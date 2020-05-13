Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела у Катериновки, - пресс-центр ОС

Сегодня, 13 мая, в результате обстрела позиций Объединенных сил у Катериновки был ранен украинский военнослужащий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"У населенного пункта Катериновка противник вел огонь из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский защитник получил ранения. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

В ответ наши военнослужащие применили дежурные огневые средства, потери оккупантов уточняются.

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