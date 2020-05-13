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В Україні існує загроза дефіциту води, - РНБО

В Україні існує загроза дефіциту води, - РНБО

Державне агентство водних ресурсів України попередило Раду нацбезпеки та оборони про загрозу водного дефіциту в басейнах деяких річок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба РНБО.

Питання водних ресурсів розглядали на засіданні робочої групи "з питань безпеки водних ресурсів держави та забезпечення населення якісною питною водою в населених пунктах України".

Зокрема, за інформацією Держагентства водних ресурсів, останні 5 років в Україні маловодні.

"І існує ймовірність виникнення водного дефіциту в басейнах деяких річок, які мають значне антропогенне навантаження", - сказано в повідомленні.

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Секретар РНБО Олексій Данилов зазначив, що маловоддя потребує оптимізації використання води та економії.

Зокрема Данилов запропонував провести повну інвентаризацію джерел підземних вод питної якості й артезіанських свердловин, щоб залучити їх до систем водопостачання.

"Під час засідання також йшлося про необхідність залучення додаткових фінансових ресурсів для модернізації систем централізованого водопостачання для забезпечення населення якісною питною водою. Також було ініційовано та обговорено питання про необхідність розробки водної стратегії України", - повідомляє РНБО.

За підсумками засідання ухвалили протокольне рішення з рекомендаціями уряду щодо водної безпеки України.

Раніше повідомлялося, що рівень води в Десні впав до історичного мінімуму.

Автор: 

дефіцит (570) РНБО (2305) вода (1187) Держагентство водних ресурсів (7)


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Топ коментарі
+27
Дефицит бюджета за полгода, воды за год, еще через год дефицит воздуха? Хорошо идут шмаркли 👍
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13.05.2020 21:20 Відповісти
+27
Ооо!. начали готовить население к поднятию цены на воду, водоочистку и водопоставку, потому что компенсировать Каломойскому потерю "ПриватБанка" будут через воду и население.. так придумали обмануть МВФ и население..
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13.05.2020 21:22 Відповісти
+18
Друже, я стал порохоботом ровно с того момента, когда малоросс пошел на выборы и я узнал его запредельный рейтинг! Я мгновенно понял - пропал дом! А сын разделяет мои взгляды, в прочем, как и 8-ми летняя дочь
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13.05.2020 21:39 Відповісти
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пить надо меньше
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13.05.2020 21:17 Відповісти
Бене Каломойскаму ?
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13.05.2020 21:48 Відповісти
Если в кране нет воды...
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13.05.2020 22:02 Відповісти
С плесенью это не мудрено! Главное у нас дефицит здравого смысла случился год назад
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13.05.2020 21:18 Відповісти
Ти новенький чи чи нік змінив?
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13.05.2020 21:24 Відповісти
Та тяжело зайти на цензор, под именем сына получилось
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13.05.2020 21:27 Відповісти
Навіщо сина підставляєш?
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13.05.2020 21:28 Відповісти
Во-первых, ему 10, во-вторых, я не Федина, сильно мелко, а, в-третьих, добровольцы умирать не боятся на Донбассе!
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13.05.2020 21:31 Відповісти
Я не про це
Тут, йде велика битва порохоботів та зебілів!
Для когось твій син стане ворогом
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13.05.2020 21:35 Відповісти
Друже, я стал порохоботом ровно с того момента, когда малоросс пошел на выборы и я узнал его запредельный рейтинг! Я мгновенно понял - пропал дом! А сын разделяет мои взгляды, в прочем, как и 8-ми летняя дочь
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13.05.2020 21:39 Відповісти
А я міхобот, хоча і на стороні Зе'...
Сподіваюся, це нам не заважить спілкуватися...
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13.05.2020 21:47 Відповісти
В Днепре большинство за Зе, почти весь мой круг (от низа до верха)! Только препад истории, доктор наук, а также жена и дети полностью разделяют мои взгляды! Так что нет, абсолютно не мешает
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13.05.2020 21:54 Відповісти
Ваші діти розуміють що якщо вони будуть за зе то ви їх не будете годувати?
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14.05.2020 09:08 Відповісти
Дефицит бюджета за полгода, воды за год, еще через год дефицит воздуха? Хорошо идут шмаркли 👍
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13.05.2020 21:20 Відповісти
До дефицита воздуха будет дефицит продовольствия
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13.05.2020 21:26 Відповісти
Ооо!. начали готовить население к поднятию цены на воду, водоочистку и водопоставку, потому что компенсировать Каломойскому потерю "ПриватБанка" будут через воду и население.. так придумали обмануть МВФ и население..
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13.05.2020 21:22 Відповісти
Вроде как у Коломойского сейчас монополия на очистку воды. Ахметов с электроэнергией начудит, Коломойский краны закручивать будет. Как Рашка газовые краны в свое время. Короновирусная тема на излете, Выжали с нее все, что смогли, теперь дефицит воды нам устроят.
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13.05.2020 21:35 Відповісти
так и есть!.. Зеленский позволил ему сформировать монополию ,а СБУ и Антимонопольник молчат, хотя там можно накласть на Каломойского штрафы в млрд грн и уничтожить эту ветвь его бизнеса..
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13.05.2020 21:38 Відповісти
и "никакого абмана -усё честна и ахвициальна"...а лето будет ЖАРКИМ...так шо готовимся...
Ахметов будет завидовать Коломойскому...
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13.05.2020 22:04 Відповісти
ну куда ещё - 50 грн. за куб платим . и ***%ский горводоканал все колонки с артезианской водой которые лет 50 стояли поломал . что бы ни капли мимо кассы .
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14.05.2020 02:13 Відповісти
За то в Крыму , Аксенов говорит , что может поставить Украине, - вот только Розвернет Канал и по реверсу готов подать.
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13.05.2020 21:22 Відповісти
Отлично. К Вам приедет Яременко, развернет и внесет оплату. А Вы потом передадите ее Аксенову.
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13.05.2020 21:42 Відповісти
Как то Зарегулировано, а можно Деньги вперед и без посредников, - С Аксенова и Воду и Деньги, как Вам такой вариант???.
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13.05.2020 21:55 Відповісти
сколько проблем взвалилось на вовочку.и корона и к@ц@пье и вода еще и кредит от мвф еще надают.а шо ты хотел это тебе не в твоем картале кривляться и корпаративы обслуживать
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13.05.2020 21:23 Відповісти
І, що цікаво, він з цим справляється!
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13.05.2020 21:26 Відповісти
ага особенно хорошо у него справляться его пахабным языком как собаков в фейсбуке
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13.05.2020 21:29 Відповісти
Шикарний сарказм, найвищий рівень тролінгу)
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13.05.2020 21:36 Відповісти
Вот чес слово, как зелень пришла к власти, сплошные дефициты кругом и всюду, ну ничерта зе в страну не притащил, кроме как открыл двери тому кто нас убивал. Писец. Порох хоть шо то притащил, хоть то томос, хоть тот безвиз, а этот? жесть какая то. Воду узурпировать, это жестко.
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13.05.2020 21:24 Відповісти
за свет можно не платить и не потреблять...а вот -воду увы...Украину "крассива" нагибают...причём втихаря...суки...
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13.05.2020 22:01 Відповісти
но в крым воду надо дать все равно, "там такие же украинцы как и мы"
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13.05.2020 21:24 Відповісти
да-эти СН "смогут павтарить"..."хуманитарии"...
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13.05.2020 22:00 Відповісти
Там где вырубают леса пересыхают реки
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13.05.2020 21:24 Відповісти
Як гадаєш, ліси при Зеленському повирубували?
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13.05.2020 21:27 Відповісти
Не прекратили - это точно...
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13.05.2020 21:31 Відповісти
Це точно...
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13.05.2020 21:37 Відповісти
В минулому році таких масштабних пожеж не було. А пожежі - найкращий спосіб маскувати вирубки.
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13.05.2020 21:45 Відповісти
В цьому році такі ж пожежі були і в Германії, там теж щось приховують?
Хоча в наших реаліях, про наші пожежі, може бути і такий варіант...
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13.05.2020 21:57 Відповісти
Може, таке питання підштовне Вас до відповіді: В Німеччині в ДТП теж гинуть люди. Там теж такі погані дороги, як і в нас?
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13.05.2020 22:37 Відповісти
Відповім так:
До Зеленського у нас були просто шикарні дороги, а коли він прийшов, то дороги накрились!
Зауважте, це було не питання...
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13.05.2020 22:44 Відповісти
А там где Розен&лядский янтарь моют?
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13.05.2020 22:06 Відповісти
С отставкой Порошенко тема уже не актуальна. И почему ?
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13.05.2020 22:09 Відповісти
В Україні існує загроза дефіциту води, - РНБО - Цензор.НЕТ 2111
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13.05.2020 21:28 Відповісти
В Украине существует угроза дефицита воды, - СНБО
+++++++++++
Серьезно ?

https://images.cnscdn.com/images/9/5/e/5/95e5836940f7af905f3176cd4437e2ce/original.jpg
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13.05.2020 21:29 Відповісти
Внезапно - да. Причем достаточно давно. Уже лет 10-15 как.
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13.05.2020 22:00 Відповісти
Да б-дь а вы не знали? мы же в зимбабве уже живем, вот и вода кончилась - африка мать твою она такая засушливая...
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14.05.2020 02:32 Відповісти
Якщо отак різати та палити ліси - річки пересохнуть.
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13.05.2020 21:30 Відповісти
а за год вырубка леса в стране выросла в 5 раз...таки верно...Зе -это катастрофа для Украины...увы...
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13.05.2020 21:58 Відповісти
...Ніде буде москаля ні втопити, ні повісити.
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14.05.2020 06:19 Відповісти
следующие войны и конфликты за ВОДНЫЙ ресурс - об этом предупреждали еще лет 20-ть назад...- и это реально...
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13.05.2020 21:30 Відповісти
шапіто-95 перевершило само себе, просрали навіть воду
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13.05.2020 21:33 Відповісти
Слово Кличко! "Надо просто перестать пить"
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13.05.2020 21:35 Відповісти
Ви не плутайте Кличка зі своїм шутом
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14.05.2020 06:35 Відповісти
Главная проблема в том , что десятками лет не решается вопрос прочистки русел малых рек, в итоге всё заросло очеретами , заилилось и превратилось в солончаки и болота .А пока во власти будут негодяи , которые заботятся только о своём кармане а не об Украине ,проблемы будут только множиться .
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13.05.2020 21:41 Відповісти
Не надо трогать болота, это природные резервуары воды. У нас поосушали болота, а потом изумляются "упал уровень грунтовых вод, как же так!". Весь север Черниговщины ещё 40-50 лет назад был в болотах и воды хватало и на весеннее половодье, и на майские грозы и леса были влажные до июля. А сейчас всё осушено, ещё при совке постарались, всё земли не хватало, поля на месте болот стоят необработанные, потому что плодородность у них давно никакая и ничего на них толком не растет. Ирригационные каналы давно заплыли землей, их уже и не видно, но воды то в земле нет, уже ушла, всё, осушили. Поэтому и малые реки стоят неподвижно, нет течения. А нет течения - значит они заиливаются и захламляются, потому что весеннее половодье ко всему прочему несло важную функцию - чистило реки, а его нет.
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13.05.2020 23:20 Відповісти
Думаю , что нужно оптимизировать подачу воды на оккупированный росией донбас . Ведь за эту воду , как и за электроэнергию лднр не платят шесть лет и видно , что платить не будут и в будущем . ( Сделать это не сложнее , чем перекрыть воду в крым , - была бы воля у руководства государства ) . .
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13.05.2020 21:44 Відповісти
ага...не удивлюсь если вода для Крыма "таки найдётся"...с этих СН станется...
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13.05.2020 21:55 Відповісти
А в Мариуполь воду в бочках возить станешь?
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13.05.2020 23:09 Відповісти
Значит надо возить в бочках, если нет других путей. Танкерами из Херсона. А чтобы ближе было возить - прокопать судоходный канал чуть южнее Каланчака до Сиваша. Там копать - 40 км по прямой, песчаный грунт, батальон стройбата с техникой за лето выкопает. Заодно сам собой отпадет вопрос "вода в Крым".
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13.05.2020 23:25 Відповісти
Питьевую воду Мариупольцы , как и Бердянцы покупают . До захвата росией лугандона - вода к этим областям текла из Северского Донца . Её можно было относительно пить после кипячения . А вот сейчас , - нет . Поэтому лучше прекратить подачу , шоб Мариупольцы не травились , после протекания воды через ОРДЛО . ))
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13.05.2020 23:43 Відповісти
Бережіть воду, пийте пиво.
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13.05.2020 21:47 Відповісти
Меньше надо лесов вырубать, янтаря вымывать, и копанок угольных копать а то скоро вся страна в маленькие песчаные пустыни превратится.
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13.05.2020 21:48 Відповісти
Скажи еще спасибо что со сланцевой добычей не успели в свое время развернуться
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13.05.2020 23:05 Відповісти
Ничего, у нас всё ещё впереди. Сейчас просто газ настолько дешевый, что нет смысла вкладываться в сланец. Вот подорожает, тогда всё по новой начнется.
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13.05.2020 23:27 Відповісти
до чого тут сланці?
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14.05.2020 06:38 Відповісти
А може нарешті час перестати ЗАБУДОВНИКАМ забудовувати пойми річок в Україні? Наприклад, річки Ірпінь.
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13.05.2020 21:50 Відповісти
Запусти керманычей Украины в Сахару, так там через месяц начнётся нехватка песка!
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13.05.2020 21:51 Відповісти
как-то "прикольно" совпало-Беня выкупает стратегическое предприятие по производству хлора для очистки воды-и теперь выясняется факт возможного недостатка воды в стране...таки "САВПАДЕНИЕ"...?! или Зе будет таким образом "компенсировать" Приват ...?!
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13.05.2020 21:53 Відповісти
Хлор производить можно чуть ли не на коленке, там не надо никаких высоких технологий. Лицензия нужна - да. Потому что боевое отравляющее вещество. А так - хочешь тебе баллон хлора накачаю?
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13.05.2020 23:31 Відповісти
знаете ли -хлор хлору рознь...гоогл в помощь...
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14.05.2020 00:02 Відповісти
Хлор - он и в Африке хлор. Ядовитый газ желтовато-зелёного цвета, тяжелее воздуха, с резким запахом и сладковатым, «металлическим» вкусом. Легко поддается сжижению, 8 атмосфер - и он жидкость красивого желто-зеленого опалесцирующего цвета. Легко получается в домашних условиях путем электролиза обычной поваренной соли. Нужен сварочный инвертор и... немного воображения, скажем так. Не стану здесь цитировать "настольную книгу террориста" Я у себя на участке хлором травил крыс и кротов в норах. Слегка траванулся и сам
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14.05.2020 00:29 Відповісти
И при этом зеленая сопля хотела поить русских морячков в аннексированном Крыму.
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13.05.2020 21:56 Відповісти
Всё вам **********.
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13.05.2020 22:25 Відповісти
а ЗЕбилы хотят водичку на Крыс пустить...самим маловато....
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13.05.2020 22:48 Відповісти
Соединять надо. Водопровод с газопроводом.
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13.05.2020 23:59 Відповісти
а если дамбы установить с ГЭС и пропускную способность воды замедлить, то уровень воды не подымется??? в нескольких участках и особенно перекрыть там, где вода сбрасывается в море.
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14.05.2020 07:02 Відповісти
Там де з"явився манкрут,мародер,розшукуваний злодій-аферст зразу дефолт,банкрутсво,нестача....пора бєню здати міжнародному суду-досить терпіти бородатого злодія.
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16.05.2020 22:04 Відповісти
 
 