований обіймав посаду начальника управління екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В.о. голови Держекоінспекції Фірсов заявив, що його звільнили: Причин не пояснювали

Автор: 

Держекоінспекція (248) Фірсов Єгор (123) Мокан Василь (55) Мальований Андрій (28)


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Топ коментарі
+4
стопудово малеваный купил себе должность у брата дерьмака. жаль, лерос не записал эту встречу.
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13.05.2020 18:30 Відповісти
+3
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Телеканал "Прямий"

@prm_ua

·https://twitter.com/prm_ua/status/1260557180543160320 1 ч

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не зміг відповісти на прості питання.

https://twitter.com/i/status/1260557180543160320
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13.05.2020 18:05 Відповісти
+3
Фамилии одна краше другой, да и рожи такие, что видно невооруженным глазом все.
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13.05.2020 18:08 Відповісти
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https://twitter.com/prm_ua

Телеканал "Прямий"

@prm_ua

·https://twitter.com/prm_ua/status/1260557180543160320 1 ч

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не зміг відповісти на прості питання.

https://twitter.com/i/status/1260557180543160320
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13.05.2020 18:05 Відповісти
30 лет подряд в экологической инспекции работали самые неисправимые взяточники. Неужели при шмаркле мы наконец искореним эту традицию?
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13.05.2020 18:07 Відповісти
Фамилии одна краше другой, да и рожи такие, что видно невооруженным глазом все.
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13.05.2020 18:08 Відповісти
стопудово малеваный купил себе должность у брата дерьмака. жаль, лерос не записал эту встречу.
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13.05.2020 18:30 Відповісти
Фирсов пошёл на ум, теперь рулить будет человечек Ахметки. А место такое хлебное, что просто дух захватывает. В общем, стали жить по-новому...
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13.05.2020 18:56 Відповісти
Тоже ювелир- адвокат- скрипач- уролог?
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13.05.2020 19:01 Відповісти
https://rubryka.com/2020/05/13/kabmin-hoche-pryznachyty-na-derzhekoinspektsiyu-odioznogo-chynovnyka/ Корупціонер Мальований
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13.05.2020 19:07 Відповісти
слов нет. Фирсов был честным парнем, а поставили человека из старой системы.
Извините, но этот Кабмин реально о....л и должен закончить в тюрьме.
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13.05.2020 19:40 Відповісти
 
 