Зеленський змінив голів СБУ в Києві та трьох областях
Президент Володимир Зеленський змінив керівників Служби безпеки в трьох областях.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Офісу президента.
"Призначити Лисака Сергія Петровича начальником Управління Служби безпеки України в Житомирській області", - сказано в указі №181. Також указом №178 президент звільнив з цієї посади Олега Головаша.
"Призначити Головаша Олега Олеговича начальником Головного управління Служби безпеки України в Києві та Київській області", - сказано в указі №182. Раніше він обіймав посаду начальника управління СБУ в Житомирській області. Також указом №179 президент звільнив з цієї посади Сергія Болдирєва.
"Призначити Доровських Віктора Олександровича начальником Управління Служби безпеки України в Одеській області", - сказано в указі №183. Указом №180 президент звільнив з цієї посади Віталія Харченка.
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ростик
@latrenger
хочу фільм про зеленського, де він прокидається одного ранку, а вся країна змовилась і вдає, що ніякої посади президент ніколи не існувало.
приходить на банкову, там охоронець - "адміністрація шо, та тут вже 50 років музей писанки."
йде у верховну раду, там прибиральниця проливає йому з відра на ноги, причитає, що тут ходять всякі, ніде тряпку кинути.
дзвонить коломойському - той кричить у трубку, що "аа ты де этот номер взял, еще раз услышу сломаю ноги, мы поняли друг друга"