УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13330 відвідувачів онлайн
Новини
13 494 74

В.о. голови Держекоінспекції Фірсов заявив, що його звільнили: Причин не пояснювали

В.о. голови Держекоінспекції Фірсов заявив, що його звільнили: Причин не пояснювали

В.о. голови Держекоінспекції Єгора Фірсова звільнили із посади. За його словами, це сталося без пояснення будь-яких причин такого рішення уряду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на канал Фірсова в Telegram.

"Сьогодні рішенням Кабінету міністрів я закінчив роботу на посаді виконуючого обов'язки голови Державної екологічної інспекції України. Жодних причин такого рішення мені не пояснювали, розмов із цього приводу з прем'єром у мене не було", - написав він.

За словами Фірсова, він знав, що таке рішення готується.

Також читайте: В Україні потрібно посилити контроль над забрудненням повітря, - т.в.о. голови Держекоінспекції Фірсов

"Судячи з того, яка політична картина вимальовується, моє звільнення було тільки питанням часу. Останніми днями було багато пропозицій "повирішувати й офіційно прибрати приставку в.о.", але таких переговірників я посилав куди подалі", - розповів ексголова ДЕІ.

Фірсов пообіцяв, що найближчим часом опублікує детальний підсумковий звіт про те, що було зроблено ним і його командою за час перебування на посаді.

Читайте також: Країна тоне в смітті, за рік збитки від засмічень перевищили мільярд гривень, - Фірсов

В.о. голови Держекоінспекції Фірсов заявив, що його звільнили: Причин не пояснювали 01

Автор: 

Держекоінспекція (248) Кабмін (14189) звільнення (2699) Фірсов Єгор (123)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+32
5 апреля 2019. Зеленский: "Кумовства не будет".
12 мая 2020. Зеленский назначает главу пресс-службы "Квартала 95" Татьяну Руденко (сестру нардепа "слуги народа" Ольги Руденко) членом Нацсовета по телерадиовещанию.
Ну шо, 73%, покушали говна?
Нравится? Вкусно? Приятного аппетита!😂😂🤣
показати весь коментар
13.05.2020 17:46 Відповісти
+24
Ахметов в лице Кабмина своей шестёрки Шмыгаля уволил Фиросва - так правильно и честно будет звучать новость
показати весь коментар
13.05.2020 18:04 Відповісти
+22
Просто Егорка нежно покритиковал ахметовский метзавод "Азовсталь" за вредные выбросы в атмосферу и сразу получил ответку.
показати весь коментар
13.05.2020 17:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Найдут замену в квартале или ахметкиного поставят.
показати весь коментар
13.05.2020 17:44 Відповісти
Машину спалили ватную и уволили. ЗЕ карьера!
показати весь коментар
13.05.2020 17:47 Відповісти
Дебіл? ЦЕ хто тут вата?
показати весь коментар
13.05.2020 20:27 Відповісти
Просто Егорка нежно покритиковал ахметовский метзавод "Азовсталь" за вредные выбросы в атмосферу и сразу получил ответку.
показати весь коментар
13.05.2020 17:55 Відповісти
"Большая чистка"
показати весь коментар
13.05.2020 18:31 Відповісти
Михо в действии.
показати весь коментар
13.05.2020 20:44 Відповісти
На 10 лямов покритиковал
показати весь коментар
13.05.2020 19:02 Відповісти
Просто схемотоз и ватизация - это реалии современной зевласти.
показати весь коментар
13.05.2020 17:45 Відповісти
5 апреля 2019. Зеленский: "Кумовства не будет".
12 мая 2020. Зеленский назначает главу пресс-службы "Квартала 95" Татьяну Руденко (сестру нардепа "слуги народа" Ольги Руденко) членом Нацсовета по телерадиовещанию.
Ну шо, 73%, покушали говна?
Нравится? Вкусно? Приятного аппетита!😂😂🤣
показати весь коментар
13.05.2020 17:46 Відповісти
https://twitter.com/5nagwo8jr9zCvi8 Славко Славковіч

@5nagwo8jr9zCvi8

·https://twitter.com/5nagwo8jr9zCvi8/status/1260293888675385345 2 мин

Коментар Зеленського що до призначення Тетяни Руденко на вакантну посаду в нацраді телебачення

https://twitter.com/i/status/1260293888675385345
показати весь коментар
13.05.2020 17:57 Відповісти
так она не кум и не, прости господи, армейский друг.
показати весь коментар
13.05.2020 18:37 Відповісти
Т.к. зеля служил в Квартале, то эта сойдет за армейского друга)))
показати весь коментар
13.05.2020 19:18 Відповісти
Не )))

Если бы он в видосике сказал "сослуживец" ...

Но он сказал "армейского друга"
показати весь коментар
13.05.2020 19:20 Відповісти
Призначення родичів, лизьких і колег з приватного бізнесу, зокрема у галузях, де вони ДО ЦЬОГО не працювали і не вважалися фахівцями - це непотизм (кумівство), за яке Кримінальний Кодекс передбачає покарання.
показати весь коментар
13.05.2020 20:29 Відповісти
Вот по этому они все ИО и не надо удолужевать себя искать какие то причины.
показати весь коментар
13.05.2020 17:46 Відповісти
Малёванного назначили.Более сговорчивого.Ахметкина работа и других барыг-экопреступников.
показати весь коментар
13.05.2020 17:46 Відповісти
тетя Дуся с 95 квартала осталась не пристроена она душка это не беда что она профан главное своя с 95 квартала будет мычать и молчать

Это кадровая политика Зе профаны в деле профи за двери
показати весь коментар
13.05.2020 17:50 Відповісти
Ермак продал кому-то очередную должность
показати весь коментар
13.05.2020 17:56 Відповісти
Фірсов отримав те, що і повинен був отримати. Бо людина, яка дотична до Майдану, коли йде на службу до антимайдану, стає таким собі ідейним колаборант ом, відступником. А таких не ******* навіть ті, що беруть на роботу. Вочевидь ща якісь "заслуги", чи як рекламный буклет, чи просто як колаборанта. Як приміром, Данилюка. Тому все правильно.
показати весь коментар
13.05.2020 17:57 Відповісти
Ти мабуть забув як гниди з Блоку Панамських Патріотів виклоючили його з депутатства (як і Миколу Томенка) саме за принциповість.
Тож гадаю, він і тут принципам не зраджував. Тому і погнали.

Між Баригою і Блазнем відмінності мінімальні.
показати весь коментар
13.05.2020 20:31 Відповісти
То побіг и від Порошенка до януковицькиз реванш Стів - то є подвиг? І необхідно зауважити, що зробив Фірсов це зовсім недавно, коли стало навіть багатьом зеленим зрозуміло, за яке гі*но вони голосували. Поаювторюю, зраду використовууть усі, але зрадників не любить ніхто.
показати весь коментар
14.05.2020 08:59 Відповісти
Херово. Таких принципиальных как Фирсов никакая власть не любит - что при Потрошке он год продержался только, что при Зеле - даже меньше.
показати весь коментар
13.05.2020 17:59 Відповісти
100%
показати весь коментар
13.05.2020 19:45 Відповісти
Так ви що, вже розчарувались в найвеличнішому?
показати весь коментар
13.05.2020 21:47 Відповісти
Хто й у кому розчарувався?
показати весь коментар
13.05.2020 21:50 Відповісти
Ахметов в лице Кабмина своей шестёрки Шмыгаля уволил Фиросва - так правильно и честно будет звучать новость
показати весь коментар
13.05.2020 18:04 Відповісти
При покровітєльствє найвеличнішого лідера ********** - так ще правильніше буде.
показати весь коментар
13.05.2020 22:33 Відповісти
Это так похоже на команду Зе. Использовать и выбросить. Только почему то самых порядочных.
показати весь коментар
13.05.2020 18:09 Відповісти
Ну, а на ком им еще свой рейтинг делать? На Медведчуках, Аваковых и Портновых?
показати весь коментар
13.05.2020 19:00 Відповісти
ця жаба вже рік в Україні ховається від американського правосуддя
показати весь коментар
13.05.2020 18:39 Відповісти
Фирсов на 10 млн гр штрафонул предприятие Гудка вот сразу и вылетел . Молодец парень . не зассал .
показати весь коментар
13.05.2020 18:20 Відповісти
Да, за последние месяцы многих убрали. Снаряды ложатся все ближе и ближе. Но уже и самому. К главному квартальщику. Досидит до осени в окопах на Банковой ? А-а-а...? Думай - те...
показати весь коментар
13.05.2020 18:29 Відповісти
Жаль парня, не шёл на поводу.
показати весь коментар
13.05.2020 18:32 Відповісти
О. как только снова от "корыта" - сразу снова "борец " с коррупцией - почему вчера не заявил во все "борцуновские", что брато-ермаки хотели "пАрешать"...
показати весь коментар
13.05.2020 18:38 Відповісти
Значит неудобный для власти, шоколад выгнал из блока политических проходимцев, теперь паяц уволил за принципиальную позицию, это подтверждает, что паяц есть продолжение шоколада.
показати весь коментар
13.05.2020 18:39 Відповісти
Мор пчел в Украине, а и.о. не знает, чего его сняли...
Странно, что не привлекли, по суду, за использование ядовитых средств...
показати весь коментар
13.05.2020 18:45 Відповісти
Честные и не холуи ЗЕ-власти не нужны, нужны слуги-шлюхи олигархов, готовые все выполнить. Фирсова заменили вот этим холуем Андреем Малеваным. При его попустительстве в КГГА придумали схему для того, чтобы скрыть от киевлян варварское уничтожение более 1100 га зеленых зон.
Согласно данным системы YouControl, Андрей Малеваный имел еще одно место работы - некоторое время был руководителем КП по содержанию зеленых насаждений Соломенского района Киева. Кстати, это коммунальное предприятие фигурирует в уголовном деле о хищении бюджетных средств.Наличие более чем сомнительных связей и эпизодов не мешает Малеваному продвигаться вверх по карьерной лестнице на государственной службе.
В.о. голови Держекоінспекції Фірсов заявив, що його звільнили: Причин не пояснювали - Цензор.НЕТ 2357
показати весь коментар
13.05.2020 18:47 Відповісти
Пропиарились на молодых парнях, можно ставить обратно какую-нибудь рыговскую гниду
показати весь коментар
13.05.2020 18:51 Відповісти
Чесно кажучи, а на біса він такий красивий здався? Ліси незаконно вирубуються і горять, бурштин видобувається диким способом. Яка від нього користь за півроку "роботи"?
показати весь коментар
13.05.2020 18:52 Відповісти
Это ВПЕРВЫЕ (при ФИРСОВЕ) за все годы существования Украины!!!
Горно-металлургическая группа "Метинвест" заплатила 10 миллионов гривен компенсации за экологический ущерб, которые были начислены после проверки "Мариупольского металлургического комбината им.Ильича".

ПОСМЕЛ ОБИДЕТЬ АХМЕТОВА!
показати весь коментар
13.05.2020 18:56 Відповісти
Знавал одного ментовского начальника, которий посмел наехать на пукти металоприемки, принадлежащие небезизвестному небожителю.Так тот вообще тока до обеда доработал.А после обеда уже стал аки птичка свободен...
показати весь коментар
13.05.2020 20:51 Відповісти
Це взагалі-то яким чином до його діяльності відноситься? Він має еко вплив підприємств контролювати, а не займатись тим, чим Аваковські пси не займаються
показати весь коментар
13.05.2020 18:58 Відповісти
Перед тим, як написати свій коментар, я зайшов на сайт цього агентства, скачав положення про його підрозділ у Карпатському окрузі (Івано-Франківська й Чернівецька області) й прочитав про те, які він має функції й повноваження. Будь-яка інспекція чи інший контролюючий орган має повноваження, в разі потреби, залучати до своїх заходів Національну поліцію.
показати весь коментар
14.05.2020 21:29 Відповісти
Лучше бы ты назвал фамилии и должности тех, кто предлагал тебе "порешать". А ещё лучше - написал бы заявление в НАБУ. А так, - это просто трёп.
показати весь коментар
13.05.2020 19:10 Відповісти
не хрен было мараться о зеленое гавно
показати весь коментар
13.05.2020 19:11 Відповісти
Лошара, з своєю командою зеленожопих павіанів, наслідує шапкокрада та баригу! Їм непотрібні чесні, патріотичні та добропорядних професіонали такі як Віктор Трепак, Віктор Чумак, Єгор Фірсов та інші! Навпаки, вони призначають венедиктових, бобікових та іншу підпортновську рашистську нечисть!
показати весь коментар
13.05.2020 19:19 Відповісти
Все что надо знать о Зе власти не трогайте попутчика Зе Ахметова а то Вас накажут

Кабмин уволил главу Экоинспекции Фирсова, который оштрафовал компанию Ахметова на 10 миллионов
показати весь коментар
13.05.2020 20:04 Відповісти
"Ераблагополуччя" такая-или "порешаешь" или уволен.
показати весь коментар
13.05.2020 20:07 Відповісти
когда фирсов отдавал команды то требовал выполнения , а не обяснений , ну и вот теперь самого уволили , че ему рассказывать - нах
зная че выгонят , держался до последнего за власть
показати весь коментар
13.05.2020 20:10 Відповісти
А как вообще Фирсов стал и.о. главы Госэкоинспекции????
показати весь коментар
13.05.2020 20:29 Відповісти
Просто не треба бути хитросраким.
показати весь коментар
13.05.2020 20:40 Відповісти
Сегодня лицо официальное, а завтра глядишь ...и неофициальное..
показати весь коментар
13.05.2020 20:45 Відповісти
ЗеЛя уже барыгой стал?! от кормушки оторвали.ща начнет топить зеЛю
показати весь коментар
13.05.2020 20:52 Відповісти
А Зеля тут при чём? Это происки некоего Рината.
показати весь коментар
13.05.2020 21:17 Відповісти
А до призначення уряду шмигаля зелох відношення не має?
показати весь коментар
13.05.2020 22:35 Відповісти
Мелким шрифтом в конце написано досвидос.
показати весь коментар
13.05.2020 21:17 Відповісти
петьки, этот тоже ваш??)) так вы ж его из депутатства вышвырнули.... аа, там же нет ни друзей ни врагов....
показати весь коментар
13.05.2020 21:46 Відповісти
Просто кто-то дал больше ермаку за эту должность. только бизнес---ничего личного)))
Браво! Так егорке и надо!
показати весь коментар
13.05.2020 22:22 Відповісти
наконец то эту соевую гниду кышнули. К стати адептам шыкаладного глаза напомню , что этого подонка в свое врем выгнали из соевой кибуцы.
показати весь коментар
13.05.2020 22:29 Відповісти
Звільнили, бо комусь не сподобалось, як стирчать вуха у Є. Фірсова. І весь біном Ньютона.
показати весь коментар
14.05.2020 03:09 Відповісти
 
 