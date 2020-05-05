УКР
Рівень води в Десні впав до мінімуму за 140 років, - ОДА

Рівень води в річці Десна в Чернігові впав до мінімуму за 140 років спостережень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації Андрій Прокопенко.

"Станом на ранок сьогоднішнього дня маємо показник 145 см над "0" поста. Для порівняння, нормальним середнім рівнем для Десни в цей період вважається 680 см над "0" поста. Оскільки зазвичай щороку на цей час припадає пік весняної повені. Зараз же метеорологи б'ють на сполох - різниця з нормою становить понад 5 метрів. Подібна ситуація і на інших територіях області", - повідомив Прокопенко.

Він додав, що така ситуація зафіксована вперше за 140 років досліджень. У разі спеки і відсутності опадів влітку рівень води може досягти критичного - до 50-70 см над "0" поста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні спостерігається найнижчий за останні 100 років рівень води в річках

За словами Прокопенка, крім кліматичних чинників, зневодненню водойм також сприяє неконтрольоване осушення територій і стихійні розорення луків і пасовищ у прибережних захисних смугах.

У зв'язку з цим при ОДА створили спеціальну робочу групу з представників Державної екологічної інспекції, Держгеокадастру і Деснянського басейнового управління водних ресурсів, які будуть інспектувати ситуацію в регіоні.

ОДА (1635) Чернігівщина (1585) ріка (195) Прокопенко Андрій (16)
+15
А Чернігівській області зараз йде неконтрольована вирубка лісів. Місцеві навіть близько бояться підходити, бо просто вбивають!
05.05.2020 07:20 Відповісти
+13
Ну почему же только вина ЗЕ? Благодаря таким как ты мы знаем и о достижениях ЗЕ. Он выкатывает и закатывает ежедневно Солнце и без него не работает земное притяжение. Даже черноморские бычки размножаются благодаря его заботе.
П.С. Хочешь лизнуть ЗЕ так выбери адекватную тему. Нельзя лепить своего политбожка в каждый вопрос
05.05.2020 07:44 Відповісти
+13
Все вірно, добре що Зе на відміну від Пороха прийняв план по боротьбі з обмілінням, пункт перший - відкрити ресторан Велюр, пункт другий - записати відосік.
05.05.2020 08:11 Відповісти
нужно срочно леса высаживать, пока еще не позно.
05.05.2020 07:10 Відповісти
А Чернігівській області зараз йде неконтрольована вирубка лісів. Місцеві навіть близько бояться підходити, бо просто вбивають!
05.05.2020 07:20 Відповісти
Як йшов ешелон з лісос зранку 15, 10 років тому, так і йде зараз .
05.05.2020 08:13 Відповісти
А попередні 20 років не рубали , так , манкурте? 😉😉😉. Або тільки за ключові слова отримуєш гроші?
05.05.2020 08:13 Відповісти
Попередні 100 років рубали, просто там пам'ять на стільки не працює, а включити мозок нема функції.
05.05.2020 08:16 Відповісти
Попередні і сто років рубали так це не означає що ніхто не повинен відповідати і чомусь так вода не зникала як після однотурового. Бо так рубали як ніхто до них.
05.05.2020 09:46 Відповісти
Так пиши заяву, що особисто бачив. Як Порошенко потужно рубае та вивозить ліс. Маеш шанс посадити Пороха. Але чомусь при главзебілу води не стало та ліс вивозять ? Порох винуватий?
05.05.2020 09:51 Відповісти
Ліси рубали до, під час і після Пороха, просто раніше садили. Австро-угорці рубали Карпати більше ніж зараз, газа ж тоді небуло.
05.05.2020 08:09 Відповісти
То в Карпатах ліс вирубали так від того Десна висохла? Ти дійсно буков.
05.05.2020 09:47 Відповісти
А то что осадков практически нет это ничего?)))У Арабов в пустыне вообще растительности нет,а их уже затопило ))
05.05.2020 08:42 Відповісти
Если в кране нет воды...
05.05.2020 07:31 Відповісти
Ну при чём тут ЗЕ?
05.05.2020 07:35 Відповісти
віслюк апокаліпсису!
05.05.2020 08:22 Відповісти
А кто у нас взял на себя ответственность за всё,пущай и за погоду отвечает?А то он уже и пенсии повышает и с КВ борется,тогда погода тоже на нем,он же *всемогущее*?
05.05.2020 09:49 Відповісти
https://censor.net/user/339026 - именно.....
05.05.2020 07:45 Відповісти
проблема світова і дуже серйозна
за останні 50 років у Гімалях та Альпах лодовиуи зменьшились майже удвіччі
саме ці льодовики дають старт таким річкам як Інд, Ганг, Рейн і ще декільком, не памятаю
тобто, з глобальним потеплінням вже буквально через 15-20 років різко обміліють або майже зникнуть річки, які дають воду чи не мільярду людей
Аналогічно з Днсною, Дніпром та ін, ці річки беруть початок в болотах, глобальне потепління різко знизило кількість опадів, особливо снігу, які були джерелом для цих болот, де беруть початок Десна і Дніпро
звичайно повна вина Зеленського, це всім відомо на Цензорі
05.05.2020 07:31 Відповісти
Ну почему же только вина ЗЕ? Благодаря таким как ты мы знаем и о достижениях ЗЕ. Он выкатывает и закатывает ежедневно Солнце и без него не работает земное притяжение. Даже черноморские бычки размножаются благодаря его заботе.
П.С. Хочешь лизнуть ЗЕ так выбери адекватную тему. Нельзя лепить своего политбожка в каждый вопрос
05.05.2020 07:44 Відповісти
я написав про обміління річок у звязку з глобальним потеплінням, чітко по темі
ти написав виключно про Зе
потім ти мене звинувачуєш, що я завжди згадую Зе в любій темі
ти нормальний?
05.05.2020 07:48 Відповісти
Все вірно, добре що Зе на відміну від Пороха прийняв план по боротьбі з обмілінням, пункт перший - відкрити ресторан Велюр, пункт другий - записати відосік.
05.05.2020 08:11 Відповісти
Прочитай твое последнее предложение и попытайся ответить на свой вопрос. Ты и при изучения законов Ньютона будешь спрашивать в аудитории : - В чём тут вина ЗЕ?
05.05.2020 08:18 Відповісти
При потеплении наоборот больше влаги испаряется в океанах и соответственно больше осадкоТо что так мало было осадков в Европе так скажи спасибо зелёным сих ветряками в северной Атлантике
для выработки ВЭС 1 ГВт часа нужно замедлить 77 куб. км воздушного потока с 10 м/с до 5 м/с
Только Германии ВЭС. за 4 месяца 2020 выработали 77800 ГВт час электроэнергии
05.05.2020 07:57 Відповісти
Не, логика у тебя хромает. Осадков выпадает меньше, потому что скорость испарения от температуры растет как корень квадратный, а давление насыщенных паров воды выглядит скорее как парабола. Чем выше температура, тем больше водяного пара может удержать атмосфера без выпадения осадков, и при 100 градусах атмосфера может удержать весь океан И на Земле не останется жидкой воды. Вообще модельки, что будет при повышении температуры атмосферы на 1, 5, 10 градусов давно просчитаны и обсуждены учеными. Общий вывод - повышение температуры несет больше отрицательных последствий, чем положительных. Для Украины последствия отрицательные, при повышении среднемировой температуры на 5 градусов Украина превратится в полупустыню и пустыню, климат будет примерно как в Средней Азии сейчас. Звучит странно, но это так.
Зато для кацапов это будет скорее плюс, чем минус, обширные территории за Уралом превратятся в плодородные земли с мягким климатом.
13.05.2020 21:52 Відповісти
Деньги за неконтролированную вырубку идут в Киев. Здесь они жиреют со своими выводками, а потом в теплые края для счастливой жизни. Мы сами выбираем эту сволоту и разрешаем им так жить. Поэтому, Слава Украине!, пока она жива.
05.05.2020 07:36 Відповісти
И не надейся , вата 😉😉😉
05.05.2020 08:00 Відповісти
Кара Божья.За закрытые на Пасху храмы. Долго последствия хлебать будем, а те, кто эти бедствия переживет ,будет завидовать мертвым.
05.05.2020 08:11 Відповісти
Тому то і захворіли ті, хто тримав храми відкритими.
05.05.2020 08:12 Відповісти
И сейчас открыты. Где каждая первая новость на Цензоре про вспышку? Нет новостей. А почему.?
05.05.2020 08:19 Відповісти
У нас є, не всюди ж МП рулить, 90 % відсотків це віряне мп https://censor.net/news/3193355/v_bolnitsah_chernovtsov_zakanchivayutsya_mesta_vydelennye_dlya_bolnyh_koronavirusom_glava_oga_osachuk
05.05.2020 08:21 Відповісти
В Черновцах уровень заболеваемости был и ранее выше , чем по остальным областям. В каждой стране есть местность , где плотность заболевших выше. В Италии, Ломбардия, в Китае Ухань.
05.05.2020 08:26 Відповісти
Правильно, і раніше був вищий, а почалось з церков МП в Колінківцях і Банченах, прихали мадами з Італії і пішли до церкви.
05.05.2020 08:35 Відповісти
Вони , ті мадами, пішли і по сусідах, і по крамницях, і по родичах, мабуть і по магазинах пройшлися, і до ринку завітали. Так хто винен у розповсюдженні - церква, чи той, хто не організував приїджим належним чином обсервацію? Міністерці на обсервації г**дони приносили, так і цим могли зробити доставку, щоб вони не тинялися, та вірус не розповсюджували.
05.05.2020 08:50 Відповісти
Кстати ниже картинка от Лео Кот. 08.07.Я ее сохраню. Благоденствие человеку посылается с неба. А человек на Пасху храмы закрыл. И источники водные затворились.
05.05.2020 08:23 Відповісти
А у нас ПЦУ закрило і водні джерела відтворились, от така фігня.
05.05.2020 08:36 Відповісти
Не відтворилося. Попереду ще пересихання підземних вод. Майбутнє набирає апокаліптичних обрисів.
05.05.2020 08:44 Відповісти
Покайтеся братіє ібо блізокъ час.
05.05.2020 09:36 Відповісти
Иди в храм , отмоли грехи людские . Причастись с одной ложки со всеми и иконы облобызай. На тебя вся надежда .
05.05.2020 09:53 Відповісти
тим більше що до ікон здебільшого прикладаються хворі люди та з низьким соціальним статусом
05.05.2020 11:07 Відповісти
Стартував розпродаж землі,можна забути про ті заказники,сіножаті,луки,болота,природоохоронні зони,лісосмуги,гаї,дубрави.
05.05.2020 07:47 Відповісти
ну то забудь і ниіколи більш про них тут не згадуй
05.05.2020 07:50 Відповісти
Жінці або чоловікові своєму розповідай що робити,мені твоя думка не цікава.
05.05.2020 07:55 Відповісти
твоя думка тут також нікому не цікава, то чого ж ти її сюди сунеш?
05.05.2020 07:59 Відповісти
Ти настільки обмежене ,що навіть не в змозі зрозуміти навіщо на цьому ресурсі кнопка коментарі.Ти настільки обмежене,що не в змозі зрозуміти озвученні головою ОДА причини обміління річки.Ти настільки обмежене,що навіть не зрозуміло що я написав тобі відповідь на твій висер...Тому повторю ще раз:жінці або чоловікові своєму можеш давати поради,мені не потрібно.
05.05.2020 08:13 Відповісти
если в речке нет воды, воду выпили опзж
05.05.2020 07:48 Відповісти
-
Так навіть Бог комуняк К. Маркс 22 січня 1867 р. заявляв, дослівно: я питаю вас, що ж змінилося? Зменшилася небезпека з боку Росії? Ні. Тільки те що розумове осліплення панівних класів Європи дійшло до межі. Перш за все, за визнанням її офіційного історика Карамзіна (ординець - Кара - Мурза), незмінною залишається політика Росії. Її методи, її тактика, її прийоми можуть змінюватися, але провідна зірка цієї політики - світове панування, залишається незмінним. Тільки уряд московитів, панівний над масами варварів, може в даний час замишляти подібного роду проекти ..... Отже, для Європи існує тільки одна альтернатива: або очолюване московитами азійське варварство обрушиться, як лавина, на її голову, або вона повинна відновити Польщу, захистивши себе таким чином від орди з Азії двадцятьма мільйонами польських героїв, щоб виграти .......
По тексту газети «Glos Wolny», звіреним з текстом, газети «Le Socialisme».
І зараз гостро стоїть це нагальне питання зупинення вже ******** фашистських орд московитів які з 18 століття вже всі замаскувалися під нібито росіян, від їх вторгнення в Європу. Але допомагати треба не тільки Польщі але й Україні, захистити таким чином Європу десятками мільйонів героїв українців від страшної кривавої напів азійської орди кремлівських фашистів )(уйла.
05.05.2020 08:39 Відповісти
Сьогодня день народження карла марска

Рівень води в Десні впав до мінімуму за 140 років, - ОДА - Цензор.НЕТ 9149
05.05.2020 07:53 Відповісти
Енгельс трохи втомлений, Карлуша стандартний, завжди був бомжем.
05.05.2020 08:19 Відповісти
-
Карл Маркс об истории липовой России - книга, которую под страхом смерти запретили издавать в кровавой тюрьме народов ссср.
Дословно: "Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая свое название в XVIII веке, тем не менее - нагло претендует на историческое наследие Руси Киевской, созданной на 800 лет раньше. Однако Московская история пришита к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицирована.
В кровавом болоте московского рабства, а не в суровой славе норманской - славянской эпохи стоит колыбель России.
Сменив имена и даты, увидим, что политика ордынца -половца Ивана III и политика современной московской империи являются не просто похожими, а и тождественными...
Россия порождена и воспитана в противной и униженной школе монгольского рабства.
Сильной она стала лишь потому, что в мастерстве рабства была непревзойденной.
Даже и тогда, когда Россия стала независимой, она и далее осталась и остаётся страной рабов. Политика России - неизменна. Русские методы и тактика менялись, и будут меняться, однако главная цель российской политики - покорить мир и править в нем - есть и будет неизменной.
Московский шовинизм - всего лишь одна из форм захватничества.
Карл Маркс, "Разоблачения дипломатической истории 18-го века", Глава IV , оригинал «Free Press», London, 1856-1857)!
05.05.2020 08:46 Відповісти
не поділитесь пруфом на повний текст?
05.05.2020 12:49 Відповісти
Терміново зібрати делегацію і поїхати в тимчасово окупований ворожою паРашою Український Крим. І там у кремлівських фашистів окупантів) (уйла перейняти безцінний досвід як можна прожити як верблюди без води. Адже поки що уже як шість років живуть кляті тварюки на одній солоній воді і "Глоді "Бояришнике" ...
05.05.2020 08:05 Відповісти
Не может быть!!! Это бояре плохие!
05.05.2020 08:10 Відповісти
Треба обрати юлю або бойка, вони й лайно продадуть.
05.05.2020 08:11 Відповісти
І схоже така ситуація скрізь
05.05.2020 08:25 Відповісти
малий льодовиковий період закінчився..+ значний антропогенний вплив..
05.05.2020 08:38 Відповісти
Саме з Десни здійснюється водозабір для такого собі міста Київ. Якщо літо буде спекотне, як обіцяють, то...
--- Киянина пізнаю по арому,
Він носить с собой літру санітрайз,
Салхветок з собой носить товсту пачку,
Та все одно на запах він не айс, ой не айс....
05.05.2020 08:39 Відповісти
в Украине в этом году будет очень тяжело с водой, а в Крыму будет вообще лютый пипец!
и скорее всего, ЧП на Крымском Титане повториться не раз.. Ватники и "ПутенВведи" это заслужили!
05.05.2020 08:47 Відповісти
Вот это самое важное, вот от этого зависит будет ли осенью урожай и не будет ли голода в Украине?
05.05.2020 08:55 Відповісти
Урожая не будет.
05.05.2020 09:04 Відповісти
А то что и будет,то зелень продаст.Оно же нам ничего не должно.
05.05.2020 09:53 Відповісти
В Десне упал , а аксенов говорит , что в Крыму прибавилось , ну да ну Пейте.
05.05.2020 09:53 Відповісти
в Криму є які-не які, а гори. Це їм за прочих рівних умов піде у плюс в питаннях водопостачання
05.05.2020 11:10 Відповісти
Зараз же метеорологи б'ють на сполох.

Нехай б'ють в бубен.
05.05.2020 12:28 Відповісти
при мармеладе такого не было.
05.05.2020 12:41 Відповісти
 
 