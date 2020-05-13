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Зеленский сменил глав СБУ в Киеве и трех областях

Зеленский сменил глав СБУ в Киеве и трех областях

Президент Владимир Зеленский сменил руководителей Службы безопасности в трех областях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Офиса президента.

"Назначить Лысака Сергея Петровича начальником Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области", - говорится в указе №181. Также указом №178 президент уволил с этой должности Олега Головаша.

"Назначить Головаша Олега Олеговича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области", - говорится в указе №182. Ранее он занимал должность начальника управления СБУ в Житомирской области. Также указом №179 президент уволил с этой должности Сергея Болдыря.

"Назначить Доровского Виктора Александровича начальником Управления Службы безопасности Украины в Одесской области", - сказано говорится в указе №183. Указом №180 президент уволил с этой должности Виталия Харченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ

Автор: 

кадры (616) назначение (2185) СБУ (20138)


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Топ комментарии
+8
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ростик

@latrenger


хочу фільм про зеленського, де він прокидається одного ранку, а вся країна змовилась і вдає, що ніякої посади президент ніколи не існувало.
приходить на банкову, там охоронець - "адміністрація шо, та тут вже 50 років музей писанки."

йде у верховну раду, там прибиральниця проливає йому з відра на ноги, причитає, що тут ходять всякі, ніде тряпку кинути.
дзвонить коломойському - той кричить у трубку, що "аа ты де этот номер взял, еще раз услышу сломаю ноги, мы поняли друг друга"
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13.05.2020 20:01 Ответить
+2
Хуже, Зебил сменил сбушнмков которые боролись с кацапами на сбушнмков которые будут бороться против патриотов которые не хотят себе президента *************
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13.05.2020 20:02 Ответить
+2
Шо, опять всех по открытым конкурсам назначает?
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13.05.2020 20:04 Ответить
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крыши переехали, кто на хлебное место, кто на диету присядет!!
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13.05.2020 19:58 Ответить
Хуже, Зебил сменил сбушнмков которые боролись с кацапами на сбушнмков которые будут бороться против патриотов которые не хотят себе президента *************
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13.05.2020 20:02 Ответить
а те которые ведут борьбу с каЦами, живут на одну ЗП!?? это, что то из разряда фантастики!
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13.05.2020 20:05 Ответить
Все еще хуже - http://euro-pravda.org.ua/item/37776-ukrainskie-siloviki-ignoriruyu-ochag-separatizma-v-kharkove
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13.05.2020 20:12 Ответить
https://mobile.twitter.com/latrenger
https://mobile.twitter.com/latrenger

ростик

@latrenger


хочу фільм про зеленського, де він прокидається одного ранку, а вся країна змовилась і вдає, що ніякої посади президент ніколи не існувало.
приходить на банкову, там охоронець - "адміністрація шо, та тут вже 50 років музей писанки."

йде у верховну раду, там прибиральниця проливає йому з відра на ноги, причитає, що тут ходять всякі, ніде тряпку кинути.
дзвонить коломойському - той кричить у трубку, що "аа ты де этот номер взял, еще раз услышу сломаю ноги, мы поняли друг друга"
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13.05.2020 20:01 Ответить
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13.05.2020 20:02 Ответить
100% зебілоїд їх поміняв, бо мало російських шпіонів зловили, а не того, що мало в общак занесли. Ну, якщо сам недоклоун про мене піклується, то я спокійний
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13.05.2020 20:04 Ответить
Шо, опять всех по открытым конкурсам назначает?
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13.05.2020 20:04 Ответить
Зеленский сменил глав СБУ в трех областях - Цензор.НЕТ 6089
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13.05.2020 20:05 Ответить
убираем украинцев..патриоты этой власти не нада..но они непонимают что нам не нада такая власть..чужая нам власть.
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13.05.2020 20:09 Ответить
Эээээ освободились 3 должности устраиваем аукцион ! Так правосудие продали ,есть 3 должности главы СБУ в регионах .оптовому покупателю скидки и откроем дисконтную карту ЗЕголд
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13.05.2020 20:09 Ответить
Когда это клоун президента Украины назначит?
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13.05.2020 20:17 Ответить
...осел "большой", ему видней...!
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13.05.2020 20:23 Ответить
И так, пока все Зелины друзья не станут лейтенантами. Ну не в армию же им идти. Президент плохой пример не подаст. Или подаст?
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13.05.2020 20:41 Ответить
Хрень городишь. Серега Лысак лейтенантом ещё в А начинал, потом опером в К. Патриот, участник АТО. У него за плечами много громких задержаний в Одессе и Закарпатье. Бывший борец, на своём энтузиазме развивает детский спорт.
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13.05.2020 20:49 Ответить
Командовать им Баканов будет? Расскажите о его боевом пути.
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13.05.2020 21:26 Ответить
Новые ставленики, так понимаю, участники Квартала?
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13.05.2020 20:44 Ответить
Нам , пересичным , чтото это объясняет? Мы что знаем тех или новых? Если что и знают бизнессмены на местах, будут молчать...
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13.05.2020 20:45 Ответить
Торговля должностями уже поставлена на поток
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13.05.2020 20:53 Ответить
Мабуть змінив тому, що сидять в Києві і не бачать під боком відверту агентуру фсб - жолудя/рабіновічя, соколовського-мертветьчюка?
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14.05.2020 07:33 Ответить
 
 