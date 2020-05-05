Рівень води в Десні впав до мінімуму за 140 років, - ОДА
Рівень води в річці Десна в Чернігові впав до мінімуму за 140 років спостережень.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації Андрій Прокопенко.
"Станом на ранок сьогоднішнього дня маємо показник 145 см над "0" поста. Для порівняння, нормальним середнім рівнем для Десни в цей період вважається 680 см над "0" поста. Оскільки зазвичай щороку на цей час припадає пік весняної повені. Зараз же метеорологи б'ють на сполох - різниця з нормою становить понад 5 метрів. Подібна ситуація і на інших територіях області", - повідомив Прокопенко.
Він додав, що така ситуація зафіксована вперше за 140 років досліджень. У разі спеки і відсутності опадів влітку рівень води може досягти критичного - до 50-70 см над "0" поста.
За словами Прокопенка, крім кліматичних чинників, зневодненню водойм також сприяє неконтрольоване осушення територій і стихійні розорення луків і пасовищ у прибережних захисних смугах.
У зв'язку з цим при ОДА створили спеціальну робочу групу з представників Державної екологічної інспекції, Держгеокадастру і Деснянського басейнового управління водних ресурсів, які будуть інспектувати ситуацію в регіоні.
за останні 50 років у Гімалях та Альпах лодовиуи зменьшились майже удвіччі
саме ці льодовики дають старт таким річкам як Інд, Ганг, Рейн і ще декільком, не памятаю
тобто, з глобальним потеплінням вже буквально через 15-20 років різко обміліють або майже зникнуть річки, які дають воду чи не мільярду людей
Аналогічно з Днсною, Дніпром та ін, ці річки беруть початок в болотах, глобальне потепління різко знизило кількість опадів, особливо снігу, які були джерелом для цих болот, де беруть початок Десна і Дніпро
звичайно повна вина Зеленського, це всім відомо на Цензорі
П.С. Хочешь лизнуть ЗЕ так выбери адекватную тему. Нельзя лепить своего политбожка в каждый вопрос
ти написав виключно про Зе
потім ти мене звинувачуєш, що я завжди згадую Зе в любій темі
ти нормальний?
для выработки ВЭС 1 ГВт часа нужно замедлить 77 куб. км воздушного потока с 10 м/с до 5 м/с
Только Германии ВЭС. за 4 месяца 2020 выработали 77800 ГВт час электроэнергии
