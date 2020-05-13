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В Украине существует угроза дефицита воды, - СНБО

В Украине существует угроза дефицита воды, - СНБО

Государственное агентство водных ресурсов Украины предупредило Совет нацбезопасности и обороны об угрозе водного дефицита в бассейнах некоторых рек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Вопрос водных ресурсов рассматривали на заседании рабочей группы "по вопросам безопасности водных ресурсов государства и обеспечения населения качественной питьевой водой в населенных пунктах Украины".

В частности, по информации Госагентства водных ресурсов, последние 5 лет в Украине маловодны.

"И существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку", - говорится в сообщении.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что маловодие потребует оптимизации использования воды и экономии.

В частности Данилов предложил провести полную инвентаризацию источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин, чтобы привлечь их к системам водоснабжения.

"Во время заседания также говорилось о необходимости привлечения дополнительных финансовых ресурсов для модернизации систем централизованного водоснабжения для обеспечения населения качественной питьевой водой. Также было инициировано и обсужден вопрос о необходимости разработки водной стратегии Украины", - сообщает СНБО.

По итогам заседания приняли протокольное решение с рекомендациями правительства по водной безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Десне упал до исторического минимума.

Автор: 

дефицит (305) СНБО (4448) вода (921) Госагентство водных ресурсов (5)


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Топ комментарии
+27
Дефицит бюджета за полгода, воды за год, еще через год дефицит воздуха? Хорошо идут шмаркли 👍
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13.05.2020 21:20 Ответить
+27
Ооо!. начали готовить население к поднятию цены на воду, водоочистку и водопоставку, потому что компенсировать Каломойскому потерю "ПриватБанка" будут через воду и население.. так придумали обмануть МВФ и население..
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13.05.2020 21:22 Ответить
+18
Друже, я стал порохоботом ровно с того момента, когда малоросс пошел на выборы и я узнал его запредельный рейтинг! Я мгновенно понял - пропал дом! А сын разделяет мои взгляды, в прочем, как и 8-ми летняя дочь
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13.05.2020 21:39 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
пить надо меньше
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13.05.2020 21:17 Ответить
Бене Каломойскаму ?
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13.05.2020 21:48 Ответить
Если в кране нет воды...
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13.05.2020 22:02 Ответить
С плесенью это не мудрено! Главное у нас дефицит здравого смысла случился год назад
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13.05.2020 21:18 Ответить
Ти новенький чи чи нік змінив?
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13.05.2020 21:24 Ответить
Та тяжело зайти на цензор, под именем сына получилось
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13.05.2020 21:27 Ответить
Навіщо сина підставляєш?
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13.05.2020 21:28 Ответить
Во-первых, ему 10, во-вторых, я не Федина, сильно мелко, а, в-третьих, добровольцы умирать не боятся на Донбассе!
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13.05.2020 21:31 Ответить
Я не про це
Тут, йде велика битва порохоботів та зебілів!
Для когось твій син стане ворогом
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13.05.2020 21:35 Ответить
Друже, я стал порохоботом ровно с того момента, когда малоросс пошел на выборы и я узнал его запредельный рейтинг! Я мгновенно понял - пропал дом! А сын разделяет мои взгляды, в прочем, как и 8-ми летняя дочь
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13.05.2020 21:39 Ответить
А я міхобот, хоча і на стороні Зе'...
Сподіваюся, це нам не заважить спілкуватися...
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13.05.2020 21:47 Ответить
В Днепре большинство за Зе, почти весь мой круг (от низа до верха)! Только препад истории, доктор наук, а также жена и дети полностью разделяют мои взгляды! Так что нет, абсолютно не мешает
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13.05.2020 21:54 Ответить
Ваші діти розуміють що якщо вони будуть за зе то ви їх не будете годувати?
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14.05.2020 09:08 Ответить
Дефицит бюджета за полгода, воды за год, еще через год дефицит воздуха? Хорошо идут шмаркли 👍
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13.05.2020 21:20 Ответить
До дефицита воздуха будет дефицит продовольствия
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13.05.2020 21:26 Ответить
Ооо!. начали готовить население к поднятию цены на воду, водоочистку и водопоставку, потому что компенсировать Каломойскому потерю "ПриватБанка" будут через воду и население.. так придумали обмануть МВФ и население..
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13.05.2020 21:22 Ответить
Вроде как у Коломойского сейчас монополия на очистку воды. Ахметов с электроэнергией начудит, Коломойский краны закручивать будет. Как Рашка газовые краны в свое время. Короновирусная тема на излете, Выжали с нее все, что смогли, теперь дефицит воды нам устроят.
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13.05.2020 21:35 Ответить
так и есть!.. Зеленский позволил ему сформировать монополию ,а СБУ и Антимонопольник молчат, хотя там можно накласть на Каломойского штрафы в млрд грн и уничтожить эту ветвь его бизнеса..
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13.05.2020 21:38 Ответить
и "никакого абмана -усё честна и ахвициальна"...а лето будет ЖАРКИМ...так шо готовимся...
Ахметов будет завидовать Коломойскому...
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13.05.2020 22:04 Ответить
ну куда ещё - 50 грн. за куб платим . и ***%ский горводоканал все колонки с артезианской водой которые лет 50 стояли поломал . что бы ни капли мимо кассы .
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14.05.2020 02:13 Ответить
За то в Крыму , Аксенов говорит , что может поставить Украине, - вот только Розвернет Канал и по реверсу готов подать.
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13.05.2020 21:22 Ответить
Отлично. К Вам приедет Яременко, развернет и внесет оплату. А Вы потом передадите ее Аксенову.
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13.05.2020 21:42 Ответить
Как то Зарегулировано, а можно Деньги вперед и без посредников, - С Аксенова и Воду и Деньги, как Вам такой вариант???.
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13.05.2020 21:55 Ответить
сколько проблем взвалилось на вовочку.и корона и к@ц@пье и вода еще и кредит от мвф еще надают.а шо ты хотел это тебе не в твоем картале кривляться и корпаративы обслуживать
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13.05.2020 21:23 Ответить
І, що цікаво, він з цим справляється!
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13.05.2020 21:26 Ответить
ага особенно хорошо у него справляться его пахабным языком как собаков в фейсбуке
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13.05.2020 21:29 Ответить
Шикарний сарказм, найвищий рівень тролінгу)
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13.05.2020 21:36 Ответить
Вот чес слово, как зелень пришла к власти, сплошные дефициты кругом и всюду, ну ничерта зе в страну не притащил, кроме как открыл двери тому кто нас убивал. Писец. Порох хоть шо то притащил, хоть то томос, хоть тот безвиз, а этот? жесть какая то. Воду узурпировать, это жестко.
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13.05.2020 21:24 Ответить
за свет можно не платить и не потреблять...а вот -воду увы...Украину "крассива" нагибают...причём втихаря...суки...
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13.05.2020 22:01 Ответить
но в крым воду надо дать все равно, "там такие же украинцы как и мы"
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13.05.2020 21:24 Ответить
да-эти СН "смогут павтарить"..."хуманитарии"...
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13.05.2020 22:00 Ответить
Там где вырубают леса пересыхают реки
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13.05.2020 21:24 Ответить
Як гадаєш, ліси при Зеленському повирубували?
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13.05.2020 21:27 Ответить
Не прекратили - это точно...
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13.05.2020 21:31 Ответить
Це точно...
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13.05.2020 21:37 Ответить
В минулому році таких масштабних пожеж не було. А пожежі - найкращий спосіб маскувати вирубки.
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13.05.2020 21:45 Ответить
В цьому році такі ж пожежі були і в Германії, там теж щось приховують?
Хоча в наших реаліях, про наші пожежі, може бути і такий варіант...
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13.05.2020 21:57 Ответить
Може, таке питання підштовне Вас до відповіді: В Німеччині в ДТП теж гинуть люди. Там теж такі погані дороги, як і в нас?
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13.05.2020 22:37 Ответить
Відповім так:
До Зеленського у нас були просто шикарні дороги, а коли він прийшов, то дороги накрились!
Зауважте, це було не питання...
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13.05.2020 22:44 Ответить
А там где Розен&лядский янтарь моют?
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13.05.2020 22:06 Ответить
С отставкой Порошенко тема уже не актуальна. И почему ?
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13.05.2020 22:09 Ответить
В Україні існує загроза дефіциту води, - РНБО - Цензор.НЕТ 2111
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13.05.2020 21:28 Ответить
В Украине существует угроза дефицита воды, - СНБО
+++++++++++
Серьезно ?

https://images.cnscdn.com/images/9/5/e/5/95e5836940f7af905f3176cd4437e2ce/original.jpg
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13.05.2020 21:29 Ответить
Внезапно - да. Причем достаточно давно. Уже лет 10-15 как.
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13.05.2020 22:00 Ответить
Да б-дь а вы не знали? мы же в зимбабве уже живем, вот и вода кончилась - африка мать твою она такая засушливая...
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14.05.2020 02:32 Ответить
Якщо отак різати та палити ліси - річки пересохнуть.
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13.05.2020 21:30 Ответить
а за год вырубка леса в стране выросла в 5 раз...таки верно...Зе -это катастрофа для Украины...увы...
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13.05.2020 21:58 Ответить
...Ніде буде москаля ні втопити, ні повісити.
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14.05.2020 06:19 Ответить
следующие войны и конфликты за ВОДНЫЙ ресурс - об этом предупреждали еще лет 20-ть назад...- и это реально...
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13.05.2020 21:30 Ответить
шапіто-95 перевершило само себе, просрали навіть воду
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13.05.2020 21:33 Ответить
Слово Кличко! "Надо просто перестать пить"
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13.05.2020 21:35 Ответить
Ви не плутайте Кличка зі своїм шутом
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14.05.2020 06:35 Ответить
Главная проблема в том , что десятками лет не решается вопрос прочистки русел малых рек, в итоге всё заросло очеретами , заилилось и превратилось в солончаки и болота .А пока во власти будут негодяи , которые заботятся только о своём кармане а не об Украине ,проблемы будут только множиться .
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13.05.2020 21:41 Ответить
Не надо трогать болота, это природные резервуары воды. У нас поосушали болота, а потом изумляются "упал уровень грунтовых вод, как же так!". Весь север Черниговщины ещё 40-50 лет назад был в болотах и воды хватало и на весеннее половодье, и на майские грозы и леса были влажные до июля. А сейчас всё осушено, ещё при совке постарались, всё земли не хватало, поля на месте болот стоят необработанные, потому что плодородность у них давно никакая и ничего на них толком не растет. Ирригационные каналы давно заплыли землей, их уже и не видно, но воды то в земле нет, уже ушла, всё, осушили. Поэтому и малые реки стоят неподвижно, нет течения. А нет течения - значит они заиливаются и захламляются, потому что весеннее половодье ко всему прочему несло важную функцию - чистило реки, а его нет.
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13.05.2020 23:20 Ответить
Думаю , что нужно оптимизировать подачу воды на оккупированный росией донбас . Ведь за эту воду , как и за электроэнергию лднр не платят шесть лет и видно , что платить не будут и в будущем . ( Сделать это не сложнее , чем перекрыть воду в крым , - была бы воля у руководства государства ) . .
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13.05.2020 21:44 Ответить
ага...не удивлюсь если вода для Крыма "таки найдётся"...с этих СН станется...
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13.05.2020 21:55 Ответить
А в Мариуполь воду в бочках возить станешь?
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13.05.2020 23:09 Ответить
Значит надо возить в бочках, если нет других путей. Танкерами из Херсона. А чтобы ближе было возить - прокопать судоходный канал чуть южнее Каланчака до Сиваша. Там копать - 40 км по прямой, песчаный грунт, батальон стройбата с техникой за лето выкопает. Заодно сам собой отпадет вопрос "вода в Крым".
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13.05.2020 23:25 Ответить
Питьевую воду Мариупольцы , как и Бердянцы покупают . До захвата росией лугандона - вода к этим областям текла из Северского Донца . Её можно было относительно пить после кипячения . А вот сейчас , - нет . Поэтому лучше прекратить подачу , шоб Мариупольцы не травились , после протекания воды через ОРДЛО . ))
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13.05.2020 23:43 Ответить
Бережіть воду, пийте пиво.
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13.05.2020 21:47 Ответить
Меньше надо лесов вырубать, янтаря вымывать, и копанок угольных копать а то скоро вся страна в маленькие песчаные пустыни превратится.
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13.05.2020 21:48 Ответить
Скажи еще спасибо что со сланцевой добычей не успели в свое время развернуться
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13.05.2020 23:05 Ответить
Ничего, у нас всё ещё впереди. Сейчас просто газ настолько дешевый, что нет смысла вкладываться в сланец. Вот подорожает, тогда всё по новой начнется.
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13.05.2020 23:27 Ответить
до чого тут сланці?
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14.05.2020 06:38 Ответить
А може нарешті час перестати ЗАБУДОВНИКАМ забудовувати пойми річок в Україні? Наприклад, річки Ірпінь.
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13.05.2020 21:50 Ответить
Запусти керманычей Украины в Сахару, так там через месяц начнётся нехватка песка!
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13.05.2020 21:51 Ответить
как-то "прикольно" совпало-Беня выкупает стратегическое предприятие по производству хлора для очистки воды-и теперь выясняется факт возможного недостатка воды в стране...таки "САВПАДЕНИЕ"...?! или Зе будет таким образом "компенсировать" Приват ...?!
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13.05.2020 21:53 Ответить
Хлор производить можно чуть ли не на коленке, там не надо никаких высоких технологий. Лицензия нужна - да. Потому что боевое отравляющее вещество. А так - хочешь тебе баллон хлора накачаю?
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13.05.2020 23:31 Ответить
знаете ли -хлор хлору рознь...гоогл в помощь...
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14.05.2020 00:02 Ответить
Хлор - он и в Африке хлор. Ядовитый газ желтовато-зелёного цвета, тяжелее воздуха, с резким запахом и сладковатым, «металлическим» вкусом. Легко поддается сжижению, 8 атмосфер - и он жидкость красивого желто-зеленого опалесцирующего цвета. Легко получается в домашних условиях путем электролиза обычной поваренной соли. Нужен сварочный инвертор и... немного воображения, скажем так. Не стану здесь цитировать "настольную книгу террориста" Я у себя на участке хлором травил крыс и кротов в норах. Слегка траванулся и сам
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14.05.2020 00:29 Ответить
И при этом зеленая сопля хотела поить русских морячков в аннексированном Крыму.
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13.05.2020 21:56 Ответить
Всё вам **********.
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13.05.2020 22:25 Ответить
а ЗЕбилы хотят водичку на Крыс пустить...самим маловато....
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13.05.2020 22:48 Ответить
Соединять надо. Водопровод с газопроводом.
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13.05.2020 23:59 Ответить
а если дамбы установить с ГЭС и пропускную способность воды замедлить, то уровень воды не подымется??? в нескольких участках и особенно перекрыть там, где вода сбрасывается в море.
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14.05.2020 07:02 Ответить
Там де з"явився манкрут,мародер,розшукуваний злодій-аферст зразу дефолт,банкрутсво,нестача....пора бєню здати міжнародному суду-досить терпіти бородатого злодія.
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16.05.2020 22:04 Ответить
 
 