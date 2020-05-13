Я не поддерживаю идею введения спецпропусков в метро, - Ляшко

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не поддерживает введение допуска в метрополитен по спецпропускам.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Ляшко заявил в эфире программы "Здоровая политика" UA:Украинское радио.

"Лично я как главный государственный санитарный врач Украины не буду поддерживать введение спецпропусков для метро. Опыт других стран показывает, что спецпропуска создают скопление людей перед турникетами на входе, там скопление людей может быть хуже, чем в самом вагоне", - сказал он

Ляшко отметил, решение об открытии метро после 25 мая будет рассматриваться с учетом складывающейся на тот момент эпидемической ситуации в каждом из трех городов, в котором есть метрополитен.

"Мы имеем три города – Киев, Харьков и Днепр, и я не могу гарантировать, что они все откроются в один момент. Мы примем решение в правительстве, что с такого-то числа можно открывать метро, но это не означает, что все три откроем одновременно", - сказал он.

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