Зеленський змінив голів СБУ в Києві та трьох областях

Президент Володимир Зеленський змінив керівників Служби безпеки в трьох областях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Офісу президента.

"Призначити Лисака Сергія Петровича начальником Управління Служби безпеки України в Житомирській області", - сказано в указі №181. Також указом №178 президент звільнив з цієї посади Олега Головаша.

"Призначити Головаша Олега Олеговича начальником Головного управління Служби безпеки України в Києві та Київській області", - сказано в указі №182. Раніше він обіймав посаду начальника управління СБУ в Житомирській області. Також указом №179 президент звільнив з цієї посади Сергія Болдирєва.

"Призначити Доровських Віктора Олександровича начальником Управління Служби безпеки України в Одеській області", - сказано в указі №183. Указом №180 президент звільнив з цієї посади Віталія Харченка.

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