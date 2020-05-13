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Новости Коронавирус и карантин
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Я не поддерживаю идею введения спецпропусков в метро, - Ляшко

Я не поддерживаю идею введения спецпропусков в метро, - Ляшко

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не поддерживает введение допуска в метрополитен по спецпропускам.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Ляшко заявил в эфире программы "Здоровая политика" UA:Украинское радио.

"Лично я как главный государственный санитарный врач Украины не буду поддерживать введение спецпропусков для метро. Опыт других стран показывает, что спецпропуска создают скопление людей перед турникетами на входе, там скопление людей может быть хуже, чем в самом вагоне", - сказал он 

Ляшко отметил, решение об открытии метро после 25 мая будет рассматриваться с учетом складывающейся на тот момент эпидемической ситуации в каждом из трех городов, в котором есть метрополитен.

"Мы имеем три города – Киев, Харьков и Днепр, и я не могу гарантировать, что они все откроются в один момент. Мы примем решение в правительстве, что с такого-то числа можно открывать метро, но это не означает, что все три откроем одновременно", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко обратился к Кабмину с просьбой восстановить работу столичного метро с 25 мая

Автор: 

карантин (16729) Метрополитен (1017) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Ляшка как и вся ЗЕшайка противоречит сама себе.они уже сами забывают сегодня шо сказали вчера.им по приколу народ за идиотов держать или просто хочется повы@пываться
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13.05.2020 21:08 Ответить
+2
ты (глиста лопоухая) имеешь несколько миллионов личных врагов: из Киева, Харькова и Днепра...
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13.05.2020 21:09 Ответить
+2
Та тут больше вопросов к его подчиненному..вот тут бы возбудиться..
Я не підтримую ідею запровадження спецперепусток у метро, ​​- Ляшко - Цензор.НЕТ 9228
Тем не менее, в отдельных эпизодах деятельности Мюллера на посту шефа гестапо сторонники версии его работы на советскую разведку находят дополнительные аргументы. Так, после провала покушения на Гитлера и попытки государственного переворота 20 июля 1944 года, Мюллер захватил в свои руки всё расследование этого дела. Известно, что заговорщики планировали, после устранения Гитлера, открыть Западный фронт и позволить англо-американским армиям быстро оккупировать Германию и всю Центральную Европу, чтобы не допустить туда советских войск. Такой сценарий был бы гибельным для послевоенных планов Сталина. Мюллер приложил все старания к тому, чтобы причислить к заговорщикам как можно больше германских военных из числа тех, кто мог войти в контакт с западными державами и их спецслужбами. Это очень походило на ликвидацию в военной верхушке Третьего рейха англо-американской «пятой колонны», которая в последний момент могла сорвать триумфальное вступление советских войск в Берлин. Так ли это было на самом деле - мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/other/40853203/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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13.05.2020 21:42 Ответить
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Ляшка как и вся ЗЕшайка противоречит сама себе.они уже сами забывают сегодня шо сказали вчера.им по приколу народ за идиотов держать или просто хочется повы@пываться
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13.05.2020 21:08 Ответить
и это тоже, но я думаю, полная картина весьма сложна.
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13.05.2020 21:10 Ответить
ты (глиста лопоухая) имеешь несколько миллионов личных врагов: из Киева, Харькова и Днепра...
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13.05.2020 21:09 Ответить
Не глиста а клистерная трубка.это прозвище йому більше пасує
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13.05.2020 21:11 Ответить
в Рашке щас конкретный шум по этой фотке)).. Следственный комитет возбудился
Я не поддерживаю идею введения спецпропусков в метро, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5579
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13.05.2020 21:10 Ответить
Та тут больше вопросов к его подчиненному..вот тут бы возбудиться..
Я не підтримую ідею запровадження спецперепусток у метро, ​​- Ляшко - Цензор.НЕТ 9228
Тем не менее, в отдельных эпизодах деятельности Мюллера на посту шефа гестапо сторонники версии его работы на советскую разведку находят дополнительные аргументы. Так, после провала покушения на Гитлера и попытки государственного переворота 20 июля 1944 года, Мюллер захватил в свои руки всё расследование этого дела. Известно, что заговорщики планировали, после устранения Гитлера, открыть Западный фронт и позволить англо-американским армиям быстро оккупировать Германию и всю Центральную Европу, чтобы не допустить туда советских войск. Такой сценарий был бы гибельным для послевоенных планов Сталина. Мюллер приложил все старания к тому, чтобы причислить к заговорщикам как можно больше германских военных из числа тех, кто мог войти в контакт с западными державами и их спецслужбами. Это очень походило на ликвидацию в военной верхушке Третьего рейха англо-американской «пятой колонны», которая в последний момент могла сорвать триумфальное вступление советских войск в Берлин. Так ли это было на самом деле - мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/other/40853203/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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13.05.2020 21:42 Ответить
Косвенное подтверждение бегство Березняка из гестапо, после того как группа была поймана и ее задачи раскрыты...мало того еще и успешное выполнение задачи...а затем встреча начальника гестапо в Ялте 20 лет после войны....со слов самого березняка
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13.05.2020 21:50 Ответить
Я не поддерживаю зеленую шоблу и 73% идиотов
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13.05.2020 21:11 Ответить
Спецпропуска в метро-это бред !
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13.05.2020 21:22 Ответить
это они все у кацапов копируют там пропуска сделали коллапс в метро москвы и через неделю вспышка потом отменили
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13.05.2020 21:59 Ответить
в Днепре одна ветка , и та маленькая , людей не густо и до карантина было , днем до вокзала доезжало человек 30
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13.05.2020 21:27 Ответить
Такси в Киеве 315 грн с булвара дружбы народов 6 на Тимошенко 19 на убер, а болт показывал вообще 420 вместо 25минут я ехал в пробках 1 час 45 минут утром обошлось в 345 грн обычная цена неделю назад еще 120 грн за этот маршрут же, второй день в пробках такси не хватает в три раза подняли цены
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13.05.2020 21:57 Ответить
 
 