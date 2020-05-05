Рівень води в Десні впав до мінімуму за 140 років, - ОДА

Рівень води в річці Десна в Чернігові впав до мінімуму за 140 років спостережень.

"Станом на ранок сьогоднішнього дня маємо показник 145 см над "0" поста. Для порівняння, нормальним середнім рівнем для Десни в цей період вважається 680 см над "0" поста. Оскільки зазвичай щороку на цей час припадає пік весняної повені. Зараз же метеорологи б'ють на сполох - різниця з нормою становить понад 5 метрів. Подібна ситуація і на інших територіях області", - повідомив Прокопенко.

Він додав, що така ситуація зафіксована вперше за 140 років досліджень. У разі спеки і відсутності опадів влітку рівень води може досягти критичного - до 50-70 см над "0" поста.

За словами Прокопенка, крім кліматичних чинників, зневодненню водойм також сприяє неконтрольоване осушення територій і стихійні розорення луків і пасовищ у прибережних захисних смугах.

У зв'язку з цим при ОДА створили спеціальну робочу групу з представників Державної екологічної інспекції, Держгеокадастру і Деснянського басейнового управління водних ресурсів, які будуть інспектувати ситуацію в регіоні.