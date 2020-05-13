В.о. голови Держекоінспекції Фірсов заявив, що його звільнили: Причин не пояснювали
В.о. голови Держекоінспекції Єгора Фірсова звільнили із посади. За його словами, це сталося без пояснення будь-яких причин такого рішення уряду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на канал Фірсова в Telegram.
"Сьогодні рішенням Кабінету міністрів я закінчив роботу на посаді виконуючого обов'язки голови Державної екологічної інспекції України. Жодних причин такого рішення мені не пояснювали, розмов із цього приводу з прем'єром у мене не було", - написав він.
За словами Фірсова, він знав, що таке рішення готується.
"Судячи з того, яка політична картина вимальовується, моє звільнення було тільки питанням часу. Останніми днями було багато пропозицій "повирішувати й офіційно прибрати приставку в.о.", але таких переговірників я посилав куди подалі", - розповів ексголова ДЕІ.
Фірсов пообіцяв, що найближчим часом опублікує детальний підсумковий звіт про те, що було зроблено ним і його командою за час перебування на посаді.
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12 мая 2020. Зеленский назначает главу пресс-службы "Квартала 95" Татьяну Руденко (сестру нардепа "слуги народа" Ольги Руденко) членом Нацсовета по телерадиовещанию.
Ну шо, 73%, покушали говна?
Нравится? Вкусно? Приятного аппетита!😂😂🤣
@5nagwo8jr9zCvi8
·https://twitter.com/5nagwo8jr9zCvi8/status/1260293888675385345 2 мин
Коментар Зеленського що до призначення Тетяни Руденко на вакантну посаду в нацраді телебачення
https://twitter.com/i/status/1260293888675385345
Если бы он в видосике сказал "сослуживец" ...
Но он сказал "армейского друга"
Это кадровая политика Зе профаны в деле профи за двери
Тож гадаю, він і тут принципам не зраджував. Тому і погнали.
Між Баригою і Блазнем відмінності мінімальні.
Странно, что не привлекли, по суду, за использование ядовитых средств...
Согласно данным системы YouControl, Андрей Малеваный имел еще одно место работы - некоторое время был руководителем КП по содержанию зеленых насаждений Соломенского района Киева. Кстати, это коммунальное предприятие фигурирует в уголовном деле о хищении бюджетных средств.Наличие более чем сомнительных связей и эпизодов не мешает Малеваному продвигаться вверх по карьерной лестнице на государственной службе.
Горно-металлургическая группа "Метинвест" заплатила 10 миллионов гривен компенсации за экологический ущерб, которые были начислены после проверки "Мариупольского металлургического комбината им.Ильича".
ПОСМЕЛ ОБИДЕТЬ АХМЕТОВА!
Кабмин уволил главу Экоинспекции Фирсова, который оштрафовал компанию Ахметова на 10 миллионов
зная че выгонят , держался до последнего за власть
Браво! Так егорке и надо!