Я не поддерживаю идею введения спецпропусков в метро, - Ляшко
Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не поддерживает введение допуска в метрополитен по спецпропускам.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Ляшко заявил в эфире программы "Здоровая политика" UA:Украинское радио.
"Лично я как главный государственный санитарный врач Украины не буду поддерживать введение спецпропусков для метро. Опыт других стран показывает, что спецпропуска создают скопление людей перед турникетами на входе, там скопление людей может быть хуже, чем в самом вагоне", - сказал он
Ляшко отметил, решение об открытии метро после 25 мая будет рассматриваться с учетом складывающейся на тот момент эпидемической ситуации в каждом из трех городов, в котором есть метрополитен.
"Мы имеем три города – Киев, Харьков и Днепр, и я не могу гарантировать, что они все откроются в один момент. Мы примем решение в правительстве, что с такого-то числа можно открывать метро, но это не означает, что все три откроем одновременно", - сказал он.
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Тем не менее, в отдельных эпизодах деятельности Мюллера на посту шефа гестапо сторонники версии его работы на советскую разведку находят дополнительные аргументы. Так, после провала покушения на Гитлера и попытки государственного переворота 20 июля 1944 года, Мюллер захватил в свои руки всё расследование этого дела. Известно, что заговорщики планировали, после устранения Гитлера, открыть Западный фронт и позволить англо-американским армиям быстро оккупировать Германию и всю Центральную Европу, чтобы не допустить туда советских войск. Такой сценарий был бы гибельным для послевоенных планов Сталина. Мюллер приложил все старания к тому, чтобы причислить к заговорщикам как можно больше германских военных из числа тех, кто мог войти в контакт с западными державами и их спецслужбами. Это очень походило на ликвидацию в военной верхушке Третьего рейха англо-американской «пятой колонны», которая в последний момент могла сорвать триумфальное вступление советских войск в Берлин. Так ли это было на самом деле - мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/other/40853203/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink