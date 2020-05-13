В Украине существует угроза дефицита воды, - СНБО
Государственное агентство водных ресурсов Украины предупредило Совет нацбезопасности и обороны об угрозе водного дефицита в бассейнах некоторых рек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СНБО.
Вопрос водных ресурсов рассматривали на заседании рабочей группы "по вопросам безопасности водных ресурсов государства и обеспечения населения качественной питьевой водой в населенных пунктах Украины".
В частности, по информации Госагентства водных ресурсов, последние 5 лет в Украине маловодны.
"И существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку", - говорится в сообщении.
Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что маловодие потребует оптимизации использования воды и экономии.
В частности Данилов предложил провести полную инвентаризацию источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин, чтобы привлечь их к системам водоснабжения.
"Во время заседания также говорилось о необходимости привлечения дополнительных финансовых ресурсов для модернизации систем централизованного водоснабжения для обеспечения населения качественной питьевой водой. Также было инициировано и обсужден вопрос о необходимости разработки водной стратегии Украины", - сообщает СНБО.
По итогам заседания приняли протокольное решение с рекомендациями правительства по водной безопасности Украины.
Ранее сообщалось, что уровень воды в Десне упал до исторического минимума.
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