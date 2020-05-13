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Новини Коронавірус і карантин
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Я не підтримую ідею запровадження спецперепусток у метро, ​​- Ляшко

Я не підтримую ідею запровадження спецперепусток у метро, ​​- Ляшко

Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко не підтримує запровадження допуску в метрополітен за спецперепустками.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Ляшко заявив в ефірі програми "Здорова політика" UA: Українське радіо.

"Особисто я як головний державний санітарний лікар України не буду підтримувати запровадження спецперепусток для метро. Досвід інших країн показує, що спецперепустки створюють скупчення людей перед турнікетами на вході, там скупчення людей може бути гіршим, ніж у самому вагоні", - сказав він

Ляшко зазначив, рішення про відкриття метро після 25 травня розглядатиметься з урахуванням складної на той момент епідемічної ситуації в кожному з трьох міст, в якому є метрополітен.

"Ми маємо три міста - Київ, Харків і Дніпро, і я не можу гарантувати, що вони всі відкриються в один момент. Ми приймемо рішення в уряді, що з такого-то числа можна відкривати метро, ​​але це не означає, що всі три відкриємо одночасно", - сказав він.

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Автор: 

карантин (18172) Метрополітен (1422) Ляшко Віктор (1519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Ляшка как и вся ЗЕшайка противоречит сама себе.они уже сами забывают сегодня шо сказали вчера.им по приколу народ за идиотов держать или просто хочется повы@пываться
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13.05.2020 21:08 Відповісти
+2
ты (глиста лопоухая) имеешь несколько миллионов личных врагов: из Киева, Харькова и Днепра...
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13.05.2020 21:09 Відповісти
+2
Та тут больше вопросов к его подчиненному..вот тут бы возбудиться..
Я не підтримую ідею запровадження спецперепусток у метро, ​​- Ляшко - Цензор.НЕТ 9228
Тем не менее, в отдельных эпизодах деятельности Мюллера на посту шефа гестапо сторонники версии его работы на советскую разведку находят дополнительные аргументы. Так, после провала покушения на Гитлера и попытки государственного переворота 20 июля 1944 года, Мюллер захватил в свои руки всё расследование этого дела. Известно, что заговорщики планировали, после устранения Гитлера, открыть Западный фронт и позволить англо-американским армиям быстро оккупировать Германию и всю Центральную Европу, чтобы не допустить туда советских войск. Такой сценарий был бы гибельным для послевоенных планов Сталина. Мюллер приложил все старания к тому, чтобы причислить к заговорщикам как можно больше германских военных из числа тех, кто мог войти в контакт с западными державами и их спецслужбами. Это очень походило на ликвидацию в военной верхушке Третьего рейха англо-американской «пятой колонны», которая в последний момент могла сорвать триумфальное вступление советских войск в Берлин. Так ли это было на самом деле - мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/other/40853203/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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13.05.2020 21:42 Відповісти
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Ляшка как и вся ЗЕшайка противоречит сама себе.они уже сами забывают сегодня шо сказали вчера.им по приколу народ за идиотов держать или просто хочется повы@пываться
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13.05.2020 21:08 Відповісти
и это тоже, но я думаю, полная картина весьма сложна.
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13.05.2020 21:10 Відповісти
ты (глиста лопоухая) имеешь несколько миллионов личных врагов: из Киева, Харькова и Днепра...
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13.05.2020 21:09 Відповісти
Не глиста а клистерная трубка.это прозвище йому більше пасує
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13.05.2020 21:11 Відповісти
в Рашке щас конкретный шум по этой фотке)).. Следственный комитет возбудился
Я не поддерживаю идею введения спецпропусков в метро, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5579
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13.05.2020 21:10 Відповісти
Та тут больше вопросов к его подчиненному..вот тут бы возбудиться..
Я не підтримую ідею запровадження спецперепусток у метро, ​​- Ляшко - Цензор.НЕТ 9228
Тем не менее, в отдельных эпизодах деятельности Мюллера на посту шефа гестапо сторонники версии его работы на советскую разведку находят дополнительные аргументы. Так, после провала покушения на Гитлера и попытки государственного переворота 20 июля 1944 года, Мюллер захватил в свои руки всё расследование этого дела. Известно, что заговорщики планировали, после устранения Гитлера, открыть Западный фронт и позволить англо-американским армиям быстро оккупировать Германию и всю Центральную Европу, чтобы не допустить туда советских войск. Такой сценарий был бы гибельным для послевоенных планов Сталина. Мюллер приложил все старания к тому, чтобы причислить к заговорщикам как можно больше германских военных из числа тех, кто мог войти в контакт с западными державами и их спецслужбами. Это очень походило на ликвидацию в военной верхушке Третьего рейха англо-американской «пятой колонны», которая в последний момент могла сорвать триумфальное вступление советских войск в Берлин. Так ли это было на самом деле - мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/other/40853203/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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13.05.2020 21:42 Відповісти
Косвенное подтверждение бегство Березняка из гестапо, после того как группа была поймана и ее задачи раскрыты...мало того еще и успешное выполнение задачи...а затем встреча начальника гестапо в Ялте 20 лет после войны....со слов самого березняка
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13.05.2020 21:50 Відповісти
Я не поддерживаю зеленую шоблу и 73% идиотов
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13.05.2020 21:11 Відповісти
Спецпропуска в метро-это бред !
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13.05.2020 21:22 Відповісти
это они все у кацапов копируют там пропуска сделали коллапс в метро москвы и через неделю вспышка потом отменили
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13.05.2020 21:59 Відповісти
в Днепре одна ветка , и та маленькая , людей не густо и до карантина было , днем до вокзала доезжало человек 30
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13.05.2020 21:27 Відповісти
Такси в Киеве 315 грн с булвара дружбы народов 6 на Тимошенко 19 на убер, а болт показывал вообще 420 вместо 25минут я ехал в пробках 1 час 45 минут утром обошлось в 345 грн обычная цена неделю назад еще 120 грн за этот маршрут же, второй день в пробках такси не хватает в три раза подняли цены
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13.05.2020 21:57 Відповісти
 
 