Зеленский сменил глав СБУ в Киеве и трех областях
Президент Владимир Зеленский сменил руководителей Службы безопасности в трех областях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Офиса президента.
"Назначить Лысака Сергея Петровича начальником Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области", - говорится в указе №181. Также указом №178 президент уволил с этой должности Олега Головаша.
"Назначить Головаша Олега Олеговича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области", - говорится в указе №182. Ранее он занимал должность начальника управления СБУ в Житомирской области. Также указом №179 президент уволил с этой должности Сергея Болдыря.
"Назначить Доровского Виктора Александровича начальником Управления Службы безопасности Украины в Одесской области", - сказано говорится в указе №183. Указом №180 президент уволил с этой должности Виталия Харченко.
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ростик
@latrenger
хочу фільм про зеленського, де він прокидається одного ранку, а вся країна змовилась і вдає, що ніякої посади президент ніколи не існувало.
приходить на банкову, там охоронець - "адміністрація шо, та тут вже 50 років музей писанки."
йде у верховну раду, там прибиральниця проливає йому з відра на ноги, причитає, що тут ходять всякі, ніде тряпку кинути.
дзвонить коломойському - той кричить у трубку, що "аа ты де этот номер взял, еще раз услышу сломаю ноги, мы поняли друг друга"