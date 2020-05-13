Я не підтримую ідею запровадження спецперепусток у метро, - Ляшко
Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко не підтримує запровадження допуску в метрополітен за спецперепустками.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Ляшко заявив в ефірі програми "Здорова політика" UA: Українське радіо.
"Особисто я як головний державний санітарний лікар України не буду підтримувати запровадження спецперепусток для метро. Досвід інших країн показує, що спецперепустки створюють скупчення людей перед турнікетами на вході, там скупчення людей може бути гіршим, ніж у самому вагоні", - сказав він
Ляшко зазначив, рішення про відкриття метро після 25 травня розглядатиметься з урахуванням складної на той момент епідемічної ситуації в кожному з трьох міст, в якому є метрополітен.
"Ми маємо три міста - Київ, Харків і Дніпро, і я не можу гарантувати, що вони всі відкриються в один момент. Ми приймемо рішення в уряді, що з такого-то числа можна відкривати метро, але це не означає, що всі три відкриємо одночасно", - сказав він.
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Тем не менее, в отдельных эпизодах деятельности Мюллера на посту шефа гестапо сторонники версии его работы на советскую разведку находят дополнительные аргументы. Так, после провала покушения на Гитлера и попытки государственного переворота 20 июля 1944 года, Мюллер захватил в свои руки всё расследование этого дела. Известно, что заговорщики планировали, после устранения Гитлера, открыть Западный фронт и позволить англо-американским армиям быстро оккупировать Германию и всю Центральную Европу, чтобы не допустить туда советских войск. Такой сценарий был бы гибельным для послевоенных планов Сталина. Мюллер приложил все старания к тому, чтобы причислить к заговорщикам как можно больше германских военных из числа тех, кто мог войти в контакт с западными державами и их спецслужбами. Это очень походило на ликвидацию в военной верхушке Третьего рейха англо-американской «пятой колонны», которая в последний момент могла сорвать триумфальное вступление советских войск в Берлин. Так ли это было на самом деле - мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/other/40853203/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink