Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко не підтримує запровадження допуску в метрополітен за спецперепустками.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Ляшко заявив в ефірі програми "Здорова політика" UA: Українське радіо.

"Особисто я як головний державний санітарний лікар України не буду підтримувати запровадження спецперепусток для метро. Досвід інших країн показує, що спецперепустки створюють скупчення людей перед турнікетами на вході, там скупчення людей може бути гіршим, ніж у самому вагоні", - сказав він

Ляшко зазначив, рішення про відкриття метро після 25 травня розглядатиметься з урахуванням складної на той момент епідемічної ситуації в кожному з трьох міст, в якому є метрополітен.

"Ми маємо три міста - Київ, Харків і Дніпро, і я не можу гарантувати, що вони всі відкриються в один момент. Ми приймемо рішення в уряді, що з такого-то числа можна відкривати метро, ​​але це не означає, що всі три відкриємо одночасно", - сказав він.

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