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Новини
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Зеленський змінив голів СБУ в Києві та трьох областях

Зеленський змінив голів СБУ в Києві та трьох областях

Президент Володимир Зеленський змінив керівників Служби безпеки в трьох областях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Офісу президента.

"Призначити Лисака Сергія Петровича начальником Управління Служби безпеки України в Житомирській області", - сказано в указі №181. Також указом №178 президент звільнив з цієї посади Олега Головаша.

"Призначити Головаша Олега Олеговича начальником Головного управління Служби безпеки України в Києві та Київській області", - сказано в указі №182. Раніше він обіймав посаду начальника управління СБУ в Житомирській області. Також указом №179 президент звільнив з цієї посади Сергія Болдирєва.

"Призначити Доровських Віктора Олександровича начальником Управління Служби безпеки України в Одеській області", - сказано в указі №183. Указом №180 президент звільнив з цієї посади Віталія Харченка.

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Автор: 

кадри (314) призначення (2307) СБУ (13070)


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Топ коментарі
+8
https://mobile.twitter.com/latrenger
https://mobile.twitter.com/latrenger

ростик

@latrenger


хочу фільм про зеленського, де він прокидається одного ранку, а вся країна змовилась і вдає, що ніякої посади президент ніколи не існувало.
приходить на банкову, там охоронець - "адміністрація шо, та тут вже 50 років музей писанки."

йде у верховну раду, там прибиральниця проливає йому з відра на ноги, причитає, що тут ходять всякі, ніде тряпку кинути.
дзвонить коломойському - той кричить у трубку, що "аа ты де этот номер взял, еще раз услышу сломаю ноги, мы поняли друг друга"
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13.05.2020 20:01 Відповісти
+2
Хуже, Зебил сменил сбушнмков которые боролись с кацапами на сбушнмков которые будут бороться против патриотов которые не хотят себе президента *************
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13.05.2020 20:02 Відповісти
+2
Шо, опять всех по открытым конкурсам назначает?
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13.05.2020 20:04 Відповісти
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крыши переехали, кто на хлебное место, кто на диету присядет!!
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13.05.2020 19:58 Відповісти
Хуже, Зебил сменил сбушнмков которые боролись с кацапами на сбушнмков которые будут бороться против патриотов которые не хотят себе президента *************
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13.05.2020 20:02 Відповісти
а те которые ведут борьбу с каЦами, живут на одну ЗП!?? это, что то из разряда фантастики!
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13.05.2020 20:05 Відповісти
Все еще хуже - http://euro-pravda.org.ua/item/37776-ukrainskie-siloviki-ignoriruyu-ochag-separatizma-v-kharkove
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13.05.2020 20:12 Відповісти
https://mobile.twitter.com/latrenger
https://mobile.twitter.com/latrenger

ростик

@latrenger


хочу фільм про зеленського, де він прокидається одного ранку, а вся країна змовилась і вдає, що ніякої посади президент ніколи не існувало.
приходить на банкову, там охоронець - "адміністрація шо, та тут вже 50 років музей писанки."

йде у верховну раду, там прибиральниця проливає йому з відра на ноги, причитає, що тут ходять всякі, ніде тряпку кинути.
дзвонить коломойському - той кричить у трубку, що "аа ты де этот номер взял, еще раз услышу сломаю ноги, мы поняли друг друга"
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13.05.2020 20:01 Відповісти
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13.05.2020 20:02 Відповісти
100% зебілоїд їх поміняв, бо мало російських шпіонів зловили, а не того, що мало в общак занесли. Ну, якщо сам недоклоун про мене піклується, то я спокійний
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13.05.2020 20:04 Відповісти
Шо, опять всех по открытым конкурсам назначает?
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13.05.2020 20:04 Відповісти
Зеленский сменил глав СБУ в трех областях - Цензор.НЕТ 6089
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13.05.2020 20:05 Відповісти
убираем украинцев..патриоты этой власти не нада..но они непонимают что нам не нада такая власть..чужая нам власть.
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13.05.2020 20:09 Відповісти
Эээээ освободились 3 должности устраиваем аукцион ! Так правосудие продали ,есть 3 должности главы СБУ в регионах .оптовому покупателю скидки и откроем дисконтную карту ЗЕголд
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13.05.2020 20:09 Відповісти
Когда это клоун президента Украины назначит?
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13.05.2020 20:17 Відповісти
...осел "большой", ему видней...!
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13.05.2020 20:23 Відповісти
И так, пока все Зелины друзья не станут лейтенантами. Ну не в армию же им идти. Президент плохой пример не подаст. Или подаст?
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13.05.2020 20:41 Відповісти
Хрень городишь. Серега Лысак лейтенантом ещё в А начинал, потом опером в К. Патриот, участник АТО. У него за плечами много громких задержаний в Одессе и Закарпатье. Бывший борец, на своём энтузиазме развивает детский спорт.
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13.05.2020 20:49 Відповісти
Командовать им Баканов будет? Расскажите о его боевом пути.
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13.05.2020 21:26 Відповісти
Новые ставленики, так понимаю, участники Квартала?
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13.05.2020 20:44 Відповісти
Нам , пересичным , чтото это объясняет? Мы что знаем тех или новых? Если что и знают бизнессмены на местах, будут молчать...
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13.05.2020 20:45 Відповісти
Торговля должностями уже поставлена на поток
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13.05.2020 20:53 Відповісти
Мабуть змінив тому, що сидять в Києві і не бачать під боком відверту агентуру фсб - жолудя/рабіновічя, соколовського-мертветьчюка?
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14.05.2020 07:33 Відповісти
 
 