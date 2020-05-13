В.о. голови Держекоінспекції Фірсов заявив, що його звільнили: Причин не пояснювали

В.о. голови Держекоінспекції Єгора Фірсова звільнили із посади. За його словами, це сталося без пояснення будь-яких причин такого рішення уряду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на канал Фірсова в Telegram.

"Сьогодні рішенням Кабінету міністрів я закінчив роботу на посаді виконуючого обов'язки голови Державної екологічної інспекції України. Жодних причин такого рішення мені не пояснювали, розмов із цього приводу з прем'єром у мене не було", - написав він.

За словами Фірсова, він знав, що таке рішення готується.

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"Судячи з того, яка політична картина вимальовується, моє звільнення було тільки питанням часу. Останніми днями було багато пропозицій "повирішувати й офіційно прибрати приставку в.о.", але таких переговірників я посилав куди подалі", - розповів ексголова ДЕІ.

Фірсов пообіцяв, що найближчим часом опублікує детальний підсумковий звіт про те, що було зроблено ним і його командою за час перебування на посаді.

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