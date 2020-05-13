В Україні існує загроза дефіциту води, - РНБО

Державне агентство водних ресурсів України попередило Раду нацбезпеки та оборони про загрозу водного дефіциту в басейнах деяких річок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба РНБО.

Питання водних ресурсів розглядали на засіданні робочої групи "з питань безпеки водних ресурсів держави та забезпечення населення якісною питною водою в населених пунктах України".

Зокрема, за інформацією Держагентства водних ресурсів, останні 5 років в Україні маловодні.

"І існує ймовірність виникнення водного дефіциту в басейнах деяких річок, які мають значне антропогенне навантаження", - сказано в повідомленні.

Читайте також: В Україні спостерігається найнижчий за останні 100 років рівень води в річках

Секретар РНБО Олексій Данилов зазначив, що маловоддя потребує оптимізації використання води та економії.

Зокрема Данилов запропонував провести повну інвентаризацію джерел підземних вод питної якості й артезіанських свердловин, щоб залучити їх до систем водопостачання.

"Під час засідання також йшлося про необхідність залучення додаткових фінансових ресурсів для модернізації систем централізованого водопостачання для забезпечення населення якісною питною водою. Також було ініційовано та обговорено питання про необхідність розробки водної стратегії України", - повідомляє РНБО.

За підсумками засідання ухвалили протокольне рішення з рекомендаціями уряду щодо водної безпеки України.

Раніше повідомлялося, що рівень води в Десні впав до історичного мінімуму.