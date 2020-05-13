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Новости Агрессия России против Украины
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Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела у Катериновки, - пресс-центр ОС

Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела у Катериновки, - пресс-центр ОС

Сегодня, 13 мая, в результате обстрела позиций Объединенных сил у Катериновки был ранен украинский военнослужащий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"У населенного пункта Катериновка противник вел огонь из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский защитник получил ранения. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

В ответ наши военнослужащие применили дежурные огневые средства, потери оккупантов уточняются.

Также читайте: 1 украинский воин ранен, наемники РФ применили крупнокалиберные минометы возле Крымского и Орехово, - пресс-центр ОС

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обстрел (28290) ранение (3405) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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Одужання всім пораненим українцям.
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13.05.2020 19:16 Ответить
найскорішого одужання пораненому і повного відновлення
Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела у Катериновки, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 7365

..
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13.05.2020 19:36 Ответить
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!
Щоб було менше втрат в ЗСУ треба більше вбивати російських бидлотварюк
Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу біля Катеринівки, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 2467
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13.05.2020 21:20 Ответить
 
 