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И.о. главы Госэкоинспекции Фирсов заявил, что его уволили: Причин не объясняли

И.о. главы Госэкоинспекции Фирсов заявил, что его уволили: Причин не объясняли

И.о. главы Госэкоинспекции Егора Фирсова уволили с занимаемой должности. По его словам, это произошло без объяснения каких-либо причин такого решения правительства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на канал Фирсова в Telegram.

"Сегодня решением Кабинета министров я закончил работу в должности исполняющего обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины. Никаких причин такого решения мне не объясняли, разговоров по этому поводу с премьером у меня не было", - написал он.

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По словам Фирсова, он знал, что такое решение готовится.

"Судя по тому, какая политическая картина вырисовывается, мое увольнение было только вопросом времени. В последние дни было много предложений "порешать и официально убрать приставку и.о.", но таких переговорщиков я посылал куда подальше", - рассказал экс-глава ГЭИ.

Фирсов пообещал, что в ближайшее время опубликует подробный итоговый отчет о том, что было сделано им и его командой за время пребывания в должности.

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И.о. главы Госэкоинспекции Фирсов заявил, что его уволили: Причин не объясняли 01

Госэкоинспекция (148) Кабмин (14045) увольнение (2691) Фирсов Егор (154)


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Топ комментарии
+32
5 апреля 2019. Зеленский: "Кумовства не будет".
12 мая 2020. Зеленский назначает главу пресс-службы "Квартала 95" Татьяну Руденко (сестру нардепа "слуги народа" Ольги Руденко) членом Нацсовета по телерадиовещанию.
Ну шо, 73%, покушали говна?
Нравится? Вкусно? Приятного аппетита!😂😂🤣
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13.05.2020 17:46 Ответить
+24
Ахметов в лице Кабмина своей шестёрки Шмыгаля уволил Фиросва - так правильно и честно будет звучать новость
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13.05.2020 18:04 Ответить
+22
Просто Егорка нежно покритиковал ахметовский метзавод "Азовсталь" за вредные выбросы в атмосферу и сразу получил ответку.
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13.05.2020 17:55 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Найдут замену в квартале или ахметкиного поставят.
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13.05.2020 17:44 Ответить
Машину спалили ватную и уволили. ЗЕ карьера!
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13.05.2020 17:47 Ответить
Дебіл? ЦЕ хто тут вата?
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13.05.2020 20:27 Ответить
Просто Егорка нежно покритиковал ахметовский метзавод "Азовсталь" за вредные выбросы в атмосферу и сразу получил ответку.
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13.05.2020 17:55 Ответить
"Большая чистка"
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13.05.2020 18:31 Ответить
Михо в действии.
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13.05.2020 20:44 Ответить
На 10 лямов покритиковал
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13.05.2020 19:02 Ответить
Просто схемотоз и ватизация - это реалии современной зевласти.
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13.05.2020 17:45 Ответить
5 апреля 2019. Зеленский: "Кумовства не будет".
12 мая 2020. Зеленский назначает главу пресс-службы "Квартала 95" Татьяну Руденко (сестру нардепа "слуги народа" Ольги Руденко) членом Нацсовета по телерадиовещанию.
Ну шо, 73%, покушали говна?
Нравится? Вкусно? Приятного аппетита!😂😂🤣
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13.05.2020 17:46 Ответить
https://twitter.com/5nagwo8jr9zCvi8 Славко Славковіч

@5nagwo8jr9zCvi8

·https://twitter.com/5nagwo8jr9zCvi8/status/1260293888675385345 2 мин

Коментар Зеленського що до призначення Тетяни Руденко на вакантну посаду в нацраді телебачення

https://twitter.com/i/status/1260293888675385345
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13.05.2020 17:57 Ответить
так она не кум и не, прости господи, армейский друг.
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13.05.2020 18:37 Ответить
Т.к. зеля служил в Квартале, то эта сойдет за армейского друга)))
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13.05.2020 19:18 Ответить
Не )))

Если бы он в видосике сказал "сослуживец" ...

Но он сказал "армейского друга"
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13.05.2020 19:20 Ответить
Призначення родичів, лизьких і колег з приватного бізнесу, зокрема у галузях, де вони ДО ЦЬОГО не працювали і не вважалися фахівцями - це непотизм (кумівство), за яке Кримінальний Кодекс передбачає покарання.
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13.05.2020 20:29 Ответить
Вот по этому они все ИО и не надо удолужевать себя искать какие то причины.
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13.05.2020 17:46 Ответить
Малёванного назначили.Более сговорчивого.Ахметкина работа и других барыг-экопреступников.
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13.05.2020 17:46 Ответить
тетя Дуся с 95 квартала осталась не пристроена она душка это не беда что она профан главное своя с 95 квартала будет мычать и молчать

Это кадровая политика Зе профаны в деле профи за двери
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13.05.2020 17:50 Ответить
Ермак продал кому-то очередную должность
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13.05.2020 17:56 Ответить
Фірсов отримав те, що і повинен був отримати. Бо людина, яка дотична до Майдану, коли йде на службу до антимайдану, стає таким собі ідейним колаборант ом, відступником. А таких не ******* навіть ті, що беруть на роботу. Вочевидь ща якісь "заслуги", чи як рекламный буклет, чи просто як колаборанта. Як приміром, Данилюка. Тому все правильно.
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13.05.2020 17:57 Ответить
Ти мабуть забув як гниди з Блоку Панамських Патріотів виклоючили його з депутатства (як і Миколу Томенка) саме за принциповість.
Тож гадаю, він і тут принципам не зраджував. Тому і погнали.

Між Баригою і Блазнем відмінності мінімальні.
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13.05.2020 20:31 Ответить
То побіг и від Порошенка до януковицькиз реванш Стів - то є подвиг? І необхідно зауважити, що зробив Фірсов це зовсім недавно, коли стало навіть багатьом зеленим зрозуміло, за яке гі*но вони голосували. Поаювторюю, зраду використовууть усі, але зрадників не любить ніхто.
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14.05.2020 08:59 Ответить
Херово. Таких принципиальных как Фирсов никакая власть не любит - что при Потрошке он год продержался только, что при Зеле - даже меньше.
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13.05.2020 17:59 Ответить
100%
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13.05.2020 19:45 Ответить
Так ви що, вже розчарувались в найвеличнішому?
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13.05.2020 21:47 Ответить
Хто й у кому розчарувався?
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13.05.2020 21:50 Ответить
Ахметов в лице Кабмина своей шестёрки Шмыгаля уволил Фиросва - так правильно и честно будет звучать новость
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13.05.2020 18:04 Ответить
При покровітєльствє найвеличнішого лідера ********** - так ще правильніше буде.
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13.05.2020 22:33 Ответить
Это так похоже на команду Зе. Использовать и выбросить. Только почему то самых порядочных.
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13.05.2020 18:09 Ответить
Ну, а на ком им еще свой рейтинг делать? На Медведчуках, Аваковых и Портновых?
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13.05.2020 19:00 Ответить
ця жаба вже рік в Україні ховається від американського правосуддя
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13.05.2020 18:39 Ответить
Фирсов на 10 млн гр штрафонул предприятие Гудка вот сразу и вылетел . Молодец парень . не зассал .
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13.05.2020 18:20 Ответить
Да, за последние месяцы многих убрали. Снаряды ложатся все ближе и ближе. Но уже и самому. К главному квартальщику. Досидит до осени в окопах на Банковой ? А-а-а...? Думай - те...
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13.05.2020 18:29 Ответить
Жаль парня, не шёл на поводу.
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13.05.2020 18:32 Ответить
О. как только снова от "корыта" - сразу снова "борец " с коррупцией - почему вчера не заявил во все "борцуновские", что брато-ермаки хотели "пАрешать"...
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13.05.2020 18:38 Ответить
Значит неудобный для власти, шоколад выгнал из блока политических проходимцев, теперь паяц уволил за принципиальную позицию, это подтверждает, что паяц есть продолжение шоколада.
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13.05.2020 18:39 Ответить
Мор пчел в Украине, а и.о. не знает, чего его сняли...
Странно, что не привлекли, по суду, за использование ядовитых средств...
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13.05.2020 18:45 Ответить
Честные и не холуи ЗЕ-власти не нужны, нужны слуги-шлюхи олигархов, готовые все выполнить. Фирсова заменили вот этим холуем Андреем Малеваным. При его попустительстве в КГГА придумали схему для того, чтобы скрыть от киевлян варварское уничтожение более 1100 га зеленых зон.
Согласно данным системы YouControl, Андрей Малеваный имел еще одно место работы - некоторое время был руководителем КП по содержанию зеленых насаждений Соломенского района Киева. Кстати, это коммунальное предприятие фигурирует в уголовном деле о хищении бюджетных средств.Наличие более чем сомнительных связей и эпизодов не мешает Малеваному продвигаться вверх по карьерной лестнице на государственной службе.
В.о. голови Держекоінспекції Фірсов заявив, що його звільнили: Причин не пояснювали - Цензор.НЕТ 2357
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13.05.2020 18:47 Ответить
Пропиарились на молодых парнях, можно ставить обратно какую-нибудь рыговскую гниду
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13.05.2020 18:51 Ответить
Чесно кажучи, а на біса він такий красивий здався? Ліси незаконно вирубуються і горять, бурштин видобувається диким способом. Яка від нього користь за півроку "роботи"?
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13.05.2020 18:52 Ответить
Это ВПЕРВЫЕ (при ФИРСОВЕ) за все годы существования Украины!!!
Горно-металлургическая группа "Метинвест" заплатила 10 миллионов гривен компенсации за экологический ущерб, которые были начислены после проверки "Мариупольского металлургического комбината им.Ильича".

ПОСМЕЛ ОБИДЕТЬ АХМЕТОВА!
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13.05.2020 18:56 Ответить
Знавал одного ментовского начальника, которий посмел наехать на пукти металоприемки, принадлежащие небезизвестному небожителю.Так тот вообще тока до обеда доработал.А после обеда уже стал аки птичка свободен...
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13.05.2020 20:51 Ответить
Це взагалі-то яким чином до його діяльності відноситься? Він має еко вплив підприємств контролювати, а не займатись тим, чим Аваковські пси не займаються
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13.05.2020 18:58 Ответить
Перед тим, як написати свій коментар, я зайшов на сайт цього агентства, скачав положення про його підрозділ у Карпатському окрузі (Івано-Франківська й Чернівецька області) й прочитав про те, які він має функції й повноваження. Будь-яка інспекція чи інший контролюючий орган має повноваження, в разі потреби, залучати до своїх заходів Національну поліцію.
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14.05.2020 21:29 Ответить
Лучше бы ты назвал фамилии и должности тех, кто предлагал тебе "порешать". А ещё лучше - написал бы заявление в НАБУ. А так, - это просто трёп.
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13.05.2020 19:10 Ответить
не хрен было мараться о зеленое гавно
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13.05.2020 19:11 Ответить
Лошара, з своєю командою зеленожопих павіанів, наслідує шапкокрада та баригу! Їм непотрібні чесні, патріотичні та добропорядних професіонали такі як Віктор Трепак, Віктор Чумак, Єгор Фірсов та інші! Навпаки, вони призначають венедиктових, бобікових та іншу підпортновську рашистську нечисть!
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13.05.2020 19:19 Ответить
Все что надо знать о Зе власти не трогайте попутчика Зе Ахметова а то Вас накажут

Кабмин уволил главу Экоинспекции Фирсова, который оштрафовал компанию Ахметова на 10 миллионов
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13.05.2020 20:04 Ответить
"Ераблагополуччя" такая-или "порешаешь" или уволен.
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13.05.2020 20:07 Ответить
когда фирсов отдавал команды то требовал выполнения , а не обяснений , ну и вот теперь самого уволили , че ему рассказывать - нах
зная че выгонят , держался до последнего за власть
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13.05.2020 20:10 Ответить
А как вообще Фирсов стал и.о. главы Госэкоинспекции????
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13.05.2020 20:29 Ответить
Просто не треба бути хитросраким.
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13.05.2020 20:40 Ответить
Сегодня лицо официальное, а завтра глядишь ...и неофициальное..
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13.05.2020 20:45 Ответить
ЗеЛя уже барыгой стал?! от кормушки оторвали.ща начнет топить зеЛю
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13.05.2020 20:52 Ответить
А Зеля тут при чём? Это происки некоего Рината.
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13.05.2020 21:17 Ответить
А до призначення уряду шмигаля зелох відношення не має?
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13.05.2020 22:35 Ответить
Мелким шрифтом в конце написано досвидос.
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13.05.2020 21:17 Ответить
петьки, этот тоже ваш??)) так вы ж его из депутатства вышвырнули.... аа, там же нет ни друзей ни врагов....
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13.05.2020 21:46 Ответить
Просто кто-то дал больше ермаку за эту должность. только бизнес---ничего личного)))
Браво! Так егорке и надо!
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13.05.2020 22:22 Ответить
наконец то эту соевую гниду кышнули. К стати адептам шыкаладного глаза напомню , что этого подонка в свое врем выгнали из соевой кибуцы.
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13.05.2020 22:29 Ответить
Звільнили, бо комусь не сподобалось, як стирчать вуха у Є. Фірсова. І весь біном Ньютона.
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14.05.2020 03:09 Ответить
 
 