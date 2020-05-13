Зеленский сменил глав СБУ в Киеве и трех областях

Президент Владимир Зеленский сменил руководителей Службы безопасности в трех областях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Офиса президента.

"Назначить Лысака Сергея Петровича начальником Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области", - говорится в указе №181. Также указом №178 президент уволил с этой должности Олега Головаша.

"Назначить Головаша Олега Олеговича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области", - говорится в указе №182. Ранее он занимал должность начальника управления СБУ в Житомирской области. Также указом №179 президент уволил с этой должности Сергея Болдыря.

"Назначить Доровского Виктора Александровича начальником Управления Службы безопасности Украины в Одесской области", - сказано говорится в указе №183. Указом №180 президент уволил с этой должности Виталия Харченко.

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