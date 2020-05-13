И.о. главы Госэкоинспекции Фирсов заявил, что его уволили: Причин не объясняли

И.о. главы Госэкоинспекции Егора Фирсова уволили с занимаемой должности. По его словам, это произошло без объяснения каких-либо причин такого решения правительства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на канал Фирсова в Telegram.

"Сегодня решением Кабинета министров я закончил работу в должности исполняющего обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины. Никаких причин такого решения мне не объясняли, разговоров по этому поводу с премьером у меня не было", - написал он.

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По словам Фирсова, он знал, что такое решение готовится.

"Судя по тому, какая политическая картина вырисовывается, мое увольнение было только вопросом времени. В последние дни было много предложений "порешать и официально убрать приставку и.о.", но таких переговорщиков я посылал куда подальше", - рассказал экс-глава ГЭИ.

Фирсов пообещал, что в ближайшее время опубликует подробный итоговый отчет о том, что было сделано им и его командой за время пребывания в должности.

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