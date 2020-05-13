Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела у Катериновки, - пресс-центр ОС
Сегодня, 13 мая, в результате обстрела позиций Объединенных сил у Катериновки был ранен украинский военнослужащий.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"У населенного пункта Катериновка противник вел огонь из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский защитник получил ранения. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
В ответ наши военнослужащие применили дежурные огневые средства, потери оккупантов уточняются.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
..
Щоб було менше втрат в ЗСУ треба більше вбивати російських бидлотварюк