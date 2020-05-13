И.о. главы Госэкоинспекции Фирсов заявил, что его уволили: Причин не объясняли
И.о. главы Госэкоинспекции Егора Фирсова уволили с занимаемой должности. По его словам, это произошло без объяснения каких-либо причин такого решения правительства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на канал Фирсова в Telegram.
"Сегодня решением Кабинета министров я закончил работу в должности исполняющего обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины. Никаких причин такого решения мне не объясняли, разговоров по этому поводу с премьером у меня не было", - написал он.
По словам Фирсова, он знал, что такое решение готовится.
"Судя по тому, какая политическая картина вырисовывается, мое увольнение было только вопросом времени. В последние дни было много предложений "порешать и официально убрать приставку и.о.", но таких переговорщиков я посылал куда подальше", - рассказал экс-глава ГЭИ.
Фирсов пообещал, что в ближайшее время опубликует подробный итоговый отчет о том, что было сделано им и его командой за время пребывания в должности.
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12 мая 2020. Зеленский назначает главу пресс-службы "Квартала 95" Татьяну Руденко (сестру нардепа "слуги народа" Ольги Руденко) членом Нацсовета по телерадиовещанию.
Ну шо, 73%, покушали говна?
Нравится? Вкусно? Приятного аппетита!😂😂🤣
@5nagwo8jr9zCvi8
·https://twitter.com/5nagwo8jr9zCvi8/status/1260293888675385345 2 мин
Коментар Зеленського що до призначення Тетяни Руденко на вакантну посаду в нацраді телебачення
https://twitter.com/i/status/1260293888675385345
Если бы он в видосике сказал "сослуживец" ...
Но он сказал "армейского друга"
Это кадровая политика Зе профаны в деле профи за двери
Тож гадаю, він і тут принципам не зраджував. Тому і погнали.
Між Баригою і Блазнем відмінності мінімальні.
Странно, что не привлекли, по суду, за использование ядовитых средств...
Согласно данным системы YouControl, Андрей Малеваный имел еще одно место работы - некоторое время был руководителем КП по содержанию зеленых насаждений Соломенского района Киева. Кстати, это коммунальное предприятие фигурирует в уголовном деле о хищении бюджетных средств.Наличие более чем сомнительных связей и эпизодов не мешает Малеваному продвигаться вверх по карьерной лестнице на государственной службе.
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ПОСМЕЛ ОБИДЕТЬ АХМЕТОВА!
Кабмин уволил главу Экоинспекции Фирсова, который оштрафовал компанию Ахметова на 10 миллионов
зная че выгонят , держался до последнего за власть
Браво! Так егорке и надо!